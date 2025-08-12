América Latina

Crisis en Bolivia: los candidatos de la derecha amplían su ventaja a días de las elecciones

La población boliviana responsabiliza al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) de la crisis económica más grave en una generación,

Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga

Dos candidatos de derecha lideran la carrera presidencial en Bolivia según los sondeos publicados este domingo, en unas elecciones que podrían poner fin a veinte años de gobiernos de izquierda.

Las encuestas de Ipsos-Ciesmori y Captura Consulting, difundidas una semana antes de los comicios, revelan que la población boliviana responsabiliza al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) de la crisis económica más grave en una generación, caracterizada por marcada escasez de dólares y combustible, además de episodios de violencia.

Ambos estudios posicionan a Samuel Doria Medina, empresario de centro-derecha, con el 21,2% y 21,6% de intención de voto, ligeramente por delante del ex presidente derechista Jorge Quiroga, que alcanza el 20%. Según los sondeos, ni el presidente del Senado, Andrónico Rodriguez –alineado con la izquierda pero distanciado del MAS–, ni Eduardo del Castillo, candidato oficialista, superan los dos dígitos en intención de voto.

Como ningún aspirante parece alcanzar la mayoría absoluta, se prevé una segunda vuelta por primera vez desde 2005, cuando Evo Morales llegó al poder al frente del MAS, siendo el primer presidente indígena del país. Morales, ex dirigente cocalero, gobernó hasta 2019, cuando renunció tras intentar perpetuarse en la presidencia.

El actual mandatario, Luis Arce, quien sucedió a Morales y ha recibido críticas por su manejo de la crisis derivada de la caída de los ingresos por el gas, no busca la reelección. Arce ha alertado sobre la posibilidad de que Bolivia entre en suspensión de pagos de su deuda externa si no logra un rescate financiero internacional urgente.

Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina asisten a una reunión antes de las elecciones generales de octubre en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 31 de julio de 2025. REUTERS/Ipa Ibanez

El Estado ha agotado casi por completo sus reservas en dólares para mantener subsidios a los combustibles que ascienden a unos 3.000 millones de dólares anuales.

La inflación anual alcanzó el 24,8% en julio, la más alta desde al menos 2008. El intento de Morales de volver a la vida política, a pesar de estar inhabilitado para postularse, ha influido en el proceso electoral. Es buscado por la policía bajo la acusación de mantener una relación con una menor durante su mandato, cargos que él niega. Morales llamó a sus seguidores a anular su voto, y hasta un 14,6% de los encuestados por Ipsos-Ciesmori aseguró que planea seguir esa consigna.

Las elecciones celebradas el domingo definirán si Bolivia da paso a una nueva etapa política, marcada por el desplazamiento del MAS ante la peor crisis económica del país en décadas.

(Con información de AFP)

