El candidato a presidente de Uruguay Yamandú Orsi presentó a su ministro de Economía en un día de incertidumbre

El candidato a presidente por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, presentó a Gabriel Oddone como su eventual ministro de Economía (Prensa Orsi)

Cada vez que le preguntaban por sus asesores en economía, uno de las primeras personas que nombraba el candidato a presidente por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, era el de Gabriel Oddone. El consultor privado era el que surgía naturalmente para ocupar la cartera de Economía y Finanzas, aunque su pensamiento generaba resistencias en buena parte de la izquierda. El anuncio, por tanto, tardó en llegar.

Orsi finalmente convocó a una conferencia de prensa para este lunes, en la que confirmó que Oddone será su ministro de Economía si el Frente Amplio gana las elecciones el próximo 27 de octubre o en el balotaje del 24 de noviembre. El anunció en medio de una jornada de incertidumbre en Uruguay: un plebiscito que se vota junto con los comicios propone eliminar los fondos de pensiones, lo que ha provocado la salida de capitales y un impulso a la cotización del dólar.

En este contexto, Orsi dejó de lado las tensiones internas del Frente Amplio y buscó dar certezas sobre la conducción económica si es presidente. Oddone es un economista que tiene pensamientos de izquierda y también tiene diálogo frecuente con el empresariado. Hasta que se jubiló por cumplir 60 años, fue uno de los principales socios de la consultora CPA Ferrere. Es doctor en economía y ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de CAF-Banco de Desarrollo para América Latina y del Programa de Desarrollo de América Latina.

El economista Gabriel Oddone será el ministro de Economía si el Frente Amplio gana la Presidencia en Uruguay (Prensa Orsi)

El Frente Amplio es una coalición de sectores que van de la centro izquierda a la izquierda, pero tiene un funcionamiento centralizado. Hace más de 50 años funciona como un único partido. Los temas económicos suelen generar diferencias en la interna partidaria y el nombre de Oddone es resistido por algunos sectores más radicales.

El secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, tiempo atrás fue contundente en rechazar que él encabece el ministerio. “No puedo ocultar que no es quien desde nuestro punto de vista sería la mejor expresión para la conducción económica para un gobierno del Frente Amplio”, declaró en Búsqueda. El líder del Partido Socialista, Gonzalo Civila, también se había diferenciado de las ideas del ahora posible ministro. Y este lunes, el mismo día del anuncio, la candidata al Senado Constanza Moreira dijo en La Diaria que veía a Oddone como “un representante del gran empresariado”.

Los sectores más volcados a la izquierda del Frente Amplio rechazan la idea de la flexibilización de los Consejos de Salarios (las paritarias) que presentó Oddone, cuestionan que haya considerado necesaria la reforma jubilatoria del gobierno de Luis Lacalle Pou y critican su rechazo al plebiscito de la seguridad social que se vota el próximo 27 de octubre.

La candidata a la vicepresidenta por el Frente Amplio, Carolina Cosse, el presidenciable Yamandú Orsi, y el eventual ministro de Economía de la coalición de izquierda, Gabriel Oddone (Prensa Orsi)

El plebiscito fue impulsado por el PIT-CNT, la central sindical de Uruguay, y establece la edad de retiro en 60 años, equipara las jubilaciones a los salarios mínimos y elimina los fondos privados de pensión (las AFAP, en Uruguay). La idea surgió del movimiento sindical y es acompañada por algunos sectores del Frente Amplio. Los comunistas y socialistas respaldan la propuesta, mientras que los sectores socialdemócratas la rechazan.

Algunos inversores, principalmente los no residentes, han comenzado a desprenderse de sus títulos en pesos uruguayos para “reducir” su exposición a Uruguay, al menos hasta que se despeje el escenario del plebiscito, informó el lunes El Observador. Esta advertencia, según medios locales, provocó que Orsi decidiera anunciar que Oddone sería su ministro de Economía, para dar una señal de tranquilidad a los mercados.

Esta incertidumbre fue una de las primeras preguntas que debió contestar Oddone en su presentación. “Efectivamente está ocurriendo un pequeño movimiento del mercado de capitales. Es algo normal que ocurre durante ciclos electorales y cuando se produce algún nivel de incertidumbre que genera mayor preocupación”, dijo.

El PIT-CNT, la central sindical de Uruguay, impulsa un plebiscito que elimina los fondos de pensiones en uruguay (PIT-CNT)

Oddone es uno de los economistas del Frente Amplio que se ha expresado en contra del plebiscito, aunque en la conferencia de prensa dijo que su aprobación no sería “el fin del mundo”.

La agenda económica del Frente Amplio no tiene prevista la “necesidad de aumentar impuestos”, aclaró el economista, aunque señaló: “En materia impositiva en campaña electoral no es bueno hacer anuncios de ningún tipo, en particular prometer que no se van a aumentar impuestos”, señaló.