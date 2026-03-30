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La líder opositora taiwanesa visitará China del 7 al 12 de abril por invitación de Xi

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Taipéi, 30 mar (EFE).- La presidenta del Kuomintang (KMT), el principal partido de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, aceptó la invitación del presidente chino, Xi Jinping, para visitar China del 7 al 12 de abril, un mes antes de la reunión prevista en Pekín entre el mandatario del gigante asiático y su par estadounidense, Donald Trump.

Cheng, quien tomó las riendas de la formación opositora en noviembre del año pasado, expresó su deseo de que ambas partes trabajen conjuntamente para "promover el desarrollo pacífico de las relaciones a través del Estrecho, fortalecer los intercambios y la cooperación, contribuir a la paz en el estrecho de Taiwán y mejorar el bienestar de la población", informó la agencia oficialista Xinhua.

El viaje se produce en un contexto marcado por el recrudecimiento de las relaciones entre Taiwán y China, que considera a la isla -gobernada de forma autónoma desde 1949- como una "parte inalienable" de su territorio y nunca ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control. EFE

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