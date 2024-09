El polémico paso de Lula por la ONU: de sus críticas a Zelensky e Israel, a su silencio sobre Venezuela

Luiz Inácio Lula da Silva en la Asamblea General de la ONU (EFE/EPA/JUSTIN LANE)

La participación del presidente Lula en la 79a Asamblea General de las Naciones Unidas creó un debate en Brasil sobre asuntos que afectan no sólo a la política exterior del país latinoamericano, sino también al medio ambiente y a la economía. En cuanto a la política exterior, en el discurso de Lula, según varios analistas políticos, prevaleció una dicotomía. Por un lado, el presidente brasileño atacó a Israel defendiendo a Palestina y respondió con dureza a las críticas del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky; por otro, guardó silencio sobre el drama venezolano en sentido contrario a Joe Biden, que nada más tomar la palabra criticó a Maduro. Según el portal de noticias UOL, en el borrador del discurso de Lula se incluyó la cuestión venezolana en el texto, pero sin una condena a Maduro, para evitar, escribe Jamil Chade, “una ruptura de la posibilidad de diálogo”. Brasil también rechazó una invitación para asistir al evento organizado por Estados Unidos y Argentina para denunciar la grave violación de los derechos humanos en Venezuela. Según Chade, el gobierno de Lula “consideró que la iniciativa podría minar sus posibilidades de mantener canales abiertos con el gobierno de Maduro para buscar soluciones a la crisis”.

Mientras Lula guardaba silencio sobre Venezuela, no escatimaba palabras para atacar a Israel. “Lo que comenzó como una acción terrorista de fanáticos contra civiles israelíes inocentes se ha convertido en un castigo colectivo a todo el pueblo palestino. El derecho a la defensa se ha convertido en el derecho a la venganza, que impide un acuerdo sobre la liberación de los rehenes y aplaza el alto el fuego”, dijo. Al abrir su discurso, sus primeras palabras fueron para la delegación palestina. “Me dirijo en particular a la delegación palestina, que participa por primera vez en esta sesión inaugural, aunque todavía como miembro observador. Y quiero saludar la presencia del Presidente Mahmoud Abbas”, dijo.

Tras su discurso, Lula se reunió con el presidente de la Autoridad Palestina, Abbas, un encuentro que el entorno del brasileño describió como “rápido y cálido”. Abbas agradeció a Lula su discurso de apoyo a Palestina. “Conocemos tu coraje en la defensa de Palestina”, le dijo. En respuesta, Lula declaró que “lo que hace Israel es inaceptable” y se mostró satisfecho con la inclusión de Palestina en el sistema de la ONU. El presidente brasileño dedicó un post en Instagram al encuentro. “Me reuní en la ONU con el Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Es la primera vez que asisten a la Asamblea General de la ONU como observadores. Expresé mi solidaridad con el sufrimiento de las mujeres y los niños palestinos debido a la violencia y la necesidad de un alto el fuego inmediato”, escribió Lula.

Lula y Mahmoud Abbas

En una entrevista con periodistas, Lula atacó a continuación al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. “Ha sido juzgado por la Corte Internacional, que juzgó a Putin, y está condenado de la misma manera”, dijo, añadiendo que “ha habido varios intentos de paz y alto el fuego aprobados, pero él simplemente no los respeta. Se necesitan más esfuerzos para detener este genocidio. Condeno enérgicamente este comportamiento del gobierno israelí. Estoy seguro de que la mayoría del pueblo israelí no está de acuerdo con este genocidio”. En su encuentro con los periodistas, Lula afirmó también que “es importante recordar que cuando todo empezó, Israel dijo que había 1.405 muertos, según el gobierno israelí; luego la cifra bajó a 139″. Al final de la reunión se vio obligado a corregir su afirmación, diciendo que eran 1.139 los muertos reconocidos por el gobierno israelí. Hubo una reacción inmediata de la Confederación Israelita de Brasil (CONIB), que en un comunicado condenó la “postura desequilibrada” del gobierno brasileño. “No fue Israel quien inició este conflicto, sino Hamás, cuando atacó salvajemente a ciudadanos israelíes el 7 de octubre”, reza el texto. “Ambos grupos, Hamás y Hezbollah, son apoyados y financiados por Irán, del que Brasil se ha convertido en un gran aliado. El gobierno brasileño puede ayudar mucho a la solución si intercede ante Irán para contener a Hamás y Hezbollah”, continúa el comunicado.

