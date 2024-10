Tras el ataque armado, Evo Morales acusó al gobierno de Luis Arce de tergiversar sus palabras y negó haber disparado

Morales denunció que el domingo por la madrugada el vehículo en el que se trasladaba recibió al menos 14 disparos y que su conductor resultó herido en la cabeza

El ex presidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) afirmó este martes que sus declaraciones sobre el ataque armado que denunció el domingo fueron tergiversadas porque no habla un castellano perfecto e insistió en que no portaba armas ni disparó contra la Policía, como sostiene el Gobierno del presidente Luis Arce.

En declaraciones a la radio cocalera Kawsachun Coca, Morales acusó al ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, de decir “mentiras” sobre los sucesos del domingo, cuando denunció un ataque armado en su contra.

“Él (Del Castillo) sabe que miente, por eso ha tardado tantas horas para mentir. Ahora yo soy el que portaba arma, el que ha disparado. Ahora la víctima es culpable, la víctima es victimario. ¿Quién puede creer (eso) en Bolivia, quién puede creer en el mundo? La peor mentira”, señaló.

También sostuvo que “nunca” dijo que disparó contra los policías e indicó que lo tergiversaron. “Yo tengo un problema, los aimaras y quechuas no perfeccionamos el castellano, esa es nuestra debilidad. Esito (Eso) agarran y tergiversan”, manifestó.

Según el también líder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), “la verdad se impone, tarde o temprano la verdad se sabe” e insistió en que es “totalmente falso” que haya disparado o que estuviera armado.

Morales denunció que el domingo por la madrugada el vehículo en el que se trasladaba recibió al menos 14 disparos y que su conductor resultó herido en la cabeza.

Estos acontecimientos se dan mientras los seguidores de Morales mantienen desde hace 16 días un bloqueo de caminos (REUTERS/Claudia Morales)

El ex mandatario, que está distanciado del Gobierno de Luis Arce, también acusó al presidente de planificar ese operativo junto con dos de sus ministros, el de Defensa, Edmundo Novillo, y Del Castillo, para acabar con su vida.

Del Castillo dijo el lunes que el vehículo en el que iba Morales buscó evitar un control antidrogas, que el carro atropelló a un agente y que durante el escape dispararon contra la Policía.

En una publicación en X, Morales acusó directamente a Del Castillo de ser “el responsable del intento de asesinato perpetrado el pasado domingo” y aseguró que “él organizó y ordenó el operativo”.

“Ahora él mismo hace una ‘investigación’ y dice que nosotros somos los responsables y nos inician un nuevo juicio. No puede ser que el principal culpable se investigue a sí mismo”, señaló.

También reiteró su demanda de que haya una investigación “internacional e independiente desde organismos” como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Estos acontecimientos se dan mientras los seguidores de Morales mantienen desde hace 16 días un bloqueo de caminos para que se retiren los procesos judiciales por estupro y trata de personas contra el ex gobernate, junto a exigencias por la solución a la situación económica y la defensa de la candidatura presidencial del líder oficialista para 2025.

Seguidores del ex presidente boliviano dijeron este lunes que el ex jefe de Estado está bajo resguardo y que Arce “tiene los días contados”.

El diputado del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) Gualberto Arispe señaló que el ataque a Morales fue “aprehenderlo” para luego trasladarlo en un helicóptero a la ciudad oriental de Santa Cruz, con motivo de la investigación por estupro y trata de personas en su contra.

“Nunca más se va a repetir esta oportunidad (para) que le puedan perseguir y disparar (...) el hermano Evo Morales Ayma desde ya está resguardado”, señaló Arispe.

(Con información de EFE)