La dictadura de Nicolás Maduro firmó acuerdos sobre inteligencia artificial con el régimen iraní

El régimen de Venezuela, liderado por el dictador Nicolás Maduro, declaró este jueves que su gobierno inaugura una “nueva etapa” en la alianza con Irán, tras la firma de varios convenios en el marco de la X reunión de la comisión mixta de alto nivel Irán-Venezuela.

Maduro celebró los avances de esta relación estratégica, que ambos regímenes presentan como una resistencia conjunta frente a su enemigo común, Estados Unidos.

“Esta décima comisión mixta abre un nuevo capítulo, una nueva etapa integral, poderosa, con un mapa de cooperación”, afirmó Maduro, aunque no especificó los detalles de los acuerdos firmados. Entre los nuevos convenios destaca la transferencia de tecnología iraní en inteligencia artificial, según fuentes oficiales.

Durante el encuentro, se revisaron cerca de 80 acuerdos suscritos entre 2022 y 2023, que forman parte de un total de 300 firmados a lo largo de dos décadas de relación bilateral, iniciada durante el mandato del fallecido Hugo Chávez.

Maduro reiteró su rechazo a las sanciones impuestas por Estados Unidos y declaró que su alianza con Irán es un acto de resistencia contra el “imperialismo”. “Desde Venezuela y desde Irán decimos no al hegemonismo, no al imperialismo, no al colonialismo”, afirmó.

El ministro de Defensa del régimen iraní, Aziz Nasirzadeh, copresidente de la comisión, destacó la importancia de la relación con Venezuela y expresó que ambos países “son amigos y hermanos que están en un solo barco”.

Según la traducción divulgada por la televisión estatal venezolana, Nasirzadeh añadió: “El mejor mensaje que puede dar esta comisión mixta es la alianza y la unidad entre los pueblos y los gobiernos libres y demuestra la derrota y el fracaso del sistema hegemónico mundial”.

Tanto Maduro como Nasirzadeh subrayaron que las sanciones impuestas por Estados Unidos no debilitaron a sus países, sino que fortalecieron su espíritu de lucha. “Las sanciones criminales en vez de aminorar su espíritu de lucha lo que han hecho es acrecentar su espíritu de batalla”, aseguró Maduro.

Irán y Venezuela, ambos bajo severas sanciones internacionales, encontraron en su relación bilateral un mecanismo para sortear las restricciones económicas y políticas. Esta alianza incluye áreas clave como energía, defensa, tecnología y agricultura.

La relación entre Caracas y Teherán tiene sus raíces en la dictadura de Hugo Chávez (1999-2013), quien estableció vínculos estrechos con Irán.

Desde entonces, ambas naciones utilizaron esta alianza para desafiar el orden internacional liderado por Estados Unidos, consolidando su cooperación en foros internacionales y mediante acuerdos bilaterales.

Con esta décima reunión de la comisión mixta, el régimen de Venezuela e Irán buscan ampliar su cooperación en el contexto de un escenario global cada vez más polarizado.

La transferencia de tecnología avanzada, como la inteligencia artificial, refuerza su estrategia para contrarrestar las sanciones y consolidar un modelo de resistencia compartida.

El dictador Nicolás Maduro concluyó el encuentro destacando la importancia de la colaboración con Irán para avanzar en su “mapa de cooperación”, una estrategia que, según él, desafía las “acciones criminales” del sistema hegemónico.

