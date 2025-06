Evo Morales sigue presionando por su candidatura presidencial pese a estar inhabilitado: “No vamos a abandonar la batalla”

Evo Morales sigue presionando para ser candidato presidencial, pese a estar inhabilitado (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El ex presidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) afirmó este domingo que no abandonará “la batalla” para ser candidato a la Presidencia en las próximas elecciones generales del 17 de agosto, pese a estar inhabilitado.

“No podemos perder la esperanza, la única batalla es la que se abandona y nosotros no vamos a abandonar”, dijo el ex mandatario durante su programa dominical en la Radio Kawsachun Coca, afín al político.

Morales aseguró que es “una lucha por el pueblo, por la libertad y la soberanía”, y aclaró que su bloque político Evo es Pueblo “viene de la gente humilde”.

En los últimos días, el ex gobernante tuvo una serie de reuniones con sus seguidores en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, para tomar decisiones sobre su futuro y, según Morales, sus dirigentes le dijeron que “continué en la lucha”.

Los sectores afines a Morales decidieron hace una semana hacer una “pausa humanitaria” en los bloqueos de carreteras que sostenían desde el 2 de junio para forzar la candidatura del ex presidente en las elecciones nacionales y también con exigencias para que el Ejecutivo resuelva la falta de dólares y combustibles.

Durante estos bloqueos, seis personas perdieron la vida, tres policías por heridas de bala mientras intentaban llegar a la localidad de Llallagua, en el norte de la región de Potosí, donde manifestantes atacaron a pobladores que trataban de despejar las vías.

Otro agente murió en Cochabamba tras ser retenido por los bloqueadores, quienes supuestamente activaron un explosivo en su cuerpo y a esto se suma el deceso de un civil, presuntamente seguidor del ex presidente, que manipuló mal un explosivo, y el de un joven universitario que fue golpeado hasta morir acusado de ser “informante de la Policía”.

Una mujer observa a la policía militar patrullando después de que la policía pasara días despejando los bloqueos establecidos por partidarios del expresidente boliviano Evo Morales (Foto AP/Juan Karita)

El viernes, Morales lanzó una advertencia al próximo gobierno de su país y dijo que si algún candidato de “la derecha” gana las elecciones de agosto, hay que ver si “aguanta”.

“En vano algunos (candidatos) desde Estados Unidos están planificando, (que) la derecha va a ganar, va a volver. A ver si esa derecha gana, aguanta”, expresó rodeado por sus simpatizantes en la zona cocalera de Cochabamba.

Morales manifestó que están dispuestos a defender el país de los supuestos intereses de algunos candidatos de “adueñarse” de los recursos naturales y advirtió que el movimiento indígena y popular va a defender “su amada Bolivia”.

Los seguidores del ex gobernante comenzaron a finales de mayo algunas movilizaciones reducidas en La Paz para exigir que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inscriba a Morales como candidato a la Presidencia, pese a que no cuenta con un partido político propio e intenta postularse con una agrupación que perdió su personalidad jurídica.

Morales insiste en ser candidato, pese a que el Tribunal Constitucional ratificó recientemente que la reelección solo está permitida “por una única vez de forma continua”, sin posibilidad de un tercer mandato, por lo que Morales no puede ser candidato al haber gobernado Bolivia en tres periodos.

El ex gobernante, que renunció al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) después de casi 30 años, está distanciado del presidente Luis Arce desde finales de 2021 por las decisiones de gobierno, el control del partido y la candidatura presidencial.

(Con información de EFE)