Al menos seis heridos y varios vehículos afectados por el colapso de un puente en el suroeste de Ecuador

Al menos seis personas resultaron heridas este miércoles, cuando el puente Gonzalo Icaza Cornejo, también conocido como la Gabarra, colapsó y varios vehículos cayeron al río Daule, en la provincia de Guayas, Ecuador. El incidente ocurrió en medio de fuertes lluvias que azotaban la zona, lo que complicó las labores de rescate.

Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), el puente que conecta las localidades de Magro y Nobol, en la región costera de Guayas, se desplomó por causas que aún no fueron determinadas.

El colapso dejó al menos tres vehículos atrapados, los cuales cayeron al caudaloso río. Los primeros reportes indicaron que las personas que viajaban en esos vehículos lograron ser rescatadas con vida por el personal de emergencias, que arribó al lugar rápidamente.

El incidente fue reportado a las 18:00, y una hora después, las primeras cuatro personas fueron rescatadas y trasladadas al Hospital de Daule. Sin embargo, la prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, quien llegó al lugar tras el suceso, elevó la cifra de heridos rescatados a seis, destacando que los afectados se encuentran en estado estable.

A pesar de los esfuerzos de los cuerpos de emergencia, la búsqueda de posibles víctimas adicionales continúa, ya que no se descarta que más personas pudieran haber caído al río. El Cuerpo de Bomberos de Daule (CBD), en coordinación con otras entidades como la Policía Nacional (PPNN) y el Servicio integrado de seguridad ECU911, se encargó de la operación de rescate.

La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) también estuvo presente para gestionar el tráfico y desviar a los conductores que circulaban por la vía, ya que la carretera fue cerrada en ambos sentidos. Los desvíos fueron establecidos a través de las rutas de Aurora - T de Salitre hacia el redondel de Las Maravillas, y desde Nobol hacia Daule y Santa Lucía.

El puente colapsado, de aproximadamente 70 años de antigüedad, era una infraestructura clave para la conexión entre los cantones de Daule y Nobol, en la provincia de Guayas.

En declaraciones con la prensa, la prefecta Aguiñaga declaró que no existían informes previos sobre el mal estado del puente. “Este puente no tenía reporte de estar en mal estado. Era un puente que no era el puente principal, sin embargo, de eso revisaremos qué ha sucedido porque esta obra de infraestructura importante para la provincia ha colapsado”, afirmó Aguiñaga.

Además, informó que el puente forma parte de la red vial concesionada de Guayas y que se trasladaría a la zona con representantes de la empresa concesionaria para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre lo sucedido.

Por otro lado, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos precisó que, en respuesta al colapso, se movilizó maquinaria pesada al sitio, y el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, también se trasladó al lugar para supervisar los trabajos de remoción y restablecimiento del paso. En su cuenta de Twitter, Luque indicó que ya se encontraba en camino con su equipo técnico al lugar del colapso, destacando que se está investigando el motivo detrás del derrumbe de la infraestructura.

