Las pruebas que complican al diputado chileno Joaquín Lavín Jr, el ‘alcalde en las sombras’ de Maipú

La Fiscalía investiga a Lavín Jr. por fraude al fisco y tráfico de influencias, mientras que su esposa, la ex alcaldesa Cathy Barriga, está con arresto domiciliario imputada por un desfalco muncipal de más de USD 32 millones.

Bastante molestos se vio el martes recién pasado a buena parte de las diputadas y diputados que se encontraban por la mañana en la sede del Congreso Nacional en Santiago, cuando detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), en un hecho inédito, se apersonaron con una orden de allanamiento en la oficina del diputado Joaquín Lavín León (UDI), emitida por el Tribunal en una causa desformalizada que investiga la eventual emisión de boletas falsas por parte del legislador, mientras su esposa, Cathy Barriga, se desempeñó como alcaldesa de la comuna santiaguina de Maipú entre 2016 y 2021.

“No se lo ve mucho por acá”, dijo la diputada comunista Alejandra Placencia, apuntando al hecho de que Lavín Jr, como es conocido el parlamentario, es uno de los que mayor porcentaje de inasistencias y atrasos tiene en el Parlamento.

“Entiendo que esto sería un caso por boletas ideológicamente falsas, que se estaría tratando de blanquear el fraude de Maipú a través de estas boletas de asesores parlamentarios. Obviamente es de la máxima gravedad”, señaló por su parte la jefa de bancada Indep-PPD, Camila Musante.

Esta nueva arista que se desprende de la causa contra Cathy Barriga - que está con arresto domiciliario total mientras se investiga su responsabilidad en el desfalco de más de USD 32 millones del municipio -, también está a cargo de la fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Constanza Encina, quien además ordenó que se allanaran la oficina distrital en Maipú de Lavín Jr, así como la casa que comparte con Barriga en la bucólico-campestre comuna santiaguina de Peñaflor.

Ello, puesto que ya en la audiencia de formalización contra su esposa, a fines de enero de este año, la persecutora había advertido que existía evidencia que apuntaba a que el parlamentario pedía explicaciones a funcionarios municipales e incluso, contrataba y despedía gente a su arbitrio.

Tras los allanamientos, la fiscal Encina informó que “se trata de una investigación donde el imputado en este caso es el diputado, el señor Joaquín Lavín León. Si bien surge de una que tenemos por fraude al fisco y otros delitos de falsificación en el contexto de la Municipalidad de Maipú, es una investigación donde solamente se está imputando al señor Joaquín Lavín por el momento”.

En paralelo, Cristóbal Bonacic, abogado de los Lavín-Barriga, aseguró a La Tercera que “las diligencias se desarrollan dentro del proceso investigativo que está haciendo la Fiscalía en forma integral respecto de Cathy y también de Joaquín, por lo tanto, nos parece bien que se investigue, que se incaute y que se revise todo lo que haya que hacer, porque no hay ningún hecho irregular ni ilícito”.

Y aunque para formalizar a Lavín Jr. es necesario primero pedir su desafuero, - por ello la investigación ‘desformalizada’, sin comunicación de los cargos -, esta nueva arista viene a sumar un problema más a la pareja, puesto que solo hace unos días la Municipalidad de Maipú amplió la querella contra Cathy Barriga, la que ahora es por negociación incompatible y fraude al fisco.

En específico, la Fiscalía investiga al diputado Lavín por presuntas facturas ideológicamente falsas que ascienden a unos USD 17,500.

Reacciones

El procedimiento del martes, en el que también prestó declaración la secretaria del diputado Lavín, tomó por sorpresa sobre todo a los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI), quienes no sabían de la diligencia. El presidente de la tienda, Guillermo Ramírez, pidió a la Fiscalía actuar lo más rápido posible a fin de determinar responsabilidades.

“No están los tiempos para ningún tipo de defensa corporativa. Si es que aquí hay algún tipo de irregularidad, dependiendo de la gravedad del asunto, la UDI va a tomar medidas”, aseguró tajante.

El jefe de bancada de diputados de la UDI, Gustavo Benavente, sostuvo que “solamente sé el hecho que están allanando, me acabo de enterar. Es una medida ordenada seguramente por un tribunal, y habrá que ver de qué causa se trata”.

Por su parte, la diputada Ximena Ossandón, jefa de bancada de Renovación Nacional (RN), indicó que “la transparencia tiene que ser el estándar mínimo que hoy la ciudadanía nos exige. Y caiga quien caiga, repito la frase de Evelyn Matthei (UDI), independiente que sea de mi sector, o del sector adversario”.

Ese mismo martes, Joaquín Lavín León renunció a su militancia en la UDI y negó su responsabilidad en los hechos por lo que se le investiga.

