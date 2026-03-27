La FAO alerta del impacto del conflicto en el Golfo sobre la producción agrícola y seguridad alimentaria

La interrupción del tránsito por el estrecho de Ormuz podría provocar incrementos de hasta el 200% en los precios de los fertilizantes en el mercado internacional, de acuerdo con datos de la consultora Roland Berger citados por el economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Máximo Torero Cullen. Esta escalada en los costos se suma al encarecimiento del combustible, afectando directamente a la producción agrícola global y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria en varios países, según informó la propia FAO.

El medio detalló que el conflicto en la región del Golfo Pérsico ha generado una de las disrupciones más rápidas y severas en el flujo internacional de productos básicos en la historia reciente, impactando de manera particular a agricultores y trabajadores migrantes. Torero Cullen explicó en una rueda de prensa que la escalada de hostilidades interfiere especialmente en tres áreas críticas: el sector agrícola, el comercio de fertilizantes y la distribución de combustibles esenciales para las cosechas.

Según publicó la FAO, a diario transita por el estrecho de Ormuz el 35% del petróleo del mundo, el 30% del comercio internacional de fertilizantes y el 20% del gas licuado, lo que convierte a este paso en un punto estratégico para la economía global. El cierre de este corredor afecta de forma directa a los agricultores globales al dificultar el acceso a insumos esenciales, como la urea y el azufre, indispensables para la producción agrícola. Torero Cullen remarcó que un tercio de la oferta mundial de urea y el 45% del azufre atraviesan habitualmente el estrecho, de modo que el bloqueo genera efectos inmediatos sobre los precios y la disponibilidad de estos insumos.

El impacto resultado de estos incrementos en los precios afecta con mayor fuerza a las economías importadoras y a los países en desarrollo, especialmente en regiones como África y el sur de Asia. En Sri Lanka y Bangladesh, donde actualmente se desarrollan las cosechas de arroz, el alza de los insumos amenaza la producción, por lo que Torero Cullen llamó a priorizar la asistencia internacional a estas naciones para evitar mayores pérdidas agrícolas. La FAO advirtió a su vez sobre el aumento en el costo de los alimentos en Irán, donde cerca del 70% de los suministros agrícolas se produce localmente y el resto depende de las importaciones. Países con fuerte dependencia de las exportaciones agroalimentarias, como Qatar o Emiratos Árabes Unidos, enfrentan también dificultades, ya que la paralización del tráfico marítimo dificulta el acceso de buques a la región.

El deterioro del comercio internacional en el Golfo Pérsico tiene efectos colaterales sobre millones de trabajadores migrantes, especialmente aquellos provenientes del sur de Asia y del este de África. Según consignó la FAO, al disminuir la actividad económica en los países receptores de mano de obra, las remesas enviadas a los países de origen podrían experimentar una reducción, exacerbando la vulnerabilidad de los hogares dependientes de estos ingresos.

De acuerdo con los análisis compartidos por Torero Cullen, un bloqueo del estrecho que se prolongue durante un periodo de hasta tres meses afectaría a la producción agrícola global de la próxima temporada y podría desencadenar una competencia renovada en el sector de los biocombustibles. Este escenario, en el caso de que los precios del petróleo superen los 100 dólares (86 euros) por barril, repercutiría positivamente en los ingresos de algunos productores agrícolas pero, al mismo tiempo, incrementaría los precios para los consumidores y dificultaría el acceso a alimentos en regiones con menor capacidad de compra.

Tal como puntualizó la FAO, además de Sri Lanka y Bangladesh, los países africanos se mantienen entre los más vulnerables debido a su elevada dependencia de fertilizantes importados. Grandes exportadores como Argentina, Brasil y Estados Unidos podrían enfrentar también limitaciones en la disponibilidad de insumos y en las ventas internacionales de sus productos, conforme al desarrollo de esta crisis.

Frente a este panorama, Torero Cullen propuso una serie de medidas para mitigar los efectos de la interrupción en el suministro. Recomendó el desarrollo de rutas comerciales alternativas en el corto plazo y la provisión de ayuda de emergencia para sostener las balanzas de pagos de los países más afectados, particularmente aquellos que requieren insumos antes de los periodos de siembra. Para el mediano plazo, la FAO alienta a los Estados a diversificar las fuentes internacionales de fertilizantes, fortalecer los mecanismos regionales de intercambio de reservas y evitar la introducción de restricciones a las exportaciones, que podrían agravar aún más el desabastecimiento. En el largo plazo, la recomendación de la organización se centra en reforzar la resiliencia de los sistemas alimentarios, otorgando a estos sectores la misma prioridad estratégica que a la energía y el transporte.

La FAO subrayó que, sin una solución temprana al conflicto, la inestabilidad de los precios y la incertidumbre en los mercados continuarán afectando a productores y consumidores de todo el mundo, e instó a los gobiernos y actores internacionales a coordinar respuestas y aumentar la inversión para reducir la exposición del sistema alimentario global a crisis similares. Torero Cullen concluyó que la relevancia estratégica del sector alimentario exige acciones decididas y una inversión sostenida “para minimizar esas crisis”, y reiteró la necesidad de priorizar la respuesta ante esta coyuntura.