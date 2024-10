Estos son los alcaldes chilenos acusados por delitos sexuales que pretenden ir a la reelección municipal

Los alcaldes en cuestión son Jonathan Velásquez (Antofagasta); Roberto Quintana (Laja); Javier Guíñez (San Pedro de la Paz) y Javier Jaramillo (Victoria)

Los próximos días 26 y 27 de octubre, los chilenos volverán a las urnas en una jornada doble para elegir a sus nuevos alcaldes, concejales, consejeros y gobernadores regionales. Sin embargo, en los últimos cinco años, 13 ediles han sido acusados por delitos sexuales -ni hablar de aquellos imputados por fraude al fisco-, y al menos cuatro de ellos pretenden ir a la reelección, lo que abre de inmediato cuestionamientos sobre la clase de políticos que llevan las riendas del país y, por supuesto, la normativa del actual sistema eleccionario chileno.

Así lo dejó al descubierto un reportaje del programa ‘Hasta cuándo’, de Meganoticias, en el que consignaron las causas de connotación sexual que aún mantienen los alcaldes Roberto Quintana (Laja); Javier Guíñez (San Pedro de la Paz); Javier Jaramillo (Victoria) y Jonathan Velásquez (Antofagasta).

Hace poco más de un mes una mujer ingresó una segunda denuncia contra Roberto Quintana

El video de Roberto Quintana

Quizás el caso más mediático es el de Roberto Quintana, actual alcalde de la comuna de Laja, Región del Biobío (515 km al sur de Santiago), debido a un video de poco más de tres minutos revelado por BBCL Investiga, que lo muestra acosando a su víctima, una funcionaria municipal. En el registro es posible apreciar cómo Quintana la abraza y trata de besarla en repetidas ocasiones, en contra de su voluntad.

Dicho video fue grabado por la funcionaria la tarde del 5 de agosto de 2021, pero las situaciones incómodas, dijo, venían de mucho antes. En el juicio, la defensa del edil adujo que se trató de simple “galantería”, aunque se contabilizaron 14 intentos de ósculos y cinco abrazos fallidos.

“Él me abraza, lo que fue desmedido ya que no correspondía. Y fue por mucho tiempo. Y le digo ‘ya, ya, gracias’, y en ese momento se queda al lado mío, muy cerca de mí y en un espacio donde no me podía ir ya que me tapaba el único espacio para salir”, relató la funcionaria municipal en su declaración, según consignó el medio citado.

“En una oportunidad coloca su mano en mi cara y se acerca para besarme y corro mi cara para atrás y mi ojo empieza a lagrimear”, agregó la víctima, identificada como ‘Pamela’.

En ese momento se le escucha decir a Quintana: “No se ponga a llorar (...) es que usted me tiene tiritón”.

El famoso video de Quintana.

El caso no estuvo exento de polémica, puesto que desde la fiscalía aseguraron que una asesora jurídica del municipio habría intentado crear pruebas falsas a fin de desacreditar a la víctima.

“La asesora jurídica - Silvana Silva - solicitó que se implantaran pruebas falsas, dentro de las cuales una era confeccionar un cuaderno donde se tenía que fabricar una agenda del mes en que ocurrieron los hechos, para justificar todo lo que realizó esos días y dar a entender que el relato de la denunciante no tenía sentido, porque el alcalde en su oficina no la atendió más de tres minutos, debido a su extensa agenda”, señalaron desde el Ministerio Público.

La funcionaria respondió que “no son efectivos esos hechos. Eso es lo que puedo decir de forma tajante”.

Hasta el día de hoy, el alcalde Quintana no ha dado explicación alguna acerca del polémico video y siempre que ha sido requerido por la prensa al respecto, ha mantenido silencio.

El 16 de abril, Quintana fue condenado por acoso sexual al pago de una multa de unos $330 mil (USD 356) y a 40 días de presidio, que el Tribunal dictaminó podía cumplir en libertad. Dicha sentencia no cayó nada bien en la parte querellante, que pidió anular el juicio y dar inicio a uno nuevo, a fin de acreditar un delito mayor, el de abuso sexual.

Dicha solicitud fue acogida el viernes 26 de julio y ése mismo día, Quintana se querelló contra ‘Pamela’, según él, por realizar las grabaciones que no eran más un “cortejo y galanteo”, sin su consentimiento.

Hace poco más de un mes, Quintana fue objeto de una segunda denuncia por parte de otra funcionaria municipal, cuya identidad se mantiene en reserva.

“En cuanto a lo que es pasar a tocar, fueron dos episodios distintos (...) En todo momento se le dijo que no, de hecho en el primer relato lo empujé y ahí fue donde me tuve que encerrar en el baño y me dio una crisis por lo mismo. Pero al parecer, mientras más uno le dice que no, para él es un chiste, se ríe, no entiende”, expuso la víctima en su testimonio.

“Lo que culminó conmigo es que tuve un intento de suicido, ya desesperada”, agregó.

Así las cosas, el edil tendrá que volver a tribunales una semana antes de las elecciones - el 23 de octubre -, a verse las caras con ‘Pamela’, mientras se tramita la segunda demanda. De bajarse de la carrera edilicia, aún nada.