“Quiero señalar que aquí no se ha cometido ningún delito y esperamos que se investigue todo de manera rápida”, declaró tras ser consultado por la prensa.

El parlamentario recalcó que “siempre hemos estado disponibles a colaborar” y se quejó de la lentitud del proceso. “Ya llevamos más de tres años de investigación”, criticó.

Cathy Barriga sorprendió a todo Chile al anunciar su matrimonio con Lavín Jr, criado en una familia Opus Dei.

Quién es Lavín Jr.

Hijo de Joaquín Lavín Infante, ex alcalde, ex ministro, ex candidato presidencial y una de la figuras más importantes de la derecha chilena, Joaquín José Lavín León nació en 1979 en Santiago y es el segundo de los siete hijos de Lavín Infante y la ex concejal María Estela León Ruiz, una familia orgullosamente Opus Dei.

Estudió en dos de los colegios más caros del país, y tras recibirse de Ingeniería Comercial en la Universidad de Los Andes - también privada - hizo sus primeras armas en política en las campañas de su padre, y fue su coordinador en las eleciones presidenciales que perdió en 1999 contra Ricardo Lagos y de 2005, contra Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

En 2004 también fue parte de la campaña a concejal por Santiago Centro de su madre, que resultó electa por la UDI, y colaboró en la candidatura a alcalde de la capital chilena de Pablo Zalaquett, quien tras ganar el sillón edilicio lo instaló en su Departamento de Cultura.

Pero sería su papel de jefe de campaña a la reelección del diputado Alberto Cardemil, en 2009, el que lo acercaría a Renovación Nacional, partido que apoyó junto a la UDI su primera candidatura fallida a alcalde de Maipú, en 2012.

En 2009 se casó por todo lo alto en la iglesia Los Sacramentinos de Santiago con Cathy Barriga y junto a ella, hizo campaña en 2013 - siendo ya militante UDI- y logró un escaño como diputado por el distrito 20 de Maipú, cargo en el que fue reelecto para los períodos 2018-2022 y 2022-2026.

Quién es Cathy Barriga

Cabe señalar que a sus 51 años, Cathy Carolina Barriga Guerra ha sabido hacerse un nombre, primero como un sexy personaje de la farándula criolla y luego como la polémica edil de Maipú. Es considerada como un referente por muchas mujeres, pues es vista como una ‘self -made woman’, es decir, una mujer que se ha hecho a sí misma. Desde la vereda del feminismo, sin embargo, no es bien vista.

Su padre trabajaba en un casino y su madre, peluquera, la instó de pequeña a presentarse a concursos de belleza. Partió desde abajo, trabajando como promotora en un supermercado, y pronto fue elegida “Reina de Playas y Piscinas”. El año 96 debutó con su sexy personaje “La Robotina” en el programa televisivo “Maldita Sea”, el 2000 formó parte del elenco del popular programa juvenil “Mekano”, bailando escasa de ropa y hacienda noticia por sus romances, y también participó en un reality show.

El año 2009 sorprendió a todo Chile al anunciar su matrimonio con Lavín Jr. y en 2013, seguramente influenciada por su nueva familia, se lanzó a la política resultando elegida como Consejera Regional por las comunas santiaguinas de Maipú, Cerrillos y Estación Central. En 2016 llegó a la testera de la alcaldía de Maipú, con el apoyo de la UDI, consiguiendo el 35% de los votos.

Una de las primeras medidas de Barriga en el municipio de Maipú fue despedir a 470 funcionarios, desatando una pesadilla judicial.

Su gestión

Sin embargo, a pocos meses de asumir como alcaldesa, Barriga despidió a 470 funcionarios, lo que se convirtió en una pesadilla judicial y financiera cuando la mayoría de ellos comenzaron a querellarse contra el municipio.

Luego vinieron otras denuncias en Contraloría, por falta de probidad al promocionar una marca de lentes durante su ejercicio como funcionaria estatal y gastos excesivos en la presentación de su cuenta pública. También por reiteradas inasistencias a los concejos municipales; uso de recursos municipales para campañas políticas del ex presidente Sebastián Piñera y de su esposo, y la utilización excesiva de su imagen personal en la difusión de actividades del municipio.

Su lado narcisista salió a la luz cuando instauró la beca «Señora Alcaldesa Cathy Barriga Guerra», desatando críticas y bromas en redes sociales y el mundo político, al igual que cuando inauguró en el Liceo Nacional de Maipú un mural donde aparece su retrato junto al de otros próceres de la patria.

En enero de 2019, el Centro Veterinario Municipal de Maipú fue decorado con fotografías suyas posando junto a mascotas y a fines de ese mes, instalaron una gigantografía con su rostro en la Primera Granja Alimentaria Municipal.

