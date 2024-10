Ataque armado a Evo Morales: el Gobierno de Bolivia reveló que la comitiva del líder cocalero disparó primero contra la Policía

Evo Morales denunció que desconocidos dispararon a su vehículo e hirieron a su chofer

El ministro de Gobierno (Seguridad) de Bolivia, Eduardo Del Castillo, informó que miembros de la Policía boliviana fueron atacados este domingo por el equipo de seguridad del ex presidente Evo Morales y que es a raíz de ese incidente que se produjo la persecución contra el vehículo en el que se trasladaba el líder cocalero.

En conferencia de prensa, Del Castillo explicó que el domingo en la madrugada se instaló un control policial de rutina de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en una carretera del Trópico de Cochabamba, por el que pasó la comitiva de Morales pero se negó a detenerse y ser inspeccionada.

Eduardo Del Castillo

“La Policía boliviana les pide que reduzcan la velocidad, se identifican como efectivos del orden, sin embargo (…) imprimen mayor velocidad, sacan armas de fuego en contra de la humanidad y la integridad de la Policía, realizan disparos de fuego desde un vehículo en contra de la vida de los efectivos de la Policía boliviana y en contra de los vehículos que estaban siendo utilizados en materia de lucha contra el narcotráfico”, explicó el ministro de Gobierno.

Luego agregó que al intentar escapar atropellaron a un policía al que quisieron arrollar nuevamente cuando cayó en el piso. Del Castillo informó que el policía tiene una fractura abierta de tibia y peroné, y que está internado en una clínica de Santa Cruz, a donde fue trasladado en un helicóptero del Ejército.

La versión de Del Castillo coincide parcialmente con lo que Morales explicó en su programa de radio, señaló que un vehículo se cruzó en el camino y otro intentó cerrar la retaguardia: “Dije ‘esto es un operativo’, picamos, disparamos y nos han seguido”, citó el diario El País de Tarija.

El expresidente sentado en uno de los vehículos que fue atacado. La persecución y balacera quedó registrada en video (Reuters)

“Nadie que se atreva a disparar a un policía puede seguir impune en este país”, manifestó Del Castillo en la conferencia de prensa y cuestionó la legalidad de las armas que supuestamente portaba la comitiva de ex mandatario.

Previo a la conferencia de prensa del ministro de Gobierno, Morales había indicado en su cuenta de X que éste intentaría “desviar la atención del atentado criminal con la versión falsa y mentirosa de que se trataba de un operativo antidroga realizado en el trópico de Cochabamba”.

Detalles del ataque

Morales denunció este domingo haber sido víctima de un intento de asesinato, luego de que dos vehículos en los que se transportaba recibieran 18 impactos de bala. El ex presidente se dirigía a primera hora de la mañana a la localidad de Llauca Ñ para realizar su programa de radio, cuando su vehículo fue perseguido y baleado. Tras recibir un tiro en la llanta, Morales se trasladó a otro coche que integraba su comitiva, que también recibió disparos y donde se hirió al chofer.

Morales y sus aliados han atribuido al Gobierno el ataque, responsabilizando directamente al presidente Luis Arce y a sus ministros de Gobierno (Seguridad) y Defensa. “Este no es un acontecimiento aislado, es la demostración evidente de que estamos ante un gobierno fascista que no duda en atentar contra la vida del ex presidente Evo Morales, de contratar grupos paramilitares, de criminalizar la protesta social y de llevar a Bolivia a un enfrentamiento fratricida”, señala un comunicado emitido por la facción evista del Movimiento Al Socialismo.

Seguidores de Evo Morales tomaron coches que presuntamente se usaron en el ataque al ex mandatario

El presidente Luis Arce negó su participación en el ataque armado contra Morales y anunció una investigación “inmediata y minuciosa” para esclarecer el hecho.

Poco después, un grupo de seguidores del líder cocalero fueron a pedir explicaciones al cuartel de la Novena División del Ejército donde se encontraron los vehículos implicados en la balacera. En el lugar, en un encuentro que quedó grabado en video, se escucha decir a un militar que fueron “policías” y que el Ejército no tienen ese tipo de vehículos.

Según reportes de prensa local, la turba rebasó a la guardia militar minutos después de ese diálogo, entró al cuartel y prendió fuego a las dos camionetas, una de color blanco y otra guinda. Luego se instaló una vigilia en el recinto militar que se mantiene hasta este lunes.

Medios locales mostraron imágenes de civiles armados que llegaron al cuartel y subieron a un helicóptero de la Fuerza Área Boliviana, con matrícula FAB – 782 , en el cual supuestamente abandonaron la región del Trópico, bastión político y sindical de Morales donde se encuentra refugiado.

El viernes hubo enfrentamientos entre bloqueadores y miembros de la Policía en uno de los piquetes instalados en las carreteras de Cochabamba (REUTERS/Patricia Pinto)

Escalada de conflictos en Bolivia

Este lunes inicia la tercera semana de bloqueos con 22 piquetes instalados en las carreteras, realizados por organizaciones sociales afines a Morales, que demandan al Gobierno acciones para paliar la crisis económica y que se valide el congreso de una facción del Movimiento Al Socialismo (MAS) que ratificó al líder cocalero como su máximo dirigente y lo proclamó candidato a la Presidencia para las elecciones de 2025.

Inicialmente la medida fue convocada en respaldo a Morales de una acusación penal de trata de personas y estupro, por el supuesto embarazo de una adolescente cuando era jefe de Estado.