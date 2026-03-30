Indra lleva a Chile tecnologías de última generación en radar, defensa aérea y satélites

La integración de un sistema antidron que ya formó parte del dispositivo de seguridad durante la reciente jornada de cambio presidencial en Chile es una de las principales novedades que Indra lleva a la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), que tiene lugar del 7 al 12 de abril en Santiago de Chile. Según informó la compañía, el sistema antidrón C-UAS CROW será operado por la Fuerza Aérea de Chile dentro del esquema de protección oficial de la feria. Este despliegue consolida la presencia de la empresa en un evento que reúne a representantes de la industria de la defensa y la seguridad aérea de toda la región, y que sitúa sus tecnologías de vanguardia como referencia para las fuerzas armadas e instituciones responsables de la seguridad nacional, tal como consignó la compañía en información publicada el lunes.

El medio detalló que la participación de Indra en Fidae no solo se centra en la exhibición de dispositivos como el sistema CROW, sino también en la demostración de la integración de tecnologías de gestión de tráfico aéreo convencional y de drones (ATM-UTM). Esta combinación posibilita una identificación precisa entre vuelos autorizados y amenazas reales dentro del espacio aéreo. De acuerdo con la información difundida, el sistema C-UAS cuenta con actividad operacional en diversos ejércitos, entre ellos el Ejército del Aire y del Espacio de España, y se mantiene desplegado en zonas de misión internacional. El sistema CROW se utiliza para la protección tanto de infraestructuras críticas como de eventos de alta relevancia, según detalló la empresa.

Durante los días de feria, la compañía organiza visitas al puesto de mando de seguridad con el objetivo de presentar las capacidades del sistema antidron y su experiencia operacional ante delegaciones militares y civiles, reportó la empresa. Así, quienes asistan podrán observar en operación una de las soluciones más avanzadas y con mayor implantación internacional en el sector antidron, remarcó Indra.

Otro de los ejes centrales de la presencia de la empresa en Fidae, de acuerdo a lo que informó la organización, reside en el desarrollo e implementación de Centros de Servicio de Soporte (ISSC) en Latinoamérica. Estos centros buscan reforzar la autonomía de las fuerzas armadas locales y fortalecer la industria regional de defensa mediante servicios de ingeniería y mantenimiento de alto nivel. Los ISSC acercan el soporte técnico al usuario final y disminuyen dependencias externas, contribuyendo al incremento de la disponibilidad y operatividad de sistemas y equipos desplegados, detalló la firma. Como parte de estos servicios, Indra exhibe en la feria soluciones de sostenimiento denominadas 4.0, que incluyen asistentes remotos con tecnología de gafas holográficas. Esta herramienta permite que técnicos y mecánicos cuenten con el asesoramiento de expertos al momento de reparar sistemas y plataformas que presentan un nivel creciente de complejidad.

En el ámbito de la defensa aérea, la empresa presentará su línea de radares denominados Lanza 3D, reconocidos en el control y vigilancia del espacio aéreo a nivel internacional. Entre los modelos que se exponen figuran el LTR-20 y el LTR-25. Este último integra el componente móvil de la OTAN y está en uso por fuerzas armadas de España, Reino Unido y Ucrania, como informó Indra. Además, la compañía ofrece a los visitantes la posibilidad de experimentar su sistema de mando y control de defensa aérea denominado AirDef. El sistema destaca por proporcionar interoperabilidad con aviones de última generación a través de enlaces tácticos como Link16, tecnología clave en la cooperación multinacional para la defensa, siguiendo los datos brindados por la empresa.

Entre los sistemas aéreos no tripulados que exhibe Indra se encuentra el dron ISTAR de la familia TARSIS, diseñado para misiones de inteligencia, vigilancia, adquisición de blancos y reconocimiento. Se trata, según informó la empresa, de un modelo con capacidades modulares que se ajustan a distintas necesidades operacionales militares.

En el área de las comunicaciones, la empresa presenta sus terminales satelitales, desarrollados para ofrecer conectividad segura en contextos operacionales diversos. Además, da a conocer el satélite Vorax, orientado a operar en órbitas bajas (LEO) y con tecnología pensada para fortalecer tanto la comunicación como la observación terrestre y la soberanía digital europea, según consignó la compañía.

Las tecnologías dedicadas al dominio terrestre comprenden desde sistemas de misión incorporados en vehículos militares, hasta soluciones de gestión táctica como el Battlefield Management System (BMS). Este último optimiza la coordinación y dirección de operaciones militares en tiempo real. En esta línea, Indra también exhibe equipos embarcados como periscopios de última generación para vehículos blindados, el radar terrestre Nemus y sistemas de defensa electrónica para uso terrestre.

La aplicación de inteligencia artificial en el contexto de la defensa constituye otro de los aspectos presentados por Indra durante Fidae. Bajo la denominación IndraMind, la empresa muestra funciones de IA orientadas a optimizar la toma de decisiones, fortalecer la autonomía operacional y ampliar la eficiencia en entornos críticos, especialmente en el ámbito de sistemas no tripulados, mando y control, vigilancia marítima, simulación y mantenimiento de activos esenciales.

Según publicó la compañía, la estrategia de Indra para crecer en Latinoamérica incluye una oferta integral que abarca desde soluciones de vigilancia aérea y conectividad hasta capacidades de soberanía espacial. La presencia en Fidae pone énfasis en la colaboración con actores regionales y la transferencia de tecnología para apoyar el desarrollo autónomo de la industria de defensa y seguridad en la región.