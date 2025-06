El mensaje de Rosa María Payá a los estudiantes cubanos: “Están abriendo el camino a todo el país”

La activista cubana Rosa María Payá (EFE/Mario Ruiz/Archivo)

Rosa María Payá, fundadora de la iniciativa ciudadana Cuba Decide y una referente en materia de derechos humanos, envió un mensaje a los estudiantes cubanos que están protestando en las universidades desde hace dos semanas por el aumento de las tarifas de Internet.

“Durante décadas, los cubanos hemos sufrido el control de la información y la represión del pensamiento crítico para intentar controlar y silenciar la sociedad", comenzó la activista en un audio enviado a Infobae.

“Pero hoy, ustedes, los estudiantes cubanos, han dejado claro que no van a heredar ese silencio. El acceso libre a Internet, a la información y a expresarse sin miedos, son derechos y no privilegios. Y, cuando ustedes los defienden, están abriendo el camino a todo el país“, subrayó.

Luego dijo que “a esos profesores, decanos y dirigentes en las universidades que hoy actúan como los represores de aquellos a quienes deberían proteger, sepan que la impunidad no es eterna. Paren ya“, exclamó; al tiempo que acotó: “O, mejor aún, súmense al reclamo justo, genuino y espontáneo de sus estudiantes“.

Estudiantes de Medicina (Universidad de Ciencias Médicas de La Habana/Facebook)

También le envió un mensaje a los dictadores cubanos: “A ti, (Miguel) Díaz-Canel, a ti, Raúl Castro, y a toda la dirección del régimen, no se les ocurra tocar a los estudiantes“.

“Y a ustedes, a todos los que protestan y a los que aún no lo hacen, sean estudiantes o no lo sean, aquellos que levantan su voz espontáneamente por los derechos para todos, sepan que no están solos, que dentro y fuera de Cuba los escuchamos y estamos a su disposición para acompañarlos y para amplificar su voz. Sepan que la noche no será eterna“, concluyó.

A principio de mes, estudiantes universitarios de Cuba comenzaron un paro en rechazo al aumento de las tarifas de Internet en la isla. La medida, impulsada por los que cursan en la Facultad de Matemática y Computación, y en la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Habana, recibió la adhesión de otras casas de estudio. Protestan por el aumento de tarifas impuesto por ETECSA, el monopolio estatal de telecomunicaciones.

Un grupo de estudiantes de Psicología (Crédito: EU Facultad de Psicología UH/Facebook)

Por qué se llegó a esta situación

El descontento responde al aumento de tarifas, que implica la dolarización parcial del servicio de Internet y una subida severa en los ya elevados costos.

En los últimos 15 días, imágenes circularon en redes sociales mostrando reuniones en la Universidad de La Habana, donde estudiantes afirman que “es demasiado” lo que están viendo.

“Entonces, yo voy a ratificar lo que piensa el consejo de mi facultad y lo que hemos hablado con distintas facultades, que es que vamos a seguir convocando a la no asistencia a clases”, expresó una delegada estudiantil en un video que circuló en redes sociales y que fue compartido por la mencionada Payá a Infobae.

“Estudiantes cubanos están en paro contra las tarifas prohibitivas de Internet. Protestan en solidaridad con todo el pueblo y contra la amenaza de apagón digital y desconexión. Orgullo total. No se aguanta la corrupción, el chantaje y el atraco de los dictadores", manifestó la fundadora de la plataforma Cuba Decide.

Estudiantes universitarios de Cuba comenzaron un paro

Durante una reunión, celebrada en el anfiteatro Manuel Sanguily de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología, los estudiantes interpelaron directamente a la vicepresidencia comercial de ETECSA y expusieron su sentir: “En un país donde la gente cobra menos de 15 dólares mensuales, más que un problema comercial, es un problema social y político”.

“¿En serio saben quiénes son los vulnerables?“, se preguntaron los jóvenes; al tiempo que agregaron: ”Para construir un país mejor, debe ser entre todos, que todos tengamos participación”.

