Un alcalde de Uruguay se hizo conocido cuando era ‘niño Teletón’: es el más joven en haber sido electo

Agustín Cabrera, alcalde electo en Sauce (X Agustín Cabrera)

Las noticias en las elecciones regionales de Uruguay –que fueron el pasado domingo 11– suelen concentrarse en los resultados de los departamentos más conocidos del país, como Montevideo y Maldonado. Pero en estos comicios también se eligen los alcaldes de localidades pequeñas, en las que viven unos pocos miles de habitantes.

Sauce es un municipio del departamento de Canelones, en el que viven 7.446 personas, según el Censo de 2023. Está ubicado a unos 50 kilómetros de Montevideo.

El alcalde electo en el pueblo fue un joven de 20 años, que estudia abogacía, estuvo en la Teletón y quiere ser como el ex presidente Lacalle Pou, según la historia contada por el diario local El País. Fue electo por la Coalición Republicana, un lema formado por los partidos políticos fundacionales del país.

Agustín Cabrera en 2020 en Teletón, hablando de su pasión por la política; fue electo alcalde de Sauce

Agustín Cabrera soñaba con ser el alcalde de Suace y finalmente lo logró. “Realmente estamos muy felices por el equipo, por la campaña, por la gente. Uno esperaba ganar, pero no con este margen. Así que fue una noche soñada”, declaró al medio uruguayo. En Sauce, la Coalición Republicana más que duplicó los votos del Frente Amplio, la coalición de izquierda del país. Obtuvo 4.409 contra 2.120

El alcalde electo estuvo en la Fundación Teletón desde 2007 hasta que cumplió 18 años. Allí le dieron todo para ser quién es hoy en día y para poder superarse físicamente, destacó. ¿Qué es lo que le pasa? Cabrera tiene el “faltante” –así lo dice él– del brazo derecho y en el brazo izquierdo tiene “una manito solamente con dos dedos”.

“Tengo problemas en las piernas que no me permiten caminar. Caminé hasta los 10 años, pero ya desde los 10 estoy en silla de ruedas”, contó a El País.

Cabrera se desplaza en una silla motorizada que le permite moverse “de igual forma” que una persona de pie. “Eso no va a ser dificultad para la gestión ni para nada que tenga que ver con las tareas”, sostuvo el alcalde electo, pensando en sus desplazamientos cuando tenga que asumir como jefe de la localidad

Cabrera dice que la política nació con él y dice haberse metido él solo en la pelea partidaria. Destacó dos modelos a seguir: el ex presidente Luis Lacalle Pou –por “las fuerzas” que transmite– y Jorge Battle, mandatario durante la crisis de 2002. “Le tocó bailar con la más fea y sacó el país adelante”, comentó.

El ahora alcalde electo había contado todo esto en el programa anual para recaudar fondos de Teletón, en 2020: “Estoy muy interesado en ese tema. Las elecciones son un momento super emocionante para mí porque me encantan. Yo no puedo creer que una persona, 10 días antes de las elecciones, no se ponga nerviosa a ver quién gana o quién no. No sienta a gusto de decir: ‘Voy a votar con convicción a tal persona’”.

Agustín Cabrera junto a Luis Lacalle Pou y Álvaro Delgado (X Agustín Cabrera)

Ser alcalde de Sauce “es lo más cercano” a los vecinos y, desde ese rol, cree que podrá devolver el cariño que le transmitió su pueblo.

“Siento un amor enorme por Sauce, porque es mi pueblo que me dio todo para que yo pudiera salir adelante. Entonces, desde muy chiquito sentí ese orgullo de ser sauceño y esa voluntad de devolverle a los sauceños tanto cariño”, comentó.

En Canelones sí ganó el Frente Amplio. Este departamento era gobernado hasta el período pasado por el actual presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. El nuevo intendente es Francisco Legnani, un hombre del riñón del mandatario. Cabrera tiene previsto reunirse con él.

“Vamos a tener una charla larga y tendida con el intendente electo porque el municipio no es accesible y yo necesito trabajar. Entonces le vamos a pedir reformas estructurales”, señaló.

Además, Cabrera opinó que a Sauce le hace falta reparar las calles y veredas, además de mejorar la iluminación y la limpieza.