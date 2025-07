El Tribunal Electoral de Bolivia le recuerda a Evo Morales: no tiene partido ni está habilitado para disputar la Presidencia

El 18 de diciembre de 2024. REUTERS/Patricia Pinto

El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, Óscar Hassenteufel, se dirigió al ex presidente Evo Morales (2006-2019) a través de una carta en la que citó los argumentos jurídicos de su inhabilitación como candidato presidencial y rechazó las solicitudes realizadas en relación a dos partidos políticos.

En la misiva, Hassenteufel explica que el organismo electoral acata la sentencia constitucional que validó un congreso parcial del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el que se eligió a los aliados del presidente Luis Arce como dirigentes del partido, quitándole a Morales el control legal del frente político que lideró por casi 30 años.

De igual forma, el vocal electoral señala que el Partido de Acción Nacional Bolivia (Pan Bol), con el que el ex presidente hizo una alianza reciente, fue cancelado por dos resoluciones judiciales y que el frente Evo Pueblo, creado por el líder cocalero y sus partidarios en marzo pasado, aún no cuenta con personería jurídica para disputar las elecciones generales de agosto.

29 de marzo 2025. REUTERS/Patricia Pinto

Los argumentos expuestos en la carta cierran las puertas al expresidente en los próximos comicios. El 1 de julio, Morales había enviado un pedido al organismo electoral en la que demandaba que se le otorgue tutela sobre la sigla del MAS, que se acepte la personería jurídica del partido Pan Bol y que su candidatura a la Presidencia sea habilitada.

El vocal del TSE aclaró en la carta que “en ningún momento se presentó oficial y legalmente la candidatura del señor Evo Morales Ayma, por lo que el TSE no emitió ninguna resolución al respecto”.

Ante el impedimento de postular y tras varias semanas de protestas y bloqueos, sus partidarios han amenazado con boicotear la votación. Bajo la consigna “Sin Evo no hay elecciones”, han manifestado que no permitirán actos proselitistas en los territorios donde el ex mandatario goza de popularidad.

Frontis del Tribunal Supremo Electoral en La Paz, Bolivia. Foto: APG

Bajo ese tipo de presiones, el Órgano Electoral denunció que una “escalada de ataques sistemáticos” contra la entidad y los vocales amenaza con obstaculizar la realización de las elecciones previstas para el 17 de agosto.

Judicialización de la política

La inhabilitación de Morales y la pérdida de su partido obedecen a fallos judiciales que se emitieron en medio de la disputa con el presidente Arce por la candidatura de las próximas elecciones y el control del frente político que es el más numeroso del país. Estas acciones han sido calificadas por los partidarios de Morales como una campaña de lawfare para eliminarlo del escenario político.

La carta del presidente interino del TSE señala que las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) son de carácter vinculante, de cumplimiento obligatorio y contra ellas no cabe recurso alguno. “En ese marco, el TSE debe cumplir lo dispuesto por sentencias y autos constitucionales”, sostuvo Hassenteufel.

En ese marco, muchos en Bolivia temen que los jueces terminen ordenando el campo político y entorpeciendo el proceso electoral, tal como ocurrió con las elecciones judiciales del año pasado.

El presidente interino del TSE, Oscar Hassenteufel brinda declaraciones a los medios luego de la reunión con los magistrados del TCP en La Paz, Bolivia.

El analista político Carlos Saavedra sostiene que hay una “crisis de desinstitucionalización” en Bolivia que afecta a todas las instancias y que l electoral no es una excepción. “Los vocales electorales han sido permisivos y no han logrado asumir el rol institucional del organismo que dirigen”, manifestó en diálogo con Infobae sobre la injerencia de los tribunales judiciales en asuntos electo