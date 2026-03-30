Rusia desmiente a algunos líderes europeos y descarta una movilización general en su Ejército

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, descartó categóricamente que se encuentre sobre la mesa una nueva movilización en Rusia destinada a reforzar el contingente militar en Ucrania, desestimando así las declaraciones recientes realizadas por líderes europeos sobre posibles planes rusos para ampliar el número de efectivos en el conflicto. Según consignó la agencia TASS, Peskov respondió de manera directa a una pregunta referente a comentarios del presidente de Finlandia, Alexander Stubb, sobre una eventual movilización, afirmando: “Este tema no está en la agenda”.

El medio TASS detalló que la negativa del Kremlin surge en un contexto de alertas procedentes de gobiernos europeos, que vienen advirtiendo sobre la posibilidad de que Rusia esté preparando un fortalecimiento de su presencia militar en Ucrania con el objetivo de reponer el número de tropas, tras las bajas registradas durante los combates y en previsión de una nueva ofensiva a gran escala tras la temporada invernal. En las últimas semanas, estas insinuaciones tomaron fuerza luego de que, según publicó la agencia, autoridades ucranianas informaran que el gobierno ruso podría estar preparando una convocatoria que afectaría a hasta 409.000 personas.

De acuerdo con TASS, la hipótesis de una movilización de esta magnitud se sustenta en el elevado número de bajas sufridas por el ejército ruso desde el inicio de la invasión a Ucrania. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en una entrevista reciente con el diario francés Le Monde, aseguró que el ejército ruso ha contabilizado mensualmente entre 30.000 y 35.000 bajas. Zelenski estimó que esta situación empujaría al Kremlin a contemplar nuevas formas de reclutamiento, tras considerar insostenible el actual ritmo de incorporación de tropas mediante contratos y la formación acelerada de los soldados.

Hasta el momento, según recordó TASS, el reclutamiento militar en Rusia se ha centrado principalmente en regiones del interior del país y en áreas con dificultades económicas históricas, dejando los grandes centros urbanos al margen de los llamados a filas. Las fuentes consultadas por la agencia señalaron que esta estrategia ha permitido mantener cierta estabilidad social en las principales ciudades del país, aunque ha generado preocupación sobre la capacidad del ejército ruso para sostener la intensidad del conflicto en el mediano plazo.

La declaración de Peskov sigue a semanas de especulaciones dentro de la prensa internacional y local sobre un posible giro en la política de movilizaciones de Rusia, especialmente ante la publicación de denuncias acerca de la magnitud de las pérdidas militares. Según reportó TASS, las autoridades rusas han considerado necesario desmentir estos rumores, atribuyendo las advertencias europeas a intentos de desacreditar al gobierno de Moscú o de influir en la percepción pública internacional sobre la operación militar.

Mientras tanto, el gobierno ucraniano continúa observando con atención las señales provenientes del Kremlin y de los movimientos del ejército ruso en el frente de batalla, considerando que una eventual movilización ampliada podría modificar el equilibrio de fuerzas en el conflicto. El medio TASS resaltó que, en el actual contexto, el tema sigue generando inquietud tanto entre los países vecinos como dentro de la propia sociedad rusa, donde trascienden dudas acerca del futuro de la operación militar y del coste humano implicado.

Las menciones sobre la preparación de nuevas escaladas reflejan la persistente incertidumbre entorno al desarrollo del conflicto y a la capacidad de las partes para sostener el esfuerzo de guerra. TASS indica que, de momento, Rusia mantiene la postura oficial de no incrementar la movilización, mientras siguen circulando análisis y observaciones de líderes occidentales y ucranianos ante la evolución de la situación en el terreno.