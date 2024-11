“Mamá, ven a buscarme”: el dramático pedido de los niños adoptados que no pueden salir de Haití

Agentes de policía patrullan cerca del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture en Puerto Príncipe, Haití, el martes 12 de noviembre de 2024. (Foto AP/Odelyn Joseph)

Las últimas palabras que Michelle Reed escuchó de su hijo adoptivo de 6 años, Esai Reed, a principios de noviembre fueron: “Mamá, ven a buscarme”.

Pero después de que las autoridades de aviación de Estados Unidos bloquearan el martes los viajes de las aerolíneas a Haití durante 30 días tras el ataque con armamento a varios aviones por parte de pandillas, Reed, de 51 años, se ve nuevamente separada de su hijo adoptivo, que vive en un orfanato en Haití a la espera de que los documentos pasen por un proceso burocrático obstaculizado por la creciente crisis del país.

Mientras la violencia estalla una vez más en la nación caribeña, Reed se preocupa de que Esai nunca pueda llegar a su nuevo hogar en Florida, donde sus dos hermanos biológicos esperan reunirse con él.

“Nuestros hijos están en Haití sin salida”, dijo Reed a The Associated Press el miércoles. “Tengo miedo porque no sé si volverá a casa. No sé si sobrevivirá a esto”.

Reed es una de las docenas de familias que se han visto separadas de sus hijos adoptivos, y muchas más están preocupadas por sus seres queridos en la isla, una de las consecuencias humanitarias que el reciente aumento de la violencia y la agitación política han tenido en Haití esta semana.

Vista del aeropuerto internacional Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe, Haití, el martes 12 de noviembre de 2024. (Foto AP/Odelyn Joseph)

El caos comenzó el fin de semana, cuando un consejo de transición, creado para restablecer el orden democrático en Haití, despidió al primer ministro interino, Garry Conille, que había estado en desacuerdo con el consejo. Cuando Haití juró a su sustituto, Alix Didier Fils-Aimé, el lunes, las pandillas volvieron a aprovechar el caos para tomar el poder.

Tres aviones de las aerolíneas estadounidenses Spirit, JetBlue y American Airlines fueron baleados durante el aterrizaje y despegue de la capital, Puerto Príncipe, de la que el 85% está controlado por bandas, según estimaciones de las Naciones Unidas. Un asistente de vuelo resultó herido y el avión de Spirit fue alcanzado por balas.

Como resultado, la Administración Federal de Aviación restringió los vuelos de las aerolíneas estadounidenses a Haití durante 30 días, y American Airlines anunció que suspendería sus vuelos hasta febrero. Las Naciones Unidas también dijeron que suspenderían temporalmente los vuelos a Puerto Príncipe, lo que reduciría el acceso de la ayuda humanitaria y el personal al país.

Mientras tanto, estallaron tiroteos por toda la ciudad y las bandas comenzaron a quemar casas en los barrios de clase alta. Las calles quedaron vacías y las escuelas, los bancos y las instalaciones gubernamentales cerraron.

Estos estallidos de violencia han obligado a niños como el hijo adoptivo de Reed (que ha sido evacuado de su orfanato tres veces) a situaciones aún más precarias.

Los peatones pasan junto a vehículos que sirven como barricada instalada por los residentes para disuadir a los pandilleros de entrar en su vecindario, en el centro de Puerto Príncipe, Haití, el miércoles 13 de noviembre de 2024. (Foto AP/Odelyn Joseph)

Las restricciones aéreas han dejado a Haití casi aislado de gran parte del mundo y con sólo una mínima parte de la asistencia humanitaria que necesita mientras la nación caribeña se tambalea al borde de la hambruna.

“Hacemos un llamamiento para que se ponga fin a la escalada de violencia y se permita un acceso humanitario seguro, sostenido y sin obstáculos”, declaró el martes el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

El miércoles, la crisis seguía asolando Puerto Príncipe. Las escuelas estaban cerradas y se oían disparos en las calles.

Médicos Sin Fronteras (MSF) también informó el miércoles que un grupo mixto de policías y vigilantes había atacado una de sus ambulancias, cortando neumáticos, lanzando gases lacrimógenos al personal médico y ejecutando al menos a dos pacientes heridos.

“Este acto es una muestra impactante de violencia, tanto para los pacientes como para el personal médico de MSF, y pone seriamente en tela de juicio la capacidad de MSF para seguir prestando atención esencial a la población haitiana, que la necesita con urgencia”, afirmó Christophe Garnier, jefe de la misión de la organización en Haití, en un comunicado.

Los peatones pasan junto al cuerpo en descomposición de un hombre abandonado en una calle del centro de Puerto Príncipe, Haití, el miércoles 13 de noviembre de 2024. (Foto AP/Odelyn Joseph)

Mientras tanto, Reed se despierta cada mañana con una sensación de malestar en el estómago, preocupada de que ese día reciba una llamada diciéndole que su hijo haitiano adoptivo de 6 años ha sido atacado o asesinado por las pandillas del país.

Reed es parte de un grupo de familias que están en una prolongada lucha con el Departamento de Estado de Estados Unidos y las autoridades haitianas para sacar a sus hijos de Haití, pidiendo al gobierno de Estados Unidos que conceda libertad condicional humanitaria para unos 70 niños que están adoptando.

Fue una oportunidad que Estados Unidos concedió a más de una docena de otros niños a principios de este año cuando pandillas atacaron infraestructura gubernamental clave y obligaron al principal aeropuerto internacional de Haití a cerrar durante casi tres meses, lo que provocó la evacuación de docenas de ciudadanos estadounidenses y 39 niños entre marzo y mayo que tenían decretos de adopción finales.

Pero familias como la de Reed dicen que se sienten impotentes y que una mezcla de crisis en Haití y una maraña de burocracia estadounidense y haitiana han bloqueado los esfuerzos para conseguir pasaportes para sus hijos para salir, a pesar de que Esai, que comparte su apellido, ya se refiere a Reed como “mamá”.

Además de las evacuaciones periódicas, Reed dijo que la directora del orfanato donde vive su hijo se fue del país y lo dejó en manos de varios contratistas de confianza. Ella ha tenido un contacto mínimo con su hijo, con la esperanza de hablar con él en los próximos días, y no puede visitarlo para asegurarse de que está bien debido a los vuelos y a la violencia que se desató.

Un taxista descansa sobre su motocicleta contra la fachada de una clínica de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Puerto Príncipe, Haití, el miércoles 13 de noviembre de 2024. (Foto AP/Odelyn Joseph)

A pesar de tener que pagar las facturas del hospital y los arreglos funerarios si algo le sucede, todavía no tiene permiso legal para trasladar a su Esai a una parte más segura de Haití o a los EE. UU.

El gobierno de Estados Unidos no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la AP, pero previamente le dijo a Reed y a otros padres en cartas que “a pesar de los intensos esfuerzos”, no había encontrado una solución para permitir que los niños sin decretos de adopción salieran de Haití y entraran a Estados Unidos.

En septiembre, dijo a la AP que “entiende y se solidariza con las preocupaciones y frustraciones de las familias estadounidenses que adoptan hijos de Haití”.

Mientras tanto, Reed y otras familias esperan ansiosamente más noticias mientras observan cómo aumenta la violencia en Haití.

“Lo único que pedimos es que el gobierno de Estados Unidos colabore con el gobierno haitiano para que estos niños lleguen a un lugar seguro y puedan ser adoptados por sus familias”, afirmó. “Sólo queremos que nuestros niños sobrevivan”.

(con información de AP)