Uruguay: la Justicia citará a Lucía Topolansky por hablar de falsos testimonios en juicios contra represores

La ex vicepresidenta de Uruguay Lucía Topolansky (EFE)

La ex vicepresidenta de Uruguay Lucía Topolansky cree que hubo testimonios falsos en juicios que terminaron con la condena de militares por crímenes cometidos durante la última dictadura (1973-1985). La dirigente del Frente Amplio uruguayo hizo esos comentarios al ser entrevistada, junto a su esposo José Mujica, en el libro Los Indomables de Pablo Cohen. Luego, tanto ella como Mujica ratificaron sus comentarios.

Las declaraciones de Topolansky generaron una fuerte polémica en Uruguay y motivaron la actuación de la Fiscalía. El fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, pidió a la Justicia autorización para citar a Topolansky para saber si tiene información. En primera instancia, la jueza no hizo lugar a este pedido porque, según argumentó, no le correspondía a esa oficina seguir la investigación. Sin embargo, un Tribunal de Apelaciones revocó la decisión de primera instancia.

Lucía Topolansky y José Mujica, en un acto de cierre de campaña de las últimas elecciones en Uruguay (EFE/ STR)

El argumento del Tribunal de Apelaciones de 4° Turno es que la declaración de Topolansky podría “arrojar luz sobre testimonios vertidos, en particular, sobre una eventual confabulación para responsabilizar penalmente a personas”, dice la sentencia informada por medios locales. “No recibir el testimonio implicaría eclipsar para siempre las manifestaciones reunidas”, señaló. No hacerlo –agrega el dictamen– arrojaría “una sombra sobre la credibilidad de quienes depusieron en las actuaciones, lo que indudablemente colide con los fines propios del sistema de justicia”, agrega.

El comentario de Topolansky y el respaldo de Mujica

Los comentarios de la ex vicepresidenta de Uruguay generaron una fuerte polémica. La organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos le pidió que se retractara de sus dichos o que se llamara a silencio, al tiempo que Mujica lamentó la “novela” que se había armado en torno al caso.

¿Qué dijo concretamente Topolansky? “A un compañero nuestro vinieron a decirle -no importa de qué sector político-: ‘Mentí, decí esto y aquello, y metemos preso a fulano’. Y él contestó: ‘No lo voy a decir’. Ahí te acusan de traidor”, afirmó. La ex vicepresidenta añadió que, aunque conocen los nombres de quienes habrían incurrido en esta práctica, no revelarán esas identidades. “No lo vamos a decir porque no somos traidores ni botones”, enfatizó.

El ex presidente y la ex presidenta se refirieron a la existencia de falsos testimonios de víctimas de la dictadura uruguaya para incriminar a militares

Cuando se hicieron públicos los dichos del libro –la polémica se generó a fines del 2024–, Mujica dijo que le consta que eso había sucedido. “No voy a decir que fuera generalizado, pero había gente que salió con mucho rencor y encontraba que era justo eso, por las que pasó. No todos, pero sé que hubo casos”, declaró al programa Fácil Desviarse de FM Del Sol.

Luego, Mujica dijo a Búsqueda que se había armado una “novela” por la frase de Topolansky. Sostuvo que el comentario fue dicho “hace bastante tiempo” y en el marco de una entrevista para el libro. “Nadie vino a hablar antes con nosotros para averiguar un poco más del contexto en el que se había dicho”, lamentó el ex presidente.

Mujica destacó entonces que la Justicia en Uruguay “es de lo mejor que puede haber” y señaló que “la mayoría de los que han ido a declarar por causas políticas referidas al pasado reciente han dicho la verdad”. Pero puntualizó: “Como en toda cuestión grande, hay excepciones”.

Topolansky también se expresó después de la publicación del libro. Lo hizo en una carta escrita a mano que fue una respuesta a la organización Madres y Familiares. “Quisiera decirles, en primer término, que como el comunicado de vuestra organización espera, me llamaré a silencio. No puedo retractarme pues conocí lo que dije”, escribió la ex vicepresidenta de Uruguay.

La carta de Lucía Topolansky a la organización Madre y Familiares de Detenidos Desaparecidos, luego de que le pidieran que se retracte

Reconoció como un “error” haberlo dicho para un libro y lamentó no haber leído un “borrador del mismo previo a la edición”. “Me hago cargo del error y las consecuencias”, sostuvo. Topolansky señaló que con sus dichos se refería a juicios en Buenos Aires, en los que hubo “ciertas presiones”, según ella. Además, se puso a la orden para darle más detalles a la organización.