La ONU condenó la masacre de una pandilla en Haití que dejó más de 40 muertos y pidió que los culpables sean llevados a la justicia

El secretario general de Naciones Unidas instó a las autoridades haitianas a identificar y procesar a los responsables de abusos y violaciones de derechos humanos en la región afectada

Los líderes de las bandas
Los líderes de las bandas armadas de Haití manejan el rumbo de los barrios en Puerto Príncipe (REUTERS/Jean Feguens Regala)

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, condenó el asesinato de al menos 40 personas durante un ataque de una banda armada en Haití. La masacre de la pandilla contra civiles ocurrió el pasado jueves 11 de septiembre, en el pueblo pesquero de Labodrie, al norte de Puerto Príncipe, y la cifra de muertes fue informada por las autoridades locales.

El Secretario General está alarmado por los niveles de violencia que sacuden a Haití e insta a las autoridades haitianas a que garanticen que los autores de estos y otros abusos y violaciones de los derechos humanos sean llevados ante la justicia”, informó Naciones Unidas a través de un comunicado difundido este sábado.

Guterres, máximo funcionario administrativo de la ONU, condenó las muertes causadas por el “brutal ataque” con víctimas entre las que se encontraron a “mujeres, niños y ancianos” asesinados. “El secretario general expresa sus sinceras condolencias las familias de las víctimas, al pueblo y al Gobierno de Haití”, declaró el portavoz oficial de Guterres, Stéphane Dujarric, en el texto difundido.

Los atacantes prendieron fuego a la localidad después del asesinato de un líder criminal conocido como Vladimir. Este individuo formaba parte de la alianza de bandas Viv Ansanm, clasificada como organización terrorista por Estados Unidos desde mayo.

La ONU condenó una masacre
La ONU condenó una masacre de más de 40 muertos reportada en Haití (Europa Press)

El Departamento de Estado de Estados Unidos, liderado por señaló que Viv Ansanm es una de las principales responsables de la inestabilidad y violencia en el país. Según el organismo estadounidense, los miembros de esta alianza delictiva tomaron el control de amplias zonas de Puerto Príncipe y extendieron su poder a otras regiones periféricas.

De acuerdo con reportes de medios haitianos, el ataque se produjo el jueves por la noche en medio de una nueva escalada de la violencia de las bandas en el país. Un portavoz de la Policía Nacional de Haití rechazó hacer comentarios respecto a los homicidios reportados.

El ataque ocurrido en Labodrie refleja una tendencia de expansión de los episodios violentos y subraya la preocupación internacional en torno a la crisis de seguridad en Haití, según la evaluación de Naciones Unidas y autoridades estadounidenses citadas en medios locales.

El presidente del Consejo Administrativo de las Secciones Comunales de Boucassin, , Baptiste Joseph Louis, informó a que hasta el momento se identificaron 42 cadáveres, entre ellos niños. “Las casas han sido incendiadas y los supervivientes huyeron de la zona, donde permanecen los atacantes, también responsables de violaciones”, detalló el funcionario local.

Residentes de Puerto Príncipe regresando
Residentes de Puerto Príncipe regresando a su barrio tras el ataque de la pandilla (REUTERS/Jean Feguens Regala)

Los asesinos, que serían miembros de la banda criminal Viv Ansanm, fueron quienes dispararon contra los ciudadanos después de acusar a varios residentes de colaborar con la Policía. Los testigos del hecho también sostienen que el ataque sería una represalia por la muerte de Vladimyr Pierre. El hombre, de alias ‘Vlad’ y número dos de la banda en Cabaret, murió el 7 de septiembre en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

Según Joseph Louis, “lo que ocurrió aquí es una violación masiva de derechos humanos, las familias tienen miedo y no encuentran a sus seres queridos”. “Antes vivíamos con dignidad, ahora estamos peor que los que mendigan en la calle. Incluso mendigar se ha vuelto inútil, la gente ya no tiene nada”, contó angustiada una ciudadana de la capital de Haití.

(Con información de Reuters y EFE)