Personas en las afueras de la oficina comercial de ETECSA en La Habana (REUTERS/Norlys Pérez/Archivo)

Las tarifas de ETECSA

Las nuevas tarifas imponen un plan básico de 6GB por 360 pesos cubanos (CUP), una segunda recarga mensual de 3GB sube a 3.360 CUP, mientras que 15GB adicionales cuestan 11.760 CUP. Considerando que el salario medio en Cuba alcanza los 5.700 CUP, la indignación ha escalado rápidamente.

Los paquetes ofertados en dólares, que oscilan entre 10 y 35 USD por volúmenes de datos, representan aumentos de precios de más de diez veces respecto a la semana previa a la medida.

Frente al intento del régimen cubano de atenuar el descontento, especialmente mediante anuncios realizados en el programa “Mesa Redonda“, la respuesta estudiantil persistió. Distintas filiales de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) difundieron comunicados reiterando su inconformidad con las nuevas condiciones y denunciando “censura institucional”.

Un comunicado del secretariado de la Facultad de Tecnología de la Salud (FATESA), al que accedió Diario de Cuba y que fue censurado posteriormente por la decana de la facultad, afirmaba: “Las decisiones no solo son insuficientes, sino que resultan completamente ajenas a las verdaderas necesidades y realidades de nuestro estudiantado”.

Exigieron un acceso justo y equitativo a los servicios de telecomunicaciones y rechazaron cualquier obstáculo al derecho a conectarse, informarse y aprender.

Miguel Díaz-Canel (Crédito: Estudios Revolución)

El régimen reconoció el alcance del descontento

El viceprimer ministro de la dictadura de Cuba, Eduardo Martínez Díaz, calificó las tarifas de ETECSA como “temporales”, y prometió trabajar en la calidad y el costo del acceso a Internet.

Admitió que cerca del 50% de la población verá limitado un servicio al que antes accedía libremente, y justificó las medidas como una respuesta a “restricciones financieras”.

Por su parte, la presidenta ejecutiva de ETECSA, Tania Velázquez Rodríguez, aseguró el compromiso de la empresa con la “comunicación transparente” y prometió mejoras como el aumento de sitios de fácil consulta para contenidos educativos, servidores universitarios con aseguramiento energético y acceso gratuito a portales educativos, además de potenciar las redes internas universitarias.

Estudiantes de Derecho de la Universidad de Holguín presentaron una demanda

Una demanda inédita

Estudiantes de Derecho de la Universidad de Holguín presentaron una demanda inédita contra el monopolio estatal de telecomunicaciones ETECSA tras el tarifazo.

En el escrito, al que tuvo acceso Infobae, los jóvenes interpusieron una “demanda sobre el incumplimiento de los términos del contrato en las medidas adoptadas por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba Sociedad Anónima o como se le conoce por sus siglas ETECSA”.

Además, exigieron mayor transparencia, respeto a los derechos constitucionales y soluciones ante el deterioro de la conectividad, considerados factores que limitan el acceso a la educación y atentan contra la equidad.

Los jóvenes recordaron que la empresa incumplió la obligación contractual de informar con 30 días de antelación cualquier cambio en las condiciones del servicio

René Javier, estudiante de Holguín, explicó en su perfil de Facebook que los jóvenes cuentan con plena capacidad jurídica para ejercer los derechos consagrados en la Constitución vigente de la República.

El grupo denunció el “incumplimiento de los términos del contrato” por parte de ETECSA, recalcó que no se han registrado mejoras en el servicio y calificó las recientes medidas de la empresa como “un ataque a los derechos educativos que limitan el libre ejercicio de la comunicación entre los seres humanos, el principio de igualdad y violan de forma unilateral las cláusulas del propio contrato”.

La demanda presentada por los estudiantes de Derecho

Los jóvenes recordaron que la empresa incumplió la obligación contractual de informar con 30 días de antelación cualquier cambio en las condiciones del servicio, una omisión que consideran anticonstitucional, contraria al Estado de derecho, y a los principios de igualdad y justicia social promovidos por el modelo político cubano.

El reclamo también subrayó el impacto negativo sobre quienes ejercen el teletrabajo, y rechazó expresamente los paquetes de datos extra ofrecidos por ETECSA como respuesta paliativa. Según los estudiantes, esto no compensa las verdaderas necesidades estudiantiles ni responde a la magnitud del problema.