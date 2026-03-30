Rusia confirma la llegada del primer petrolero a Cuba: "Es nuestro deber ayudar a nuestros amigos cubanos"

La reciente llegada del petrolero ruso 'Anatoli Kolodkin' al puerto de Matanzas con un cargamento de 100.000 toneladas de petróleo marca un giro en la crisis energética que atraviesa Cuba. De acuerdo con la agencia Interfax, este cargamento rompe el bloqueo energético que llevaba varios meses restringiendo el acceso a combustibles en la isla caribeña y afectando gravemente los servicios básicos y las actividades industriales del país. El vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, informó que el envío se produjo tras un acuerdo con funcionarios estadounidenses que permitió finalmente la entrada de este derivado energético, en medio de una escalada de restricciones por parte de Washington.

Según consignó Interfax, Peskov expresó que Rusia siente el deber de asistir a Cuba en momentos de necesidad. “Rusia considera que es su deber no mantenerse al margen y brindar la ayuda necesaria a los amigos cubanos. No podemos mostrarnos indiferentes ante la desesperada situación que viven hoy los cubanos”, declaró el portavoz del Kremlin, reafirmando el compromiso de su país con el gobierno y pueblo cubano ante la presión internacional.

El medio Interfax detalló que las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos habían incluido discusiones específicas sobre la situación energética cubana. En estas negociaciones, los representantes de Moscú plantearon la urgencia de aliviar las restricciones al acceso de la isla al petróleo y otros derivados. “Nos complace que este lote de derivados de petróleo haya llegado a la isla”, celebró Peskov posteriormente, confirmando que el tema de la ayuda energética se había abordado en distintas reuniones durante las últimas semanas con funcionarios del gobierno estadounidense.

La crisis energética en Cuba se agravó a raíz de los nuevos obstáculos impuestos por Washington, que se sumaron al embargo económico que Estados Unidos mantiene sobre la isla desde hace más de setenta años. Este contexto ha derivado, según publicó Interfax, en una situación de colapso de varias industrias y del funcionamiento de servicios esenciales, lo que forzó la intervención y el diseño de un plan de acción por parte de Naciones Unidas para atender la emergencia.

El Ministerio de Transporte de Rusia oficializó la llegada del petrolero 'Anatoli Kolodkin', subrayando que la autorización final dependió de la Guardia Costera de Estados Unidos, que avaló el arribo de la nave rusa a Cuba. Interfax reportó que esta decisión constituye una excepción en la política costumbre de restricciones estadounidenses hacia el comercio petrolero de la isla. Washington en repetidas ocasiones ha advertido a terceros países sobre la posibilidad de enfrentarse a aranceles adicionales si deciden comerciar combustibles con Cuba, lo que ha limitado considerablemente la capacidad de la nación caribeña para adquirir energía en los mercados internacionales.

Frente a este escenario, el envío del petrolero ruso representa una fuente de energía vital para la isla y ofrece un respiro a la población, que desde hace meses sufría cortes recurrentes en el suministro eléctrico y limitaciones en el transporte y la producción industrial. Rusia, por medio de sus autoridades, remarcó de acuerdo a Interfax la intención de continuar respaldando a Cuba y de mantener el diálogo con otros actores internacionales para garantizar futuros embarques.

La situación actual, según lo expresado por el portavoz Peskov y publicado por Interfax, evidencia la complejidad de las relaciones multilaterales vinculadas al comercio energético, donde el impacto de sanciones y concesiones condiciona la vida cotidiana de millones de personas en la isla y determina la agenda de cooperación entre Moscú, La Habana y Washington.