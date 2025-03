Escándalo en Chile: 18 parlamentarios deben cuantiosas sumas por no pagar peajes

La mayoría se excusó aduciendo que los vehículos en cuestión ya los habían vendido.

Un escándalo de proporciones se desató en el Congreso chileno tras un reportaje del sitio de investigación Ciper que reveló que 18 parlamentarios entre diputados y senadores de todos los colores políticos deben millonarias sumas en peajes a las autopistas privadas chilenas, los que van desde los USD 500 a los USD 25 mil, a pesar de que su dieta contempla dineros para estos menesteres.

El primero en salir a dar explicaciones fue justamente quien tiene la mayor deuda, el diputado Boris Barrera (PC), el que mediante un comunicado de prensa se excusó diciendo que los cobros “en su gran mayoría corresponden a antes de asumir como diputado y a vehículos que ya no poseo”.

El parlamentario aclaró que su caso “no involucra recursos públicos y actualmente me encuentro regularizando la situación“, asunto que fue tildado como ”impresentable" por el presidente de su propio partido, Lautaro Carmona, en conversación con Radio Cooperativa.

Entre quienes se encuentran pagando están los diputados Miguel Ángel Calisto (Demócratas) -quien desembolsó la mitad de una deuda de USD 11.700-; Rubén Oyarzo (ex PDG), quien también saldó USD 500 de los de los USD 1.000 que debe y el independiente Mauricio Ojeda, actualmente en prisión preventiva por su participación en el “Caso Convenios” y quien aún adeuda alrededor de USD 1.000.

Uno que decidió abonar buena parte de su déficit fue el diputado Raúl Leiva (PS), quien adujo que los USD 12.700 que debía correspondían a un vehículo que vendió en 2022.

"Me da una vergüenza tremenda esta noticia, porque no sabía, no tenía idea. Apenas supe, pagué inmediatamente“, aseguró.

El diputado Boris Barrera (PC) es quien ostenta la mayor deuda.

Más excusas

También se pusieron al día los legisladores Agustín Romero (PR), quien olvidó pagar USD 1,280 pues “no lo tengo en el pago automático y no es una de mis prioridades“, y su par Andrés Jouannet (Amarillos), el que explicó que al vender su vehículo olvidó dar de baja el dispositivo electrónico que hace el cobro automático cuando pasa por un portal “y al circular con dispositivo inhabilitado o sin dispositivo, el cobro se realiza al anterior propietario”.

Otros diputados que integran la bochornosa lista son Carolina Tello (FA) con USD 2 mil -quien se disculpó asegurando que el vehículo en cuestión lo usaba un familiar-; René Alinco (PPD) con la misma deuda; Marcela Riquelme (FA), y Camila Musante (IND), quien se justificó señalando que la responsabilidad de pagar recaía en otra persona, aunque no especificó quien.

Tocante a los senadores, apoquinaron la totalidad de su deuda Sergio Gahona (UDI) y Juan Luis Castro (PS), quien también se justificó argumentando que el automóvil que registraba su deuda había sido transferido tiempo atrás a otro dueño.

Por su parte, el senador Fidel Espinoza (PS) anunció una demanda judicial y no reconoció su deuda de USD 3.200, arguyendo que alguien lleva utilizando maliciosamente su dispositivo electrónico desde 2019.

Finalmente, los diputados Cristian Labbé (UDI) y Daniella Cicardini (PS) se excusaron de dar explicaciones, al igual que los presidentes de las comisiones de ética de la Cámara de Diputados y del Senado al ser consultados por el medio citado si correspondía aplicarles alguna sanción monetaria al respecto.