Estados Unidos destruyó una lancha en el Caribe: murieron 11 pobladores de San Juan De Unare, pueblo venezolano

El ataque militar, la reacción de las autoridades y el dolor de una comunidad marcan un nuevo capítulo en la lucha contra el narcotráfico por parte del país norteamericano

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Ataque a lancha en el Caribe
Ataque a lancha en el Caribe por Estados Unidos - crédito captura de pantalla redes sociales/X

Un ataque militar de Estados Unidos en el mar Caribe ha elevado la tensión con Venezuela tras la destrucción de una lancha rápida que, según las autoridades estadounidenses, transportaba droga y era tripulada por presuntos miembros del Tren de Aragua.

El incidente, ocurrido la madrugada del lunes 1 de septiembre de 2025, cerca de la costa de San Juan de Unare, en el estado Sucre, que dejó once personas muertas y ha generado reacciones políticas y sociales en ambos países, según reportó la prensa local e internacional.

La operación se desarrolló en aguas internacionales próximas al territorio venezolano y se ejecutó con un misil lanzado desde el aire, posiblemente por un dron, según expertos citados por El País América.

El video del ataque, desclasificado por el Gobierno estadounidense y difundido en redes sociales por el expresidente Donald Trump, muestra la embarcación explotando tras el impacto, sin que se produjera un intento de abordaje previo.

Las autoridades de Estados Unidos sostienen que la lancha se dirigía a Trinidad y Tobago con un cargamento de narcóticos y que sus ocupantes representaban al Tren de Aragua, una organización criminal transnacional con fuerte presencia en la región.

La versión oficial estadounidense, respaldada por declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio y del secretario de Defensa Pete Hegseth, sostiene que la acción militar fue precisa y dirigida contra individuos identificados como miembros del Tren de Aragua.

“Sabíamos exactamente quién estaba en esa embarcación. Sabíamos exactamente qué hacían y a quién representaban: el Tren de Aragua”, afirmó Hegseth en una entrevista televisiva, según recogió Noticias Caracol.

Trump, por su parte, defendió la operación como un mensaje a los cárteles de la droga y advirtió que su administración continuará empleando la fuerza militar para combatir el narcotráfico en el Caribe.

Desde el lado venezolano, la reacción fue inmediata. El presidente Nicolás Maduro calificó el ataque como una amenaza directa de invasión y llamó a la movilización nacional, asegurando que millones de venezolanos se unirían a las fuerzas armadas en caso de una escalada.

El ministro de Comunicación Freddy Ñáñez sugirió en redes sociales que el video del ataque podría haber sido generado por inteligencia artificial, aunque verificadores de contenido y habitantes de San Juan de Unare han desmentido esa posibilidad, subrayando la realidad de las víctimas.

El Pitazo, medio venezolano citado por Noticias Caracol y El País América, aportó detalles sobre la embarcación y sus ocupantes. La lancha, identificada como un “flipper” de 12 metros de largo y equipada con cuatro motores de 200 caballos de fuerza, zarpó la noche del domingo 31 de agosto desde San Juan de Unare con destino a Trinidad y Tobago.

A bordo viajaban 11 hombres, ocho de ellos residentes de Unare y tres de localidades cercanas.

Según el mismo medio, el propietario de la lancha, quien controlaba la ruta mediante GPS, perdió a su hijo en el ataque, ya que este formaba parte de la tripulación. Además, El Pitazo informó que antes de la destrucción de esta embarcación, otras dos lanchas cargadas con droga lograron salir por la misma ruta sin ser interceptadas.

La identidad de los fallecidos y su presunta pertenencia al Tren de Aragua no ha sido confirmada oficialmente ni por las autoridades estadounidenses ni por el gobierno venezolano.

Tampoco se han difundido imágenes oficiales de los supuestos integrantes de la banda. Sin embargo, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, expresó su respaldo a la acción militar estadounidense.

“El dolor y el sufrimiento que los cárteles han infligido a nuestra nación es inmenso. No tengo compasión por los traficantes; el ejército de Estados Unidos debería matarlos a todos violentamente”, dijo la primera ministra de TRinidad y Tobago, según recogió El País América.

Impacto en San Juan de Unare y contexto regional

El impacto del ataque ha sido especialmente profundo en San Juan de Unare, una localidad marcada por la pobreza, la violencia y la presencia del crimen organizado desde hace más de dos décadas.

Videos y mensajes de luto han inundado las redes sociales, donde habitantes del pueblo lamentan la pérdida de vecinos conocidos y rechazan la versión oficial sobre el uso de inteligencia artificial en el video del ataque.

Fotografías de quienes serían las víctimas circulan en plataformas como Tiktok, mientras la comunidad permanece conmocionada y bajo una fuerte presencia militar, según testimonios recogidos por El País América.

La región de San Juan de Unare, situada en el estado Sucre, ha sido históricamente un punto de tránsito para el narcotráfico y, en años recientes, también para el tráfico de personas, en el contexto del éxodo venezolano hacia el Caribe. La periodista Ronna Rísquez, autora de una investigación sobre el Tren de Aragua, relató a El País América que la zona está “tomada por el narcotráfico” y que la presencia de esta banda criminal es evidente en la vida cotidiana del pueblo. En 2019, el medio especializado Insight Crime documentó el aumento de la piratería marítima en el oriente de Venezuela como parte de las estrategias para facilitar el tráfico de cocaína y marihuana hacia el Caribe, especialmente en la franja marítima entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Un año antes, en San Juan de las Galdonas, localidad cercana, se registró un enfrentamiento entre bandas que, según medios locales, dejó 78 muertos, aunque las autoridades venezolanas negaron la masacre.

Cambio en la estrategia de Estados Unidos y tensiones diplomáticas

El ataque contra la lancha representa, según expertos consultados por Noticias Caracol, un cambio en la estrategia de Estados Unidos contra el narcotráfico en la región. Ryan Berg, director del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, explicó que la operación “demuestra un cambio en las reglas de enfrentamiento”, asemejándose más a las acciones militares contra la piratería en el Golfo de Adén o contra el terrorismo en el Sahel, que a los tradicionales abordajes de la Guardia Costera. Estados Unidos ha designado recientemente al Tren de Aragua y a otros cárteles como organizaciones terroristas, y ha incrementado la presión militar en el Caribe, lo que ha elevado las tensiones diplomáticas con Venezuela.

Mientras las autoridades estadounidenses insisten en que el ataque fue una respuesta legítima al narcotráfico y una advertencia a los cárteles, Amnistía Internacional ha solicitado una investigación sobre el operativo ante la posibilidad de que se hayan vulnerado normas del derecho internacional, según informó Noticias Caracol. En San Juan de Unare, la comunidad permanece sumida en el luto, recordando a quienes perdieron la vida en el mar y cuestionando las circunstancias que los llevaron a embarcarse en una travesía tan peligrosa.

En medio de la conmoción, el pueblo de San Juan de Unare enfrenta el dolor de la pérdida y la incertidumbre, mientras la violencia y el narcotráfico continúan marcando el destino de la región.

