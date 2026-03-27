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Brasil anuncia en la COP15 nuevas reglas para el comercio del tiburón azul

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Río de Janeiro, 26 mar (EFE).- El Gobierno de Brasil anunció este jueves en la conferencia de la ONU sobre especies migratorias (COP15) nuevas reglas para el comercio internacional del tiburón-azul (Prionace glauca), con el objetivo de reforzar la protección de la especie y garantizar prácticas sostenibles en su explotación.

La nueva normativa del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (Ibama) establece criterios más estrictos de rastreabilidad, control sanitario y sostenibilidad para la exportación, importación y reexportación de esta especie migratoria, según el comunicado del Ministerio de Medio Ambiente.

La medida, que fue presentada por el presidente de la COP15, João Paulo Capobianco y el presidente del Ibama, Rodrigo Agostinho, en la ciudad brasileña de Campo Grande, prohíbe la exportación de aletas separadas del cuerpo.

Asimismo veta la retención de hembras y ejemplares jóvenes y fija un límite máximo de captura del 20 % por cruce de pesca destinado al comercio exterior.

Además establece que las operaciones quedarán restringidas a recintos aduaneros previamente autorizados para el desembarco de las cargas, incluyendo puertos y aeropuertos, y estarán sujetas a inspecciones técnicas y análisis de laboratorio.

La norma también exige la licencia que regula el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la comprobación del origen legal para todas las operaciones, además de impedir la entrada al país de especies de tiburones clasificadas como amenazadas de extinción. EFE

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