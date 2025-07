La Justicia boliviana ordenó la devolución de la fianza a una ex ministra de Jeanine Añez

Maria Eidy Roca, ex ministra de Salud de Bolivia, padece Esclerosis Lateral Amiotrofica.

La Justicia boliviana determinó devolver una fianza a la ex ministra de Salud, Maria Eidy Roca, que enfrenta una enfermedad neurodegenerativa terminal. En una audiencia de modificación de medidas cautelares, un juez de La Paz ordenó la devolución de 70.000 bolivianos (equivalentes a 5.000 dólares al tipo de cambio paralelo) ante el deterioro de su salud, según dio a conocer la familia de la ex ministra.

Roca fue sometida a medidas cautelares en 2021 por una investigación sobre la adquisición de respiradores con sobreprecio durante la pandemia de Covid-19. Por este proceso se le impuso detención domiciliaria, arraigo y la garantía económica que será devuelta. Según los medios locales, la ex ministra fue declarada ”interdicta”, lo que evidencia su incapacidad física para afrontar el proceso judicial.

La ex ministra, de 71 años, padece Esclerosis Lateral Amiotrofica (ELA) y demencia frontotemporal agramatical. Estas enfermedades neurodegenerativas le han provocado el impedimento del habla y debilidad física progresiva, al punto de haber perdido totalmente la capacidad de movimiento y de deglución. “Su cuerpo ya no responde, está prácticamente paralizado. Dolorosamente, su vida se encuentra en la recta final”, manifestó su hermana Lady Roca, citada por el diario La Razón.

La familia había solicitado la devolución de la fianza para poder cubrir los gastos médicos de su enfermedad, un pedido al que se sumaron organizaciones de derechos humanos y la ex presidenta interina Jeanine Añez (2019-2020). Desde la cárcel, la ex mandataria advirtió que “si la justicia no actúa con inmediatez, oportunidad y respeto a la dignidad y la vida, seguirán vulnerando sus derechos hasta su muerte” y añadió que su ex ministra de Salud es “una de las víctimas de este sistema perverso de justicia”.

Anteriormente, la ex jefa de Estado había exigido a la justicia “una pizca de humanidad” para que hagan valer los derechos de Roca, cuya inocencia defendió. “Respeten su integridad, déjenla vivir en paz”, manifestó.

El escándalo de los respiradores

El proceso judicial que enfrenta la ex ministra tiene que ver con la compra con sobreprecio de 500 respiradores durante la pandemia de Covid-19. Sin embargo, éstos no fueron adquiridos durante su gestión: la negociación se realizó en abril de 2020 y el primer lote de 170 respiradores llegó el 14 de mayo. Luego de que se destapara el escándalo de sobreprecio y los cuestionamientos sobre la utilidad de los aparatos, el entonces ministro de Salud, Marcelo Navajas, renunció al cargo. Roca asumió como ministra el 20 de mayo, una semana después del arribo de los primeros ventiladores.

En febrero de 2021, ya con los juicios encima, Roca aclaró: “Mi persona no participó en el proceso de contratación de los respiradores, en el mes de abril (de 2020) cumplía funciones en la dirección de promoción de salud”. No obstante, la Fiscalía consideró que tenía pruebas suficientes para involucrarla en el proceso y fue acusada por la supuesta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

El fiscal asignado el caso, Omar Mejillones, manifestó se presume que hubo un acto de corrupción que explicaría el contrato favorable con el intermediario, según declaró en un reportaje de Connectas. Al menos 11 personas han sido implicadas en este caso.