A inicios de mayo de 2019, se supo que el municipio había gastado la cifra de $1.852.717.363 (poco más USD 2 millones) durante el año 2018 en la realización de doce eventos artísticos y culturales que incluyeron la contratación de imitadores y grupos musicales. A ellos su sumaron más de $2 mil millones (USD 2,3 millones) desembolsados en organizar tres festivales llamados “Maipeluza”, nacidos para festejar las fiestas patrias, en uno de los cuáles su hijo interpretó la canción oficial y se llevó un galvano.

Otro bullado caso fue el viaje a Mendoza para ver un ballet de La Cenicienta, junto a dieciocho funcionarios municipales, el que tuvo un costo millonario debido a los altos viáticos que se pagaron a los trabajadores. Y antes de abandonar la alcaldía, en junio de 2021, ordenó instalar once placas de bronce para recordar su gestión en distintos puntos de Maipú, con un costo de más de $4 millones (USD 4.400).

La debacle comenzaría el 1 de noviembre de 2021, cuando mediante un reportaje transmitido por T13, el nuevo alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, denunció a la administración de Barriga por el desvío de $1.900.000 000 (poco más de USD 2 millones), los cuales estaban destinados al desarrollo de la sanitaria municipal SMAPA, pero fueron utilizados para construir un spa para adultos mayores.

Estando con arresto domiciliario, Cathy Barriga debutó en la plataforma de contenido erótico 'Onfayer' y en solo un día facturó USD 7,500.

Las fotos eróticas

A mediados de octubre, Barriga, con arresto domiciliario total y orden de arraigo nacional tras ser formalizada en enero de este año, abrió una página de contenido erótico para adultos y en solo un día facturó $7 millones (USD 7,500) con su nuevo emprendimiento, desatando una nueva polémica.

“Todo está en constante movimiento. Pero lo cierto es que cuando no tienes duda de la persona que eres, ya no importa lo que digan de ti. Porque en algún punto de esta historia, todo vuelve a su génesis y pone todo en su lugar”, señaló a través de su cuenta de Instagram.

Según Cristian Rubio, gerente de ‘Onfayer’, ella “no está condenada, no es ni inocente ni culpable, puede seguir laborando desde su casa”.

En entrevista con el programa ‘Hay que decirlo’, Rubio sostuvo que Cathy Barriga “cuenta con todo el apoyo de su familia, de su marido y de sus hijos. A ella siempre le ha gustado la comunicación, las redes sociales, ella hacía videos en Instagram y cuando lo hablamos con ella y se lo propusimos, dijo, ¿por qué no? Es mejor monetizarlo que regalarlo”, remató.

Un mail proveniente desde la casilla de Lavín Jr. fue el que levantó las alertas de la Fiscalía.

El ‘alcalde en las sombras’

Así las cosas, la Fiscalía Metropolitana Oriente investiga por estos días al diputado Lavín por presuntas facturas ideológicamente falsas que ascienden a unos $17 millones (más de USD 17,500) y según consignó La Tercera, la primera pista de su injerencia en el municipio que manejaba su esposa apareció en enero de este año, cuando detectives que indagaban a Cathy Barriga hallaron un mail sospechoso con el título: “Propiedades del archivo: autor Joaquín Lavín León”.

En dicho correo electrónico se detallaban contrataciones, despidos y penas administrativas a funcionarios municipales. Tras ello, diversas declaraciones contra la ex alcaldesa apuntaron directamente al parlamentario como una especie de ‘alcalde en las sombras’.

Según una nota de El Mostrador, varios testimonios en la carpeta investigativa darían plena cuenta de ello. En un audio entregado por un testigo, Lavín Jr. aparece diciendo durante una reunión sobre cómo se venía la gestión municipal de su pareja: “Hay que cagar a todos los rojos de la municipalidad, vamos a poner a todos en contratas y plantas del partido de nosotros”.

Otro declarante señaló que el diputado era quien controlaba prácticamente todo el municipio, a través de Arnaldo Domínguez, su asesor parlamentario. Un abogado que recibió una oferta de trabajo en la municipalidad de parte de Lavín Jr., aseguró también que las listas con las desvinculaciones “en un caso, estaba confeccionada por el director del Hospital Del Carmen, y en otros casos, simplemente eran correos que enviaba el diputado Joaquín Lavín”.

Otro mail, enviado desde la casilla del parlamentario en 2016, titulado ‘Listado de honorarios’, reza: “Cathy trajo a casa un listado que le pasó Nicolás con la gente que debe salir el día de hoy, no está completo (…) envío el listado completo de las personas que deben salir”.

Debido a ello, la Fiscalía estaría investigando al diputado Lavín también por tráfico de influencias y según fuentes del medio citado, abogados de la Municipalidad de Maipú estudian una nueva denuncia dirigida al matrimonio Lavín-Barriga, esta vez por fraude al fisco, ensombreciendo aún más el panorama para la mediática pareja.