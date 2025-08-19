América Latina

Prisión preventiva en Chile para alias “Gordo Alex”, integrante del Tren de Aragua y uno de los autores del crimen de Ronald Ojeda

Alfredo José Henríquez Pineda fue uno de los falsos policías que secuestró al exteniente venezolano, lo asesinó y lo enterró en una maleta bajo cemento

Mauricio Palazzo

Mauricio Palazzo

Desde Santiago de Chile

Henríquez Pineda (30) trabajaba como maestro de sushi a modo de fachada.

El 11º Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para Alfredo José Henríquez Pineda (30), el “Gordo Alex”, líder de la facción “Los Piratas” del Tren de Aragua y uno de los autores materiales del secuestro y asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda.

La víctima fue plagiada por sujetos disfrazados de policías y con acento caribeño desde su departamento ubicado en la comuna santiaguina de Independencia, a fines de febrero de 2024 y diez días después, su cuerpo fue hallado al interior de una maleta enterrada bajo una losa de cemento en un campamento irregular en la comuna de Maipú.

La captura de Henríquez Pineda elevó a 12 los detenidos directamente relacionados con el caso y constituye un avance clave en la investigación, la que ha llevado al Ministerio Público chileno ha sostener que el asesinato del malogrado disidente venezolano tuvo un móvil político, tesis que es compartida por el gobierno de Gabriel Boric y que terminó por romper las febles relaciones diplomáticas que quedaban entre Chile y Venezuela.

El cuerpo de Ojeda fue hallado el 1 de marzo de 2024 al interior de una maleta con cal enterrada bajo una losa de un metro y medio de cemento, en una "toma" de la comuna de Maipú.

Su captura

El arresto del “Gordo Alex” se logró la semana pasada en medio de un operativo de Carabineros en la comuna santiaguina de Estación Central, quienes buscaban a los responsables del secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani, ocurrido en Quilicura.

Al revisar los teléfonos de los detenidos, los uniformados se percataron de que uno de ellos era nada menos que uno de los sujetos de interés buscados por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de las indagatorias por el crimen de Ojeda.

Henríquez Pineda había salido del país por un paso irregular junto a otros miembros de la banda rumbo a Perú, Colombia y finalmente Venezuela, entre el 27 y el 28 de febrero de 2024, luego del secuestro y antes de que el cuerpo de Ojeda apareciera enterrado el 1 de marzo. Regresó a Chile hace pocos meses, también por un paso no habilitado, con la misión de rearticular a “Los Piratas”, y trabajaba sin papeles como maestro de sushi de día, a modo de fachada.

“Presumimos que este sujeto regresó a nuestro país con la finalidad de rearmar los distintos brazos de esta estructura transnacional“, aseguró el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana.

El "Gordo Alex" huyó del país pero volvió a rearticular a "Los Piratas".

El persecutor explicó que el “Gordo Alex” fue uno de los falsos policías que entraron al edificio de Ronald Ojeda en la comuna de Independencia y se lo llevaron en calzoncillos, la noche del 21 de febrero del año pasado.

“Hay que entender que este secuestro, por el periodo en que estuvo en cautiverio y con el resultado final, que fue la muerte de esta víctima, se dividió en distintas fases, entre ellas la ubicación, el secuestro, el traslado, el cautiverio y por último la muerte de esta víctima y la inhumación ilegal”, aclaró Barrientos.

“En una de esas fases es donde es autor material este último detenido y sería en la fase del secuestro, particularmente“, agregó.

El fiscal regional coordinador ECOH Metropolitano, Héctor Barros, informó por su parte que, tocante a los autores intelectuales del asesinato, “ahora lo que tenemos es una información que está incorporada en la investigación penal que da cuenta de los encargos que han hecho. Cuando existan antecedentes que a juicio nuestro ameriten una formalización o una orden de detención, obviamente se va a realizar como en cualquier otro caso”.

Cabe recordar que de 12 detenidos directamente relacionados con el crimen de Ojeda, cuatro se encuentran en el extranjero, a saber: Adrián Gámez -“El Turco”-, detenido en Estados Unidos; y Luis “Gocho” Carrillo, Carlos “Bobby” Gómez y Dayonis “El Boti” Orozco, cuya extradición desde Colombia se encuentra en proceso.

La OEA advierte que “la

Bukele defendió el uso de

Misterio en Uruguay por la

Uruguay cambia su régimen de

Rosario Murillo purga a Néstor
Abelardo de la Espriella puso en conocimiento del Congreso presunta negligencia de la fiscal general Luz Adriana Camargo por asesinato a Miguel Uribe: "Ignoró alertas sobre un plan terrorista contra líderes de derecha"

Una cantante británica reveló detalles de su relación tóxica con uno de los One Direction: "Pensaba que sufrir era normal"

