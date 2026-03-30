Irán anuncia el restablecimiento del suministro eléctrico en Teherán y Elburz tras un apagón atribuido a ataques

El viceministro de Energía de Irán, Mostafa Rayabi Mashhadi, detalló que tras un ataque dirigido contra la infraestructura eléctrica del país, tanto una zona del este de Teherán como otra parte de la provincia de Elburz resultaron afectadas, tal como consignó la agencia de noticias Fars. Ante esta situación, el Ministerio de Energía comunicó hacia la medianoche del lunes el restablecimiento parcial del suministro eléctrico en ambas regiones, luego de varias horas de interrupción atribuida a dichos actos.

Según informó Fars, los cortes en el servicio eléctrico desencadenaron una respuesta inmediata de las autoridades iraníes, quienes desplegaron equipos de reparación de manera urgente para solucionar los daños causados a la red. El Ministerio de Energía precisó que la restauración avanzó rápidamente, devolviendo la electricidad a la mayoría de las áreas afectadas en pocas horas. La cartera especificó que las zonas restantes recuperarían el servicio en un lapso no mayor a veinte minutos, medida destinada a minimizar mayores incomodidades para la población.

De acuerdo con las declaraciones de Mashhadi, las reparaciones prioritarias permitieron solucionar el problema y reactivar la distribución en las principales localidades del centro del país. El portavoz oficial indicó que los equipos técnicos identificaron y subsanaron las averías derivadas del ataque, focalizando sus esfuerzos en restablecer el servicio en las áreas más populosas.

El medio Fars también recogió la recomendación del viceministro a los habitantes de Teherán, instruyéndoles a contactar al número de asistencia 121 en el supuesto de detectar nuevas fallas de suministro en sus vecindarios. Esta línea telefónica fue habilitada para garantizar la atención inmediata y canalizar cualquier reporte adicional, mientras continuaban las labores de monitoreo sobre la estabilidad del sistema.

El Ministerio de Energía indicó que la restauración total dependía de la rapidez con que los equipos técnicos lograran superar los daños más severos, aunque el pronóstico oficial era favorable al haber reducido considerablemente la extensión del corte inicial. Según publicó Fars, las autoridades mantuvieron activa la supervisión de la red para descartar nuevos incidentes relacionados con ataques o averías no previstas.

Las causas del apagón, atribuidas explícitamente por el viceministro Mashhadi a “un ataque de los enemigos contra la infraestructura eléctrica”, marcaron el carácter de la emergencia y orientaron los protocolos de respuesta gubernamental. Las declaraciones oficiales de las autoridades iraníes difundidas por Fars confirmaron la naturaleza deliberada del daño, reforzando la preocupación en torno a la seguridad de las infraestructuras críticas del país.

El Ministerio de Energía subrayó la coordinación de las entidades responsables del suministro y la reparación, apuntando al propósito de devolver la normalidad a la vida cotidiana en Teherán y Elburz en el menor tiempo posible. La rápida resolución de la contingencia eléctrica mostró la capacidad de respuesta ante incidentes catalogados como ataques o acciones hostiles contra servicios esenciales, según reportó Fars.

Durante la jornada de interrupciones, residentes de las zonas afectadas también dispusieron de canales oficiales para obtener información y asistencia, mientras las cuadrillas de emergencia mantenían actualizaciones continuas acerca del proceso de restablecimiento, indicó la agencia de noticias.

Fars puntualizó que, siguiendo la instrucción del viceministro Mashhadi, la ciudadanía podía esperar la recuperación total del servicio en minutos y recomendó reportar cualquier persistencia de cortes para su pronta atención, mientras el Ministerio de Energía seguía evaluando posibles vulnerabilidades en la red eléctrica nacional.