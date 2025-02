Desindexación salarial en Uruguay: la discusión que propone el próximo ministro de Economía y divide a su gobierno

El futuro ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, junto al presidente electo Yamandú Orsi (Prensa Orsi)

Durante la última campaña electoral en Uruguay, una semana inició con incertidumbre en la economía. Algunos inversores, principalmente los no residentes, comenzaban a reducir su exposición en pesos uruguayos y la cotización del dólar aumentaba. El por entonces candidato a presidente por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, adelantó un anuncio para llevar tranquilidad a los mercados: informó que Gabriel Oddone sería su ministro de Economía.

Oddone es un economista con ideas de izquierda y también mantiene diálogo frecuente con el empresariado. Hasta que se jubiló por cumplir 60 años, fue uno de los principales socios de la consultora CPA Ferrere. Es doctor en economía y ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de CAF-Banco de Desarrollo para América Latina y del Programa de Desarrollo de América Latina. Su nombre es resistido por algunos sectores más radicales en la interna del Frente Amplio, la coalición de izquierda uruguaya.

Durante la campaña, surgieron algunas polémicas dentro de esta fuerza política por sus propuestas. Uno de los planteos del economista es el de modernizar la negociación colectiva y, en particular, hacer que los aumentos de salarios –en algunos sectores– no estén indexados a la inflación.

El futuro subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, junto al ministro designado, Gabriel Oddone, y el presidente electo, Yamandú Orsi (Prensa Orsi)

Ahora, ya con Orsi como presidente y con Oddone a punto de asumir como ministro, se reeditó esa polémica de la campaña.

“En un escenario de menor inflación tenemos que trabajar con un programa cuidadoso, probablemente aprendiendo de manera piloto, pero tenemos que trabajar. O por lo menos buscar la manera de hacerlo”, propuso Oddone el 19 de febrero, entrevistado en el programa En Perspectiva. Su argumento está basado en que Uruguay lleva 20 meses dentro del rango meta de las autoridades.

“Mi idea –es algo que tenemos que conversar, por supuesto, con el Ministerio de Trabajo para poner sobre la mesa en las pautas salariales que van a estar presente en la negociación salarial [paritarias] en junio– es avanzar en esta dirección. En el universo de trabajadores probablemente no, los trabajadores de menores ingresos no, pero en el universo de otros sí. Entre otras cosas para ver en esta ronda cómo nos va con esto y si podemos generalizar este tipo de prácticas. Hay que ver muy bien cuál es el diseño, cuál es el mecanismo, pero es un tema que está arriba de la mesa que al Ministerio de Economía le gustaría explorar”, sostuvo.

Gabriel Oddone, ministro de Economía de Yamandú Orsi (Prensa Orsi)

Los acuerdos salariales en Uruguay en general incluyen un aumento automático según la inflación más un porcentaje de recuperación real.

La propuesta no fue bien recibida en buena parte del Frente Amplio. El presidente electo Orsi todavía no se ha expresado al respecto, pero sí lo hizo su futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, quien tendrá un rol similar al de un jefe de gabinete y es uno de los dirigentes más cercanos al mandatario que asume el sábado.

“Oddone hizo una propuesta, un planteo, yo diría de carácter personal. Yo no comparto la desindexación de salarios. La propuesta que va a llevar adelante el Poder Ejecutivo va a ser la defensa del poder de compra de los salarios, que es lo importante y relevante. Más en un momento en el que tenemos inflación baja”, dijo Sánchez días atrás, al ser consultado sobre este tema en una rueda de prensa.

El presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, y el futuro ministro de Trabajo, Juan Castillo, reunido con la central sindical PIT-CNT (@MarceAbdalaCNT)

Juan Castillo es el secretario general del Partido Comunista del Uruguay y será el ministro de Trabajo. Durante la campaña electoral fue crítico con Oddone, cuando todavía no había sido designado como posible ministro. Ahora se volvió a distanciar de él. “Cualquier de los integrantes del gobierno puede tener opiniones al respecto de los temas. El ámbito para discutirlo es la orgánica. No voy a salir a criticar. Todos sabemos cuál es nuestra opinión”, dijo Castillo, en una rueda de prensa. “Él tiene una propuesta. Seguramente la defenderá, la desarrollará y veremos qué se resuelve. En principio no estamos de acuerdo con la desindexación”, sostuvo.