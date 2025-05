El ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas enfrentará un juicio por un nuevo caso corrupción

ARCHIVO - El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, durante una entrevista en su despacho, en Quito, Ecuador, el 12 de septiembre de 2017 (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)

Un juez de Ecuador dictaminó el lunes que el ex vicepresidente Jorge Glas se enfrentará a juicio por el presunto uso indebido de fondos públicos asignados para la reconstrucción de las zonas costeras afectadas por el devastador terremoto de 2016.

Glas se encuentra actualmente en prisión cumpliendo condenas en dos casos de corrupción anteriores.

El juez Marco Aguirre decidió llamar a juicio a Glas y otro ex funcionario argumentando que había motivos suficientes para presumir su participación en el delito de presunto delito de peculado al liderar un comité de reconstrucción de las zonas afectadas en el terremoto.

La Fiscalía General había solicitado que Glas y otros ocho ex funcionarios, algunos de los cuales se encuentran fuera del país, se presenten a juicio en el caso.

Los fiscales acusan a Glas, quien lideraba un comité de reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas, y a ocho ex funcionarios de incluir obras ajenas a las identificadas como prioritarias tras el devastador terremoto para su financiamiento.

Los fondos para la reconstrucción se recaudaron con contribuciones de los salarios de trabajadores públicos y privados y un aumento del impuesto al valor agregado (IVA).

La fiscalía ha dicho que además existiría un abuso de dinero público en beneficio de terceras personas que fueron contratistas y fiscalizadores de los contratos suscritos.

Por este caso Glas, quien fue vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa entre 2013 y 2017, fue capturado tras una incursión el año pasado en la embajada de México en Quito, lo que provocó el rompimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

La abogada de Glas, Sonia Vera, dijo en X que la resolución era una persecución política.

“Se trata de una imputación que criminaliza decisiones de política pública adoptadas en el marco de un órgano colegiado”, aseguró al señalar que no existe ningún indicio de apropiación o desvío de fondos públicos en beneficio de terceros.

La Fiscalía lo incluyó en la investigación por el asesinato de Villavicencio

Archivo - El ataúd en el que trasladan los restos del candidato presidencial Fernando Villavicencio llega al cementerio Camposanto Monteolivo, en Quito, Ecuador, el 11 de agosto de 2023 (AP Foto/Carlos Noriega, Archivo)

Por otra parte, la Fiscalía de Ecuador notificó al ex vicepresidente de su vinculación a una investigación previa que se sigue por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, según confirmó a EFE su abogada Sonia Vera, quien señaló que no existen pruebas y que se está usando el “poder penal como herramienta de persecución política”.

La notificación llegó a la defensa de Glas el pasado 6 de mayo, pero no fue hasta este martes que se hizo público, cuando empezó a circular en redes sociales un documento no confirmado hasta el momento por la Fiscalía en el que se señalaba que, además del ex vicepresidente, se iba supuestamente a incluir en la investigación a otras personas, varios también vinculados al correísmo.

En ese documento, cuya autenticidad no ha sido confirmada ni desmentida por el Ministerio Público, aparecen también los nombres del ex ministro del Interior José Serrano y el ex asambleísta Ronny Aleaga, además de los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, imputados por la Fiscalía a otros casos de corrupción. Ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto.

“¡Demencial! Ahora se quiere culpar del asesinato de Villavicencio a Jorge Glas. Fiscalía se ha vuelto un patio de comedias”, escribió en la red social Rafael Correa, que recurrentemente acusa a la fiscal general, Diana Salazar, de llevar a cabo una persecución contra el correísmo.

Antes de ser candidato presidencial, Villavicencio ejerció de periodista y asambleísta, donde fue una de las figuras más críticas contra Correa, quien lo demandó por difamación e injurias. En el momento de su asesinato, la candidata correísta Luisa González lideraba las encuestas para la primera vuelta de 2023.

(Con información de Reuters y EFE)