Con respecto al conflicto en Ucrania, Lula afirmó en su discurso de apertura de la Asamblea General que “ya está claro que ninguna de las partes alcanzará todos sus objetivos por medios militares”, y a continuación reiteró su propuesta de paz con China. “Crear las condiciones para la reanudación del diálogo directo entre las partes es crucial en este momento. Este es el mensaje del entendimiento de seis puntos que China y Brasil ofrecen para establecer un proceso de diálogo y poner fin a las hostilidades”, afirmó. Al día siguiente, Zelensky replicó en su discurso a las palabras de Lula. “Cuando el dúo chino-brasileño intenta convertirse en un coro de voces, con alguien en Europa, con alguien en África, diciendo algo alternativo para una paz plena y justa, surge la pregunta: ¿cuál es el verdadero interés detrás de esto?”. El presidente ucraniano también afirmó que los “vagos planes de resolución”, como el propuesto por Brasil y China, “no sólo ignoran el sufrimiento de los ucranianos en la guerra, sino que dan a Putin el espacio político para continuar la guerra y presionar al mundo para que someta a más naciones a su control”. Refiriéndose a Lula y a la posibilidad, tantas veces mencionada en la prensa brasileña, de un Premio Nobel de la Paz, Zelensky afirmó que “la fórmula de la paz existe desde hace dos años. Tal vez alguien quiera un premio Nobel por su biografía política, por una tregua congelada en lugar de una paz real, pero los únicos premios que Putin dará a cambio serán más sufrimiento y desastres”, dijo. La respuesta del presidente brasileño no se hizo esperar. Refiriéndose a su homólogo Zelensky, declaró a los periodistas que “si fuera inteligente, diría que la solución es diplomática, no militar. Esto depende de la capacidad de sentarse y hablar. Escuchar a la otra parte e intentar llegar a un acuerdo”.

En su columna en el diario O Estado de São Paulo, el periodista de CNN Brasil William José Waack escribe que “al elegir un bando, Lula ha tirado por la borda todas sus credenciales como mediador en conflictos como el de Ucrania, pero cree ser inteligente al apoyarse en el grupo de países que ve como ganadores (Rusia y China). Al no adherirse a los principios, ha vaciado su pretensión de ser escuchado como una voz con autoridad para exigir su cumplimiento. La voz de los débiles, como le gusta que le vean; víctima de la brutalidad de los fuertes. Brasil nunca ha tenido grandes poderes de presión. Ahora ha perdido incluso los de persuasión”.

El avance de los incendios en Brasil (EVARISTO SA / AFP)

Incluso la agenda medioambiental ha creado en la prensa internacional tanto debate como en Brasil. En la ONU, Lula declaró que el mundo “está harto de acuerdos climáticos incumplidos” y que el gobierno federal “no externaliza la responsabilidad”. Palabras pronunciadas mientras Brasil se enfrenta a su peor emergencia por incendios de los últimos 20 años. Si el Washington Post tituló escribiendo que “Lula habla de clima en la ONU, pero los incendios amazónicos debilitan su mensaje”, en casa las críticas fueron mayores. Vera Magalhães escribe en O Globo que la cuestión de los incendios no sólo “ensombreció el discurso de Lula ante la ONU y le obligó a recurrir a la geopolítica internacional para desviar la atención de un tema incómodo”, sino que perjudicará gravemente a la economía y a los datos medioambientales en 2024. “Las medidas anunciadas hasta ahora, además de insuficientes, han sido tardías y, en gran medida, tomadas a petición del Supremo Tribunal Federal, lo que debilita políticamente a un gobierno electo con un discurso fuertemente anclado en el reconocimiento de la crisis climática y la promesa de ser implacable contra ella”. Stela Herschmann, asesora de política internacional de la organización no gubernamental Observatorio del Clima, afirmó que “si Brasil quiere predicar con el ejemplo en la agenda climática, el presidente debería dar muestras de lo que esto significa en la práctica, como por ejemplo cómo se alejará de los combustibles fósiles”. Lo paradójico es que fue al margen de la Asamblea de la ONU cuando Lula se reunió personalmente con ejecutivos de Shell, interesada en la prospección petrolífera en la región del Margen Ecuatorial, en la desembocadura del Amazonas. La reunión no figuraba en su agenda oficial. Lula declaró a la prensa que no ve ninguna contradicción en su gesto. “Shell sólo entrará en el Margen Ecuatorial cuando el Gobierno autorice a Petrobras a ir al Margen Ecuatorial”, añadió.