La causa de Jonathan Velásquez fue declarada reservada

Las invitaciones de Jonathan Velásquez

A mediados de agosto, una funcionaria municipal presentó una denuncia en contra de Jonathan Velásquez, alcalde de Antofagasta (1.330 km al norte de Santiago), acogiéndose a la recientemente aprobada Ley Karin, que busca prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo.

El abogado Rubén Gajardo confirmó a The Clinic la noticia: “Efectivamente, la causa existe, la estamos patrocinando nosotros”, aunque se negó a entregar más antecedentes, puesto que la investigación es reservada.

De acuerdo a Antofagasta TV, Velásquez habría sido demandado por acoso laboral y sexual. De hecho, la acusación incluiría diversas pruebas como mensajes, fotos e invitaciones a conciertos y viajes a Santiago.

Según establece la nueva ley, “si los denunciados son alcaldes, concejales y directivos de los municipios, la investigación la debe hacer la Contraloría General de la República”, y si “el sancionado por estas conductas es el alcalde o alcaldesa, los concejales pueden pedir su destitución al Tribunal Electoral Regional respectivo”.

En medio de estas dos causas, Velásquez sigue haciendo campaña para la reelección.

Guíñez hacía invitaciones indebidas

Los mensajes de Javier Guiñez

Otro administrador civil en problemas es Javier Guiñez, alcalde de San Pedro de la Paz, Región del Biobío (507 km al sur de Santiago), quien fue denunciado por acoso sexual y laboral por Elisabet Vega, también funcionaria municipal, en mayo de 2023.

Según su testimonio, al poco tiempo de incorporarse a la Unidad de Comunicaciones del Departamento de Administración de Educación Municipal, Guiñez dio la orden de trasladarla para asesorarlo directamente en la alcaldía.

“Ahí fue donde él se fue confundiendo y fue haciéndome ciertos tipos de propuestas que ya salían de lo laboral”, aseguró Vega, según consignó el medio “FMCandelaria”.

“Las llamadas de teléfono a horas de la madrugada, los mensajes de texto, también de WhatsApp, invitaciones no debidas”, agregó.

En uno de esos mensajes se lee:“Mi niña, yo la echo de menos y la necesito siempre mijita”.

A pesar de que hubo conversaciones tendientes a solucionar el asunto “a la buena”, en mayo de este año las partes no llegaron a acuerdo, por lo que pronto habrá juicio.

“El fracaso de las negociaciones fue confirmado por el abogado Freddy Schalchli, quien representa a la funcionaria Elisabet Vega, señalando que lo que ocurrirá ahora es que el tribunal fije la audiencia de juicio tras quedar sin efecto la suspensión del caso”, se lee en el fallo del Tribunal, según el medio citado.

Elisabet Vega está pidiendo una indemnización de $30 millones (USD 32.300), mientras Guíñez continúa en sus funciones y, por supuesto, en campaña.

A pesar de estar formalizado y con prohibición de acercarse a sus víctimas, Jaramillo sigue en la carrera edilicia

Los dos casos de Javier Jaramillo

El viernes 2 de agosto, el alcalde de Victoria (706 km al sur de Santiago, en la Región de La Araucanía) Javier Jaramillo, confirmó que ya tenía listos los patrocinios para volver a postularse como independiente al sillón edilicio. Ello, pese a que está formalizado y con arraigo nacional por seis meses, plazo que tomará la investigación que sobre él pesa por abuso sexual calificado y violación sobre dos mujeres - nuevamente funcionarias municipales -, entre los años 2016 y 2019.

“Respecto de mi denuncia siempre hemos dicho que es en la justicia donde se debe resolver esto. Considero que se ha desarrollado un proceso adecuado y justo, así es que confiamos plenamente en la justicia”, señaló al diario Austral de Temuco.

“Yo no tengo impedimento para repostular al cargo y por eso voy a competir. Mi motivación es seguir avanzando con materias que son de interés para la comunidad”, agregó Jaramillo.

La Secretaría Regional de la Mujer (Seremi), Sol Kaechele, ya ofició al concejo municipal de Victoria para que se remueva al alcalde y cuestionó la repostulación de Jaramillo.

“Si bien la actual normativa permite que personas formalizadas puedan inscribir su candidatura, estamos hablando de una situación preocupante y una muy mala señal para las niñas y las mujeres, más aún para quienes han denunciado violencia de género o violencia sexual”, señaló, según reza una nota de Emol.

“La ciudadanía, los partidos y los actores políticos tienen el deber de demostrarle a la ciudadanía que no hay tolerancia para la violencia contra las mujeres, por lo que esperamos que éste sea el criterio a la hora de otorgar apoyo a un candidato. Medir a quienes pretenden asumir un cargo de representación con perspectiva de género y una conducta intachable resulta indispensable”, fustigó.

Finalmente, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, acudió al Servicio Electoral (Servel) para solicitar un pronunciamiento respecto a situaciones de violencia contra las mujeres en contextos electorales, habida cuenta que estos hechos ahora pueden ser juzgados bajo la nueva Ley Karin, que entró en vigencia el 1 de agosto y precisamente busca sancionar una serie de comportamientos que muchos aún intentan hacer pasar por galantería o juego de seducción.