América Latina

Chile: robaron 18 armas desde el Laboratorio de Criminalística de Carabineros

El hecho ya le costó el puesto al oficial a cargo del departamento

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Los ladrones hicieron dos forados en una construcción vecina deshabitada.

Carabineros de Chile informó este lunes que 18 armas de fuego fueron sustraídas el fin de semana pasado desde la dependencias del Laboratorio de Criminalística (Labocar), ubicado en calle Santa Elena en Santiago. El hecho ya le costó el puesto al coronel Roberto Saravia, a cargo de dicha oficina, debido a su responsabilidad en el bochornoso robo.

De acuerdo a lo informado, el robo se produjo específicamente la noche del sábado mediante dos forados hechos en la pared de una construcción vecina que se encuentra abandonada.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló que se trata de un asunto particularmente “grave”, y aunque “el coronel Saravia era una persona muy destacada en su trayectoria profesional, los hechos ocurridos implican inevitablemente hacer efectiva la responsabilidad de mando, razón por la cual se le ha llamado a retiro”.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, explicó por su parte que tras el recuento se pudo confirmar el robo “por el momento a lo menos de 18 armas de fuego, las cuales están siendo individualizadas con su respectivo número”.

Según Luis Toledo, exfiscal y académico de la Universidad San Sebastián, el departamento afectado alberga evidencia clave para las diversas investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público. Debido a esto, hizo un llamado a fortalecer las medidas de seguridad:

“Reforzar el sistema exige medidas en tres niveles distintos: primero, en infraestructura tecnológica; en segundo lugar, auditorías externas periódicas, y en tercer lugar, un protocolo intrainstitucional de seguridad crítica”, sostuvo, según consigna BioBíoChile.

Por ahora la investigación no apunta a los uniformados que trabajan al interior del Labocar.

Carabineros fuera de sospecha

Esta jornada, el ministro Cordero aseguró que la investigación, por ahora, no apunta a los uniformados que trabajan en la oficina afectada y que el gobierno está a la espera de sus resultados.

“La información que nosotros tenemos en el Ministerio de Seguridad de las diligencias que se están ejecutando no están asociadas a funcionarios policiales, pero hay diligencias que están en curso que nosotros esperamos informar durante el día”, aseveró.

Tocante a las armas sustraídas, explicó que “el lugar de acceso donde se abrió el muro daba a la sala de evidencias. En esa sala, el recinto de armas, que está separado, no fue vulnerado. Sin perjuicio de eso, existía una zona de tránsito, donde habría armas de distinta naturaleza que estaban siendo objeto de peritaje o que habían terminado este peritaje y que estaban en proceso de entrega”.

“Todavía es un asunto que no es posible dimensionar hasta verificar la situación concreta de los peritajes y de las especies que fueron sustraídas, que habían sido objeto de peritaje o se encontraban en peritaje”, remató.

Iván Cepeda se pronunció sobre descertificación de Colombia en política internacional de drogas: "Es absolutamente irrelevante"

Japón designa a una inteligencia artificial como líder de un partido político

La película de la que Robert Redford fue despedido por querer "mejorar" al protagonista: "Él estaba eliminando lo desagradable del personaje"