En cuanto a China, justo cuando el presidente brasileño estaba en Nueva York, el periódico con sede en Hong Kong, South China Morning Post, reveló que “funcionarios del gobierno brasileño están trabajando con China en los detalles para la entrada en la Iniciativa de la Franja y la Ruta”. El periódico, propiedad del grupo chino Alibaba, también reveló que “debido a la preocupación por las relaciones con Washington, se ha pedido al presidente brasileño que posponga el anuncio hasta después de las elecciones presidenciales estadounidenses”. Según el South China Morning Post, la embajada china en Brasil ha informado a la presidencia brasileña de su intención de formalizar la adhesión durante la visita del líder chino Xi Jinping al país en noviembre. “Los diplomáticos a favor de un retraso en el anuncio de la adhesión de Brasil a la Iniciativa de la Franja y la Ruta temen que la preferencia de Lula por Harris, combinada con la entrada de Brasil en la iniciativa china, pueda complicar las relaciones con una posible administración Trump en 2025. El objetivo es evitar la impresión de que Brasil se une a China en una alianza antiestadounidense”, reza el artículo. En agosto, el embajador chino en Brasil, Zhu Qingqiao, había descrito la adhesión de Brasil como una “medida fundamental”. “Creemos que la iniciativa es muy coherente con la estrategia de desarrollo del gobierno de Lula, como sus planes de reindustrialización, las rutas de integración sudamericanas y el proyecto de aceleración del crecimiento”, había dicho.

Lula también asistió a una cena en Nueva York en casa de Marcelo Claure, vicepresidente de Shein, la empresa china de moda rápida que ya fue criticada en junio pasado en el Reino Unido por Stop Uyghur Genocide, una organización de derechos humanos que denuncia que la minoría uigur es utilizada como mano de obra forzada en algunos de los proveedores de algodón de Shein en la región noroccidental china de Xinjiang. Según Poder 360, también estuvieron presentes en la cena representantes de fondos soberanos de Arabia Saudí y Qatar. Refiriéndose a Lula, Claure escribió en sus redes sociales que “sus palabras fueron excepcionales, destacando las oportunidades que Brasil ofrece a los inversionistas extranjeros”.

En relación con el tema de la inversión extranjera, al margen de la Asamblea de la ONU, por primera vez en sus tres mandatos, Lula quiso reunirse en persona, con su ministro de Economía, Fernando Haddad al lado, con representantes de las tres principales agencias de rating, S&P Global Ratings, Moody’s y Fitch Ratings. “Llamé a las agencias de calificación porque es importante que las agencias escuchen del presidente de la República lo que está ocurriendo en el país”, dijo. “No es necesario escuchar sólo al mercado. No es necesario escuchar sólo a los empresarios. Es necesario escuchar a los trabajadores y al presidente de la República”, añadió, afirmando que las agencias de riesgo también fueron “decentes” y prestaron oídos tanto a Haddad como a los representantes del Tesoro brasileño. A Brasil le faltan actualmente dos niveles más para recuperar “la sólida capacidad de pago de la deuda”. Ante los periodistas, Lula afirmó que “la economía brasileña está sorprendiendo positivamente a los mercados brasileño y extranjero”. Por su parte, el ministro dijo que espera que Brasil pueda subir otro nivel en una o dos agencias de calificación el próximo año. “Le dije al presidente que es muy desafiante poder hacerlo hasta 2026. Pero trabajaremos en ello. No tiene mucho sentido que Brasil no tenga un nivel de inversión”, dijo Haddad.