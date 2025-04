La misión de la OEA reconoció la victoria de Daniel Noboa en las elecciones de Ecuador y descartó fraude

Simpatizantes del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mostraron su apoyo al mandatario reelecto durante el tradicional Cambio de Guardia Presidencial frente al Palacio de Gobierno el martes 15 de abril en Quito (EFE/José Jácome)

La Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció este sábado los resultados de la segunda vuelta presidencial en Ecuador que dieron el triunfo al mandatario Daniel Noboa. Estos resultados fueron aprobados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras una audiencia pública de escrutinios en la que revisó y rechazó el reclamo de la oposición correísta sobre supuestas irregularidades.

Según los resultados totales aprobados dos días antes por el CNE, Noboa ganó las elecciones del 13 de abril con 55,63% de los votos frente al 44,37% de la correísta Luisa González, es decir, más de 1,18 millones de votos de diferencia.

La misión de observadores de la OEA aseguró en un comunicado que los resultados del CNE “coinciden con la muestra recabada por la Misión en terreno”.

Agregó que realizó una revisión aleatoria de imágenes de las actas cuestionadas por la oposición, con el Sistema Informático de Escrutinios y Resultados, “sin encontrar evidencia de irregularidades o inconsistencias”.

El Consejo Nacional Electoral declaró el jueves concluida la audiencia de escrutinios que se extendió por seis días, en la que calificó improcedente el pedido de reconteo de votos de la alianza política Revolución Ciudadana-Reto de González, que reclamó por inconsistencias y supuestas irregularidades en 1.729 actas.

Las observaciones fueron desestimadas por el organismo electoral que tras ello aprobó los resultados de las elecciones que aún pueden ser apelados ante el Tribunal Contencioso Electoral.

La misión de observadores aclaró que su primer informe presentado tras las elecciones del 13 de abril en el que hizo señalamientos sobre casos aislados, buscaba “contribuir al perfeccionamiento y corrección” de futuros procesos electorales. “En ningún caso deben ser interpretados como fundamentos para alimentar narrativas de fraude o manipulación de resultados”, agregó.

El grupo de veedores ratificó su confianza en los resultados aprobados por el CNE y aseguró que dará seguimiento hasta la proclamación oficial.

Luisa González, la alfil del ex mandatario Rafael Correa (2007-2017) que fue superada por Noboa dos veces en las urnas, no aceptó los resultados electorales y cuestionó su validez, aduciendo un “fraude”. Tras la aprobación del CNE, no ha emitido un pronunciamiento aunque el movimiento adelantó que apelará ante la instancia electoral respectiva.

Correa insiste que hubo fraude

Por otro lado, Rafael Correa reiteró este sábado que la reelección del actual jefe de Estado, Daniel Noboa, fue fruto de un fraude y, si bien no cuenta con pruebas para demostrarlo, exige una investigación de lo que considera “indicios”, entre los que apunta a supuestas papeletas con un compuesto químico para traspasar a Noboa la tinta de los votos que eran para González.

En una entrevista con EFE, Correa manifestó que los resultados de los comicios son “estadísticamente imposibles”. Para el ex mandatario, con base a un análisis del profesor de la Universidad de Denver Francisco Rodríguez, había una “probabilidad nula” de que los votos que quedaban en juego tras la primera vuelta cayeran casi en su totalidad de Noboa.

“Es algo raro”, opinó el líder del partido Revolución Ciudadana, al apuntar que “esto no prueba el fraude per se, pero sí la probabilidad real de que haya ocurrido algo y que hay que investigar”.

“Todo lo que está haciendo el CNE es ilegal”, sostuvo Correa, y anticipó que se llegará hasta las últimas instancias de los entes electorales. “¿Por qué esta gente se opone tanto a abrir las urnas si ganaron con 11 puntos? Porque no han ganado, porque saben que ahí está el fraude”, reiteró.

En caso de que el CNE siga sin ver fundamentos en sus reclamos, el ex gobernante reconoció que solo le queda seguir trabajando por el pueblo en donde le sea posible por “responsabilidad” con el país.

