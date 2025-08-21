Fanáticos de la Universidad de Chile convocaron a una protesta ante la embajada de Argentina en Santiago por los incidentes contra Independiente

Los fanáticos de la Universidad de Chile convocaron a una protesta ante la embajada de Argentina en Santiago por los incidentes en el partido contra Independiente

La barra oficial de la Universidad de Chile, conocida como Los de Abajo, convocó a una protesta frente a la embajada de Argentina en Santiago para este jueves a las 17:00 horas, según un afiche difundido por los organizadores.

La manifestación responde a los incidentes ocurridos durante partido de anoche entre Universidad de Chile e Independiente de Argentina, que, según los hinchas, constituyen una “traición del Estado argentino”.

Las autoridades ya están en alerta, pues dicha barra brava es famosa por su violencia, especialmente contra sus rivales de la Garra Blanca de Colo Colo, cuyos encuentros se han convertido en más de una ocasión en verdaderas batallas campales.

Dichas grescas llevaron a la promulgación de la Ley de Violencia en los Estadios y su correspondiente modificación llamada Ley de Derechos y Deberes del Fútbol Profesional, la que busca hacer presente la responsabilidad de los organizadores de los espectáculos.

Noticia en desarrollo...