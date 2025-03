El 17% de los choferes en Bolivia realizó más de un día de fila para comprar combustible

Una mujer camina frente a una estación de servicio cerrada por falta de combustible, La Paz, Bolivia, 13 de marzo de 2025. REUTERS/Claudia Morales

Los tiempos de espera para cargar combustible en Bolivia oscilan entre cuatro horas a más de 24, según un operativo realizado por la Defensoría del Pueblo el pasado fin de semana, en medio de uno de los periodos más agudos de desabastecimiento de diésel y gasolina que enfrenta el país.

El informe revela que la mayoría de la gente espera entre cuatro y diez horas en la fila, pero hay registros de espera superiores a una jornada. De hecho, existen testimonios de gente que esperó hasta 32 horas para abastecer sus tanques.

“En el 30% de las estaciones de servicio verificadas se esperaba entre cuatro a 10 horas; en el 26%, entre 11 a 24 horas; y en el 17%, más de 24 horas de espera para conseguir diésel”, informó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en una conferencia de prensa este lunes.

La entidad visitó 88 estaciones de servicio en más de 20 ciudades y localidades intermedias, y constató que al momento de la verificación el 66% de los distribuidores no tenía diésel y el 38% no contaba con gasolina.

La Paz, 13 de marzo de 2025. REUTERS/Claudia Morales

Hace más de un año que Bolivia atraviesa periodos de desabastecimiento de combustible debido a la baja producción local y la dependencia de las importaciones. Una de las crisis más agudas inició hace al menos tres semanas cuando el suministro bajó a la mitad de los volúmenes necesarios para cubrir la demanda local, lo que provocó extensas filas de vehículos para llenar sus tanques.

En medio del creciente malestar, el Gobierno dispuso diez medidas para reducir el consumo y admitió que la escasez se debe a la falta de liquidez en dólares. La petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aceleró en los últimos días los despachos de diésel y gasolina y aseguró que en esta semana se llegaría al 80% de distribución.

El presidente Luis Arce exigió que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe créditos externos por 1.600 millones de dólares para aumentar el flujo de divisas en el país y superar la crisis de combustible, y calificó el retraso en la aprobación como un “boicot” contra su Gobierno. En respuesta, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, reveló que algunos créditos ya aprobados no han podido ser desembolsados en su totalidad por falta de ejecución.

En marco, el Gobierno convocó a los presidentes de los otros órganos del Estado, jefes de bancada y otros actores políticos a “un diálogo por la estabilidad y la democracia” que está previsto para este martes por la mañana.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, junto a sus ministros, en una conferencia de prensa el miércoles 12 de marzo de 2025. Foto: Ahora El Pueblo

“El objetivo de este encuentro es asegurar las condiciones políticas y materiales para que la democracia no sea amenazada para que el cronograma electoral no sea interrumpido y, por lo tanto, las formas de reproducción de la democracia no sean destruidas”, explicó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

La invitación fue rechazada por algunos convocados como el ex presidente Carlos Mesa, líder de la principal fuerza opositora en el Legislativo y Luis Fernando Camacho, líder de la bancada de Creemos porque consideran que la cita se convoca tarde, cuando hubo pedidos de diálogo que no fueron atendidos y que estará cargada de “retórica”.

En paralelo, el Gobierno invitó a políticos que se perfilan como candidatos para las elecciones de agosto y que no tienen en la actualidad ninguna representación institucional, lo que también provocó críticas sobre el objetivo del encuentro.

Mientras el Gobierno aumenta la dotación de combustible y busca consensos políticos ante la crisis, varios sectores anunciaron manifestaciones para reclamar soluciones estructurales que permitan regularizar el suministro de carburantes, recuperar la circulación de dólares en el mercado y estabilizar los precios de la canasta familiar.