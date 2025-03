Cuba sufre un nuevo apagón general tras una falla en el Sistema Eléctrico Nacional, en medio de su crisis energética y económica (REUTERS/Norlys Perez)

Un apagón generalizado dejó a Cuba completamente a oscuras la noche del viernes debido a una avería en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), informó el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en su cuenta de X.

Se trata del cuarto colapso eléctrico en los últimos seis meses, reflejando el grave deterioro del sistema energético en un país que atraviesa su peor crisis económica en 30 años.

El corte ocurrió a las 20:15 hora local y fue provocado por una falla en una subestación que generó una pérdida significativa de generación en el occidente de la isla, lo que derivó en la caída total del SEN. El primer ministro del régimen cubano, Manuel Marrero Cruz, aseguró en X que las autoridades trabajan “sin descanso para su más pronta recuperación”.

Este es el primer apagón nacional de 2025, aunque la población cubana sufre interrupciones diarias de entre cuatro y cinco horas en La Habana, mientras que en otras provincias pueden extenderse más de 20 horas seguidas. El déficit de generación eléctrica ha sido constante en los últimos meses y llegó al 57% en febrero, el nivel más alto en al menos dos años.

Cuba se encuentra en uno de sus puntos más bajos desde la revolución de 1959, con la escasez a nivel nacional alimentando una emigración masiva y apagones en todo el país que obligaron a la gente a cocinar sopa en una fogata en La Habana (AP Foto/Ramón Espinosa)

Durante el apagón, La Habana quedó completamente a oscuras, salvo por los hoteles y negocios privados con generadores, así como hospitales y otros centros estratégicos. En el interior del país, los habitantes expresaron su desesperación ante la falta de electricidad, un problema que se ha vuelto recurrente en los últimos años.

“Uno vive en un sobresalto, me iba a sentar cuando se fue la luz, ya ni hambre tengo, se me quitó de golpe. Esta situación es insostenible, no hay quien viva así”, lamentó Angélica Caridad Martínez, una residente de Camagüey de 50 años.

“Otro apagón general, es para que a estas alturas esto no pasara, no lo esperaba y me molesta muchísimo y ahora a ver cuándo la ponen”, se quejó Andrés López, de 67 años, en la provincia de Holguín.

Infraestructura colapsada y crisis energética estructural

Cuba depende de ocho termoeléctricas, en su mayoría construidas entre las décadas de 1980 y 1990, que presentan fallas constantes debido a su estado de obsolescencia.

Durante el apagón, La Habana quedó completamente a oscuras, salvo por los hoteles y negocios privados con generadores, así como hospitales y otros centros estratégicos (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

A esto se suman las plantas flotantes rentadas a una empresa turca y los grupos electrógenos que complementan la generación nacional, pero que dependen del combustible importado, un recurso cada vez más escaso en la isla.

El régimen cubano, que mantiene un monopolio sobre el sector eléctrico desde 1959, enfrenta serias dificultades económicas para sostener el SEN. Diversos análisis estiman que la inversión necesaria para recuperar el sistema eléctrico oscila entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, una suma que la dictadura no está en condiciones de afrontar.

Una crisis económica sin precedentes

La crisis energética cubana se suma a un escenario económico complejo. En 2023, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 1,9% y en 2024 la economía no registró crecimiento, según cifras oficiales.

El PIB sigue por debajo de los niveles de 2019, y el Ejecutivo prevé un crecimiento del 1% en 2025, aunque diversos analistas cuestionan la viabilidad de esta proyección.

El país enfrenta una grave escasez de alimentos, medicinas y combustible, mientras la inflación sigue en aumento. El embargo económico de Estados Unidos, vigente desde hace más de seis décadas, limita el acceso del régimen Cubano a mercados financieros y proveedores de energía, complicando aún más la crisis.

(Con información de EFE, AFP y AP)