Maduro arremetió nuevamente contra Javier Milei y lo acusó de destruir la economía de Argentina: “Es un sociópata sádico”

El dictador venezolano arremetió nuevamente contra el mandatario de Argentