Uruguay cambia su régimen de promoción de inversiones, pone foco en las pymes y agiliza trámites

El titular de ANDE, Juan Dorrego, el ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, y la directora de Zonas Francas, Isabella Antonaccio (MEF)

El ministro de Economía designado por Yamandú Orsi durante la campaña electoral, Gabriel Oddone, hizo varias veces foco en una palabra: crecimiento. Para que el país pudiera tener recursos para volcar a algunos rubros prioritarios, como la primera infancia, es imprescindible crecer, señalaba. Con esto, las autoridades descartaban otras vías de obtener recursos, como el aumento de impuestos.

Después de que el Frente Amplio ganó las elecciones, el ministro insistió en su idea. Y señaló que para crecer es necesario que el país atraiga inversiones. Para esto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha anunciado una serie de medidas que van en esta dirección. Al presentarlas, Oddone volvió a insistir en su mensaje: “La inversión es un elemento sustancial para el crecimiento del país”.

“Acá hay claramente una visión de lo que queremos hacer y hacia dónde estamos yendo. Solamente para mencionar: acá se acumularon 4 mil proyectos que no fueron resueltos. Acá no hubo medidas de ninguna naturaleza para la frontera y no teníamos una visión sobre qué hacer con el estímulo a la inversión más allá de seguir haciendo lo mismo”, dijo Oddone este lunes, en una conferencia de prensa.

Las medidas anunciadas

El ministro Oddone dividió la conferencia de prensa de este lunes en cinco ejes temáticos. Uno de los temas que busca el MEF es jerarquizar la oficina de promoción de las inversiones, esa que se dedica a analizar los proyectos presentados para definir estímulos tributarios.

El MEF creará la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión, que fusionará la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) y la Dirección Nacional de Zonas Francas. Con esto, el gobierno uruguayo busca multiplicar por hasta 50 veces la velocidad de análisis de los proyectos que se presentan.

El presidente de Uruguay Yamandú Orsi junto a su ministro de Economía, Gabriel Oddone (MEF)

Además, los planes que impliquen inversiones menores a USD 5 millones serán incluidos en un sistema de evaluación simplificada.

Oddone anunció este lunes una serie de incentivos, con foco en las pequeñas y medianas empresas (pymes). El MEF informó que se le dará prioridad a los proyectos que tengan impacto en el empleo, las exportaciones, la descentralización, la producción sostenible, la investigación, el desarrollo, la innovación y la actualización tecnológica.

Los incentivos serán mayores para quienes contraten a personas que integran grupos de población con “dificultades de acceso al empleo” y si se desarrollan en departamentos con mayores problemas de empleo o pobreza.

Para las pymes, se elimina el límite de USD 500 mil de inversión y se suma el beneficio de 15 puntos porcentuales adicionales del impuesto a la renta de actividades económicas (IRAE) y dos años extra para su utilización.

Además, se crea un beneficio para las empresas con hasta 50 empleados, que podrán acceder a un descuento de 10 puntos del IRAE y un año extra para ser utilizado.

El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, reunido con comerciantes de Artigas (Presidencia)

Oddone también anunció medidas para grandes inversores. Habrá una exoneración del 100% de la inversión elegible en IRAE para proyectos de más de USD 30 millones (que inicien antes de 2028) y para proyectos de más de USD 50 millones (que inicien antes de 2029).

Otro de los anuncios del MEF fue la creación de un programa de fomento para “atraer talento calificado extranjero” a través de estímulos tributarios, como también la implementación de un régimen simplificado para importar insumos, máquinas y equipamiento por parte de pymes de base científico-tecnológica.

Este anuncio se da en la previa del envío al Parlamento del proyecto de ley del Presupuesto quinquenal, que se suele convertir en el buque insignia de cada gobierno. En esa propuesta, adelantó Oddone, el MEF buscará “redondear” algunas ideas para que Uruguay “se incorpore al mundo de una manera moderna” y deje de “postergar decisiones”.