Luis Arce advirtió a Rodrigo Paz sobre la crítica situación económica en Bolivia durante un encuentro de cara al balotaje

Luis Arce se reunió con el candidato opositor Rodrigo Paz para informarle la situación económica de Bolivia

El presidente de Bolivia, Luis Arce, sostuvo este martes un encuentro con el candidato opositor Rodrigo Paz, con el objetivo de informarle sobre la situación económica del país y abrir un proceso de transición hacia la segunda vuelta electoral del 19 de octubre, en la que Paz enfrentará al ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga.

La cita se desarrolló en la Casa de Gobierno, en La Paz, y contó con la presencia de varios ministros del Ejecutivo y de cuatro coordinadores del equipo de Paz. El mandatario explicó que convocó a ambos postulantes para que “se vayan introduciendo en los diferentes problemas” que atraviesa Bolivia y para que tengan “una certeza y precisión en las medidas que vayan a tomar para mejorar la economía”.

Arce añadió que la intención es mostrar “de manera muy clara la situación” económica del país, marcada por la falta de divisas, el descenso de las reservas internacionales netas (RIN), la caída de la renta petrolera y una inflación que en agosto llegó a 16,9%, además de la escasez de diésel y gasolina que afecta al mercado interno desde hace un año.

“El presidente me ha expresado su preocupación sobre el servicio de la deuda, me ha expresado su preocupación sobre los hidrocarburos”, señaló Rodrigo Paz en una declaración conjunta tras la reunión.

El candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) explicó que asistió al encuentro por “respeto a la institucionalidad que representa la Presidencia” y subrayó que busca garantizar “un encuentro de transición pacífica” en caso de vencer en la segunda vuelta.

Paz reconoció que Bolivia “está con serios problemas” y aseguró que la prioridad es resolverlos para que el país recupere su peso regional “geopolítico y geoeconómico”.

Entretanto, el ex presidente y candidato de la alianza Libre, Jorge Quiroga, rechazó participar en la reunión convocada por el Ejecutivo. En declaraciones a la prensa, reiteró su pedido a Arce para que informe públicamente sobre la situación económica del país.

Según Quiroga, el mandatario busca “mostrarse como una transición democrática”, pero a la vez pretende “mantener como presos políticos” y “secuestrados” a los líderes opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, acusados en un proceso judicial vinculado a la crisis de 2019.

“Dé la orden de que su gente deje de interferir” en los casos contra los opositores y “muestre que va a ser demócrata al final”, declaró Quiroga. Afirmó que un gesto de ese tipo sería recibido como “una señal que permitiría quizás abrir un diálogo”.

La jornada también estuvo marcada por un cruce entre los dos candidatos. Paz sugirió que Quiroga renuncie a la segunda vuelta para acelerar la transición, propuesta que el ex mandatario rechazó de inmediato.

En paralelo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó los resultados de las elecciones generales del 17 de agosto. Los datos confirmaron la segunda vuelta entre Paz, que obtuvo 32,06% de los votos, y Quiroga, que alcanzó 26,70%.

De esta manera, Bolivia entra en un periodo de transición política con la atención puesta en el escenario económico y en el desenlace de la disputa entre los dos candidatos, que definirán al sucesor de Arce en octubre.

(Con información de EFE)