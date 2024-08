Michelle Bachelet se muestra cada vez más activa en la política chilena y llama a escapar de las propuestas populistas

Sin hacer mucho ruido, Michelle Bachelet se ubica segunda en todas las encuestas presidenciales. EFE

Con un discurso frente a los postulantes a alcaldes para las próximas elecciones municipales de octubre, la ex presidenta Michelle Bachelet volvió con todo a la política contingente chilena este jueves, en un encuentro organizado por la fundación que preside -Horizonte Ciudadano- en un hotel capitalino.

En la cita, Bachelet entregó a los candidatos a los municipios del pacto de Gobierno (Chile Contigo Mejor) un texto llamado “Herramientas para la gestión local: Propuestas de acción desde la centroizquierda y el progresismo”, y los instó a huir de los populismos y la corrupción.

“Necesitamos contar con gobiernos abiertos y transparentes, evitando la corrupción, porque no solo daña a las instituciones, sino que esencialmente lo que hace es erosionar la confianza de la ciudadanía, de las instituciones y de sus autoridades”, señaló, según consigna una nota de La Tercera.

“Un gobierno transparente es esencial para fortalecer la democracia, y asegura que las decisiones se estén tomando en beneficio de todas y todos”, agregó.

“La participación ciudadana también es una cierta vacuna contra la corrupción, porque si los ciudadanos están involucrados, pueden efectivamente lograr que estas malas prácticas que algunos han tenido, no se extiendan”, añadió, haciendo mención a los numerosos casos de corrupción municipal que se han destapado en el último tiempo y que tienen a varios alcaldes tras las rejas.

La ex mandataria sostuvo que “nuestra responsabilidad como país es enfrentar estos desafíos con determinación pero con unidad, tal como se ha hecho acá. Este ejercicio ha demostrado que se puede y que la unidad es fundamental. Creo que nos debe dar fuerza, inspiración para las tareas que tenemos hasta octubre”.

“Creo que la seguridad y el bienestar de nuestra ciudadanía siempre tiene que ser nuestra máxima prioridad, por eso no da lo mismo por quién se vote y a quién se elija, porque para nosotros los vecinos y vecinas deben ser protagonistas del ejercicio en su derecho de barrios y comunas. No son consumidores esperando un servicio cualquiera”, añadió.

Finalmente, dijo que con la entrega del manual - elaborado por varios centros de estudios del oficialismo -, no pretende “llegar con soluciones mágicas a problemas complejos. Eso es lo que ofrecen los populistas: yo sé lo que tú quieres y lo tengo listo. No es cierto, así no funciona la vida. Buscan debilitar la democracia. Nuestros liderazgos ofrecen, yo diría, soluciones serias y responsables que se van a alcanzar solo con una gestión eficiente y eficaz”, remató su alocución.

La ex presidenta ya se impuso sobre la alcaldesa Evelyn Matthei en las elecciones de 2013.

Segunda en la carrera presidencial

A pesar de que ha repetido hasta el cansancio que no está disponible para postularse a un tercer período presidencial, lo cierto es que la ex Comisionada de las Naciones Unidas, sin hacer mucho ruido y casi sin moverse de su escritorio, se ubica segunda en todas las encuestas presidenciales, por detrás de la alcaldesa Evelyn Matthei y compitiendo palmo a palmo con el líder republicano, Juan Antonio Kast.

Consultada por los periodistas al final del encuentro, Bachelet optó por no referirse al tema. Sin embargo, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, señaló que “lo de las encuestas y de las candidaturas presidenciales es algo para lo cual queda mucho y esto no es un problema de gustos ni de temas personales. Aquí evidentemente la Presidenta es el liderazgo más importante del progresismo y es ella la que tiene que tomar esa definición”, aseguró, según reza una nota de Cooperativa.

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), indicó por su parte que “la Presidenta Bachelet tiene un tremendo liderazgo, ella ha aportado mucho en nuestro país y al mundo, y no me cabe duda que va a seguir haciéndolo, y es ella quien definirá el lugar más indicado para aquello”.

“Yo creo que todavía viene una discusión de aquello. Por lo menos a mí sí me gustaría que ella juegue muchos más roles en adelante y esa es una de las posibilidades”, finalizó.