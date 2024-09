Las absurdas razones que Daniel Ortega usa para encarcelar a los ciudadanos en Nicaragua

El catedrático Freddy Quezada a su llegada a Guatemala, el 5 de septiembre; pasó 281 días preso por dar un "like" a un post de X (JOHAN ORDONEZ / AFP)

Cuando el profesor Freddy Quezada, de 66 años, cayó preso en noviembre de 2023, sintió que estaba viviendo en carne propia la “alucinación estalinista” de los Procesos de Moscú que durante tantos años enseñó a sus alumnos de sociología en las aulas universitarias.

En los interrogatorios, los policías le mostraron un post sobre Sheynnis Palacio, la nicaragüense que ganó la corona de Miss Universo ese mes, al que Quezada le dio “like” o “me gusta”. Ese mismo post reapareció luego como prueba de cargo en la audiencia judicial donde la Fiscalía lo acusó de “alteración al orden público” e “instigación al odio y la violencia”.

“Era un mundo alucinante, kafkiano”, dice Quezada, ahora desde Guatemala, a donde fue desterrado por el régimen de Daniel Ortega junto con otros 134 presos políticos el 5 de septiembre pasado.

“La dictadura está enfrentando su pico más alto de la paranoia, parecida a la que sufrió el estalinismo en los llamados Procesos de Moscú, entre 1936 y 1938, cuando el fiscal (Andrei) Vyshinski acusaba de cosas super absurdas como que (Lev) Kámenev y (Grigori) Zinóviev eran agentes japoneses, y ellos decían que sí, que Vyshinski tenía razón, para mostrar lo absurdo de las acusaciones”, dice el filósofo y profesor universitario.

“Yo también le dije a la jueza que sí, que aceptaba esos cargos porque un absurdo solo se combate con un absurdo mayor”, añade. “Y le dije que esos son los cargos que usualmente les atribuyen a las a prostitutas y borrachos, los encierran durante tres días y después los sueltan. ¿Va a hacer eso conmigo? Me dejaron diez meses en celdas de castigo, sin visita familiar”.

La última excarcelación de 135 presos políticos de las cárceles de Nicaragua, puso en evidencia las absurdas razones que usa Daniel Ortega para encarcelar ciudadanos que considera sus enemigos.

Juicios caricaturescos, pruebas ridículas, abogados defensores “peleles” y fiscales “estilo Vyshinski”, han sido expuestos por los excarcelados que llegaron a Guatemala desterrados.

El régimen de Ortega envía a prisión a todo aquel que emite cualquier tipo de crítica al sandinismo (AP Foto/Alfredo Zúñiga)

Al menos una decena de personas fueron apresadas, y algunas enjuiciadas como “traidores a la patria” por manifestar en redes sociales simpatías por el triunfo de la nicaragüense Sheynnis Palacios como Miss Universo o por pedir la libertad de monseñor Rolando Álvarez, quien permaneció 512 días en las cárceles del régimen.

Una señora fue encarcela por negarse a declarar contra un sacerdote, otra por imprimir en su negocio de copias e impresiones una foto de monseñor Álvarez que le solicitó un cliente. Un periodista fue apresado y condenado por informar sobre una procesión religiosa, dos jóvenes más por participar en la Judea de las tradicionales procesiones religiosas de Semana Santa en su pueblo, y una pequeña empresaria está aún en condición de desparecida por escribir “verdadero líder” en una fotografía del exiliado monseñor Silvio José Báez, entre los muchos casos que se han conocido.

“A Eveling Matus le encontraron una foto mía en la que me llamaba ‘su verdadero líder’ y por eso la Policía de la dictadura la apresó en junio pasado. Está desaparecida. Pido a Dios que sea respetada y puesta en libertad”, escribió monseñor Silvio Báez en X, luego que la plataforma Confidencial expuso el caso de Matus, desaparecida desde el 25 de junio pasado.

La lista de los absurdos incluye el arresto domiciliar del propio hermano de Daniel Ortega, general Humberto Ortega, de quien no se supo más después de dar una entrevista a Infobae en mayo pasado.

Estos son algunos de los casos en los que la paranoia política del régimen ha llegado a niveles de absurdos:

Marvin Gutiérrez Siézar, 17 meses en prisión por filmar y difundir un video de jóvenes religiosos. (Foto cortesía)

Marvin Gutiérrez Siézar: Es un joven de 18 años, devoto de la Virgen de Guadalupe y entusiasta de la crónica deportiva. Fue capturado el 4 de abril 2023 después de filmar y publicar un video donde un grupo de jóvenes que corrían por las calles de su pueblo, aparentemente perseguidos por la Policía. Los jóvenes iban disfrazados de cirineos porque, como es tradición de Semana Santa, recreaban la quinta estación del Vía Crucis, cuando Simón de Cirene ayuda a Jesús a cargar la cruz en su camino al Gólgota. El régimen de Ortega ha prohibido las procesiones religiosas. Fue excarcelado el 5 de septiembre pasado.

Juan Bruno Centeno Espinoza: Es un agricultor de San Lucas, un pueblo indígena del departamento de Madriz. Centeno es un líder local ligado a la iglesia católica. La Policía lo detuvo la mañana del 6 de abril de 2023 porque supuestamente planeaba realizar un Vía Crucis para el Viernes Santo en el pueblo, tal como se ha hecho todos los años desde tiempos inmemoriales. Fue condenado a ocho años de cárcel por el delito de “traición a la patria” y excarcelado con el grupo de los 135.

Alberto José Centeno Ruiz, 17 meses en prisión por invitar en redes sociales a participar a festividades religiosas de Semana Santa. (Foto La Prensa)

Alberto José Centeno Ruiz: “Apasionado por la danza folclórica, participó en numerosas actividades culturales y se ganó el título de ´Mejor bailarín de nuestro pueblo´”, destaca el portal Nicas Libres Ya, de este joven de 23 años, apresado el 3 de abril de 2023, luego de compartir en su cuenta de Facebook una invitación a participar en la tradicional actividad religiosa de Semana Santa, “Los Cirineos”, en Nindirí. Centeno Ruiz fue condenado a 8 años de prisión bajo cargos de “propagación de noticias falsas” y “traición a la patria”. Excarcelado con el grupo de los 135.

Victor Ticay: Periodista. Fue capturado el 6 de abril de 2023 luego de dar cobertura a una procesión católica en Semana Santa. Las imágenes de la procesión fueron transmitidas a través de redes sociales en las cuentas personales del periodista. Fue condenado a ochos años de cárcel en agosto de 2023 por “traición a la patria” y “ciberdelitos”. Excarcelado el 5 de septiembre pasado.

José Enrique Sánchez y Axel Fernández. Fueron capturados con violencia el 3 de abril de 2023, por participar en la Judea, una tradición de Semana Santa en su pueblo, Masatepe. “Llegaron a mi casa dos investigadores y una patrulla, me golpearon y me tiraron como perro a la tina de la camioneta”, explica a Infobae Sánchez, de 27 años, y quien desde los cinco realiza la Judea como una tradición familiar. Fueron acusados de “traición a la patria” “terrorismo” y “ciberdelitos”. Ambos fueron excarcelados el 5 de septiembre pasado.

Pedro José Gutiérrez González: El 10 de febrero de 2023, Gutiérrez González, mecánico industrial, 42 años, se plantó en una populosa calle de Managua, con camisa blanca y un rosario en las manos a pedir por la libertad de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, quien para esa fecha acumulaba cinco meses como preso político de Daniel Ortega. Dos días más tarde, Gutiérrez González fue capturado y posteriormente condenado a cinco años de cárcel por el delito de “traición a la patria” y “propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”.

Anielka Lucía García Zapata, capturada por imprimir una camiseta con alusiones a las protestas de abril 2018. (Foto La Prensa)

Anielka Lucía García Zapata: Esta pequeña empresaria de 27 años tenía un negocio de serigrafía Chichigalpa, Chinandega. Fue apresada el 4 de abril de 2023 por imprimir una camiseta con la imagen de un guardabarranco (el pájaro nacional de Nicaragua) y las leyendas “Abril Vive”, “Viva Nicaragua Libre”. Esa misma noche los policías llegaron al local de su negocio y se llevaron todas las máquinas, impresoras, computadoras, una fotocopiadora y artículos promocionales. Fue condenada a ocho años de cárcel por los consabidos delitos de “propagación de noticias falsas” y “traición a la patria”. También fue excarcelada con el grupo de los 135

Shalon Adriana Zapata: Fue capturada el 8 de agosto de 2023 por imprimir una fotografía. Ella trabajaba en un negocio de impresiones y un cliente le solicitó imprimir una fotografía con el rostro de monseñor Rolando Álvarez, en ese entonces preso político de la dictadura de Daniel Ortega. Fue procesada por los delitos de “traición a la patria” y “difusión de noticias falsas”. Excarcelada y desterrada el 5 de septiembre pasado.

Elvis Siles Chavarría: Agentes de la Policía lo capturaron el 28 de diciembre de 2023, a las nueve de la mañana, en la casa de su madre, poco después que pegara papeletas en las calles exigiendo la liberación del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez Lagos. Permaneció nueve meses en el Sistema Penitenciario Nacional, Jorge Navarro “La Modelo”. “Me acusaron de menoscabo a la nación, incitación al odio, tráfico de personas, distribución de pornografía infantil”, declaró al nicaragüense diario La Prensa, una vez que llegó desterrado a Guatemala.

Freddy Quezada: Catedrático universitario. La Policía lo capturó el 29 de noviembre de 2023 poco después de dar un “me gusta” a un post de X donde se decía que en Nicaragua se podía organizar un recibimiento multitudinario a la reina de belleza Sheynnis Palacios, la nicaragüense que el 19 de noviembre se alzó con la corona de Miss Universo, en San Salvador. “Esas dos frases del post fueron claves: ´miles de personas´ y ´en pocas horas´. Los aterrorizó y me llegaron a traer”, dice. Fue excarcelado y desterrado el 5 de septiembre pasado.

Kevin Laguna y Óscar Parrilla: Son dos artistas conocidos artísticamente como Vink Art y Torch Místico que fueron arrestados el 21 de noviembre de 2023 por intentar pintar un mural en Estelí en honor a Sheynnis Palacios, tres días después de haber sido coronada como Miss Universo 2023. Cuando pintaban el mural, policías vestidos de civil intimidaron a los jóvenes artistas y los obligaron a borrar la imagen con brochazos de pintura blanca y momentáneamente los dejaron libres. “Hasta ahí quedó. Tuvimos las intenciones de terminar, cumplimos con nuestra palabra, pero las autoridades no permitieron continuar”, afirmó uno de los artistas en redes sociales. Luego los apresaron. Ambos fueron desterrados el 5 de septiembre de 2024.

Hasta el 22 de noviembre de 2023 que cayó preso, Cristóbal Geovanny López Acevedo era un simpatizante del régimen de Daniel Ortega; fue apresado por mostrar simpatías con la recién electa Miss Universo.

Cristóbal Geovanny López Acevedo: Tiktoker, 34 años, y simpatizante del Frente Sandinista, el partido de Daniel Ortega. Se le conoce como “Tropi Gamer” en redes sociales. Fue capturado el 22 de noviembre de 2023, tres días después de que ganara Sheynnis Palacios, por expresar simpatías por la reina de belleza y defenderla de las ofensas que realizaban contra ella algunos comentaristas de la televisión oficialista. “Me arrestaron por apoyar a Sheynnis Palacios, porque ella no tiene la doctrina de ellos (Ortega y Murillo)”, dijo López Acevedo en entrevista a la plataforma Divergentes.

Jared Ramírez: Fue apresado el 18 de noviembre de 2023, la misma noche en que Sheynnis Palacios fue coronada como Miss Universo. Ramírez salió a las calles de managua en su motocicleta a celebrar el triunfo de la nicaragüense con una madera de Nicaragua, que llevaba el escudo invertido y la leyenda “Nomás dictadura”. Esa misma noche lo arrestaron. “Estuve preso por celebrar el triunfo de la Miss Universo”, aseguró a la cadena BBC, una vez llegó a Guatemala, desterrado.

Martha Candelaria Rivas Hernández: El régimen de Daniel Ortega la presionó para que acusara el sacerdote Manuel Salvador García de “violencia física” en un incidente que ella siempre sostuvo que fue un accidente. Luego de negarse a firmar una denuncia contra el religioso, fue procesada y condenada a cinco años de cárcel por el delito de “falso testimonio en perjuicio de la administración del Estado de Nicaragua”. “La acusada va distorsionando las circunstancias para hacer parecer como una contingencia lo que a todas luces fue un hecho provocado por una conducta, que ya fue calificada como dolosa; además se manifiesta claramente la intención de ocultar hechos para provocar la impunidad de una persona en un delito que es de orden público y perseguible de oficio”, señala la sentencia. Rivas Hernández, de 45 años, madre de dos adolescentes, fue desterrada el 5 de septiembre pasado.

Esta es posiblemente la última fotografía de los hermanos Ortega juntos, tomada en una reciente visita del dictador nicaragüense a su hermano convaleciente. (Cortesía)

Humberto Ortega: Ex jefe del Ejército de Nicaragua y hermano menor del dictador Daniel Ortega. 77 años. El asedio policial contra el general en retiro se produjo pocas horas después de que el 19 de mayo se publicará una amplia entrevista en Infobae, donde Humberto Ortega afirma que no hay posibilidades de sucesión en el grupo de poder si su hermano muere. Al día siguiente, el diario La Prensa informó que el exmilitar y hermano del dictador Daniel Ortega, se encontraba cercado en su residencia por policías, le fueron decomisados sus teléfonos y computadoras y debía comunicar cualquier movimiento a la Policía, según una comunicación que logró establecer con el diario el propio Humberto Ortega. Desde entonces no se sabe él y se le supone en “arresto domiciliar”, sin acusación formal alguna.

Eveling Carolina Matus Hernández: Empresaria, de 35 años. Fue secuestrada el 25 de junio del 2024 cuando se encontraba en las instalaciones de su negocio. Le confiscaron sus vehículos, maquinaria y edificio. La Policía encontró una antigua publicación suya en X, con una de monseñor Silvio Báez, obispo nicaragüense actualmente en el exilio, donde lo calificaba como su “verdadero líder” y otras fotos que la mostraban en las protestas ciudadanas de 2018. “Hallar esas fotos en su teléfono bastó para considerarlas ‘evidencias’ que permitieran acusarla de ‘terrorismo’ y ‘traición a la patria’”, explicó a la plataforma Confidencial una fuente relacionada con Matus. No fue liberada el 5 de septiembre y desde su captura, su familia no sabe de ella.