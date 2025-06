Senadores chilenos de la oposición enviaron una carta a Boric para rechazar el proyecto del aborto

Un grupo de mujeres se manifiesta contra la despenalización del aborto en Santiago de Chile. EFE/Elvis González

Un grupo de 20 senadores de la oposición envió al presidente chileno Gabriel Boric, previo a su Cuenta Pública de este domingo, una carta avisando que no están los votos en la Cámara Alta para aprobar el proyecto de aborto libre hasta las 14 semanas recién ingresado por su Gobierno al Congreso, puesto que “desvía la atención” de otros temas más urgentes y promueve la “polarización” del país en tiempos electorales.

Cabe señalar que la oposición ocupa 27 escaños en el Senado mientras que el oficialismo solo 18, por lo que la pista se le viene pesada al Gobierno, desde donde ya han dicho que el país merece, al menos, que haya debate al respecto.

“Por demasiado tiempo se ha tratado a mujeres que abortan como criminales. El Parlamento no puede vetar esta discusión”, emplazó el mandatario en su alocución desde el Congreso Nacional.

Así las cosas, la senadora María José Gatica (RN), quien lideró la iniciativa, advirtió que el veto es transversal en los partidos opositores y que más senadores podrían plegarse y votar en contra.

“20 senadores hemos dicho fuerte y claro que no estamos disponibles para un proyecto de aborto libre. Incluso, hay más senadores que de manera individual han manifestado también su postura en contra de este proyecto de ley. El Gobierno debe enfocarse en los problemas que a las mujeres afecta, no en una agenda progresista que no tiene respaldo en el Senado”, sostuvo la parlamentaria.

De la misma opinión fue el senador Enrique van Rysselberghe (UDI), quien sostuvo que “creemos que abrir ahora un debate legislativo sobre el aborto libre, desvía -o busca desviar-, la agenda pública de urgencias sociales evidentes para los chilenos, y además sólo agudiza la polarización del país en un periodo electoral”.

Otro de los firmantes fue el también senador de la UDI, Iván Moreira, quien aseguró que “el Gobierno no solamente ha cometido uno de los errores que siempre comete: hoy día lo que hace no es un error, es un horror, porque se está matando el derecho a vivir que tiene un niño o una niña por nacer”.

¿Qué dicen las encuestas?

La noche de este domingo, la última entrega de Cadem reveló que solo el 25% de los chilenos está de acuerdo con el proyecto de aborto libre, mientras que un 55% se manifestó satisfecho con la ley actual que permite la interrupción del embarazo en tres causales, a saber, riesgo para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo producto de violación.

En detalle, un 59% dijo estar a favor del aborto de existir altas probabilidades de que el recién nacido venga con algún tipo de discapacidad, mientras que el 62% rechazó la idea si es que la madre no quiere tener al niño y el 66% si se esgrimen razones económicas para interrumpir la gestación.

Por otra parte, un 19% aseguró que el aborto debería estar prohibido a todo evento.