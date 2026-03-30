El ministro de Defensa de Irán recalca que seguirá utilizando todas sus fuerzas "para castigar a los agresores"

Durante una conversación con su par turco Yasar Güler, el ministro iraní de Defensa en funciones, Majid Ibn al Reza, expresó que su país se encontraba involucrado en un proceso de negociación con Washington cuando se produjo el ataque sorpresa efectuado por Estados Unidos e Israel. Así lo publicó la cadena estatal IRIB, que recogió las declaraciones del funcionario en un contexto en el que Ankara impulsa nuevas rondas de conversaciones indirectas entre ambos gobiernos tras los incidentes militares de febrero.

De acuerdo con la información difundida por IRIB, Ibn al Reza enfatizó que la República Islámica de Irán accedió a dialogar con EEUU a pesar de la desconfianza y la hostilidad manifiesta, en un intento por alejar la amenaza de un conflicto en la región. Según manifestó el ministro citado por la cadena iraní, la disposición de Teherán para negociar perseguía demostrar su buena voluntad y consideración hacia los países vecinos mediante la vía diplomática.

El ministro declaró que “las Fuerzas Armadas iraníes continuarán utilizando todas sus fuerzas para castigar severamente a los agresores”, y que la política de represalia tiene como objetivo consolidar una “disuasión efectiva” que prevenga la repetición de situaciones de guerra y agresión. La cadena IRIB consignó que esta postura responde a los ataques realizados por Washington y Tel Aviv el 28 de febrero, los cuales, según afirmó el ministro, limitaron las opciones de Irán y forzaron una respuesta en defensa propia.

Distintos medios han informado que Pakistán se prepara para facilitar contactos diplomáticos entre delegaciones de Estados Unidos e Irán en los próximos días, en un intento por retomar las negociaciones interrumpidas tras los bombardeos. Tal como reportó IRIB, esta mediación cuenta con el respaldo de autoridades turcas, quienes buscan reducir la tensión y restablecer canales de diálogo que permitan evitar una nueva escalada.

Majid Ibn al Reza asumió funciones al frente del Ministerio de Defensa luego de la muerte de su predecesor, Aziz Nasirzadé, ocurrida durante los primeros ataques aéreos llevados a cabo por fuerzas estadounidenses e israelíes al inicio de la ofensiva. Según indicó el propio Ibn al Reza en la conversación con su homólogo turco, la pérdida de Nasirzadé marcó un punto de inflexión en la postura iraní, intensificando la determinación de emplear todos los recursos militares del país para asegurar una respuesta contundente ante futuras agresiones.

IRIB también recogió el mensaje del ministro iraní en el que subrayó que la estrategia de "castigo severo" busca proteger no sólo la soberanía iraní, sino también la estabilidad general de la región, procurando que el ciclo de hostilidades iniciado el 28 de febrero no se repita. La cadena destacó la insistencia de Ibn al Reza en que la política defensiva iraní está guiada por el principio de disuasión, mientras continúan las gestiones diplomáticas impulsadas por Turquía para canalizar una solución negociada.

Las menciones a Estados Unidos e Israel como responsables directos del ataque fueron reiteradas en las declaraciones del ministro, quien reiteró que Teherán seguirá adelante con su enfoque represivo tras los incidentes militares recientes. Según detalló IRIB, la mediación internacional a través de Ankara busca crear un marco donde ambas partes puedan abordar sus desacuerdos sin recurrir a la vía armada, aunque los responsables de Defensa iraníes insisten en que el uso de la fuerza seguirá presente como elemento disuasorio mientras persista el riesgo de nuevas agresiones.