Lula convocó a una movilización en Brasil contra el proyecto de amnistía que podría favorecer a Jair Bolsonaro

El mandatario brasileño expresó su preocupación por las iniciativas discutidas en el Parlamento que podrían eximir de responsabilidad penal a quienes están procesados por los hechos ocurridos en las sedes del poder en Brasilia en enero de 2023

Lula da Silva arremetió contra
Lula da Silva arremetió contra Bolsonaro con un pedido especial a la ciudadanía (REUTERS/Adriano Machado)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó este jueves a una movilización social contra el proyecto de ley que busca la amnistía de quienes participaron en el intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022, entre ellos el ex mandatario Jair Bolsonaro. Durante su visita a una comunidad en el estado de Minas Gerais, Lula advirtió sobre el riesgo de que el Congreso Nacional, dominado por sectores conservadores, apruebe la propuesta impulsada por la oposición, encabezada por el Partido Liberal (PL).

Si se vota en el Congreso, corremos el riesgo de una amnistía. Porque el Congreso, como saben, no es un congreso elegido por las comunidades periféricas”, expresó el líder brasileño.

En un encuentro con influencers, Lula subrayó la importancia de la participación ciudadana para frenar la medida.

“La extrema derecha todavía tiene mucho poder. Por tanto, es una batalla que también debe ser librada por la ciudadanía (...). Brasil solo tiene un dueño, el pueblo brasileño. Las comunidades tienen al mejor representante: ustedes”, afirmó.

El proyecto de ley propone otorgar indulto a todos los condenados por el intento de golpe del 8 de enero de 2023, incluyendo no solo a los autores materiales, sino también a los financiadores, promotores y organizadores de los disturbios que resultaron en el asalto y daños a las instituciones estatales.

Lula da Silva culpa del
Lula da Silva culpa del golpe de Estado a Bolsonaro (REUTERS/Adriano Machado)

De avanzar la iniciativa, podría beneficiar directamente al ex mandatario Bolsonaro y a otros siete integrantes considerados parte del núcleo central de la trama, quienes están imputados por asociación criminal, intento de abolir violentamente el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio público.

Espero que se haga justicia, respetando el derecho a la presunción de inocencia de los procesados. Quiero que Brasil conozca la verdad y solo la verdad. Él puede defenderse como yo no pude. Y no me quejé, no lloré, luché. Si es inocente, que demuestre que lo es”, expresó Lula.

El actual presidente también remarcó la importancia de la transparencia en el proceso judicial y sostuvo que “la gente solo tiene que ser sincera” y relatar los hechos de forma fidedigna.

“Nadie necesita inventar nada. Lo que está sucediendo es que los hechos están saliendo a la luz. La gente está empezando a darse cuenta del desastroso periodo de la historia brasileña que vivimos”, agregó Lula.

Jair Bolsonaro podría ser condenado
Jair Bolsonaro podría ser condenado por promover el intento de golpe de Estado en Brasil (Imagen de archivo)

Por su parte, Bolsonaro presentó el pasado 14 de agosto ante el Supremo Tribunal Federal (STF) un pedido formal para ser absuelto en el juicio donde se lo acusa de encabezar un supuesto complot golpista. En el escrito entregado a la Corte, la defensa de Bolsonaro sostuvo que no existen pruebas que respalden ninguno de los cinco delitos atribuidos al ex mandatario y rechazó que hubiera intentado obstaculizar la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones presidenciales de 2022.

En la etapa final del juicio, los abogados defensores del hombre de 70 años argumentaron que “no hay cómo condenar a Bolsonaro con base en las pruebas producidas en los autos, que demostraron que él determinó la transición (de Gobierno), evitó el caos con (las protestas de) los camioneros y le dijo a sus electores que el mundo no acabaría el 31 de diciembre (con el fin de su Gobierno)”.

(Con información de Europa Press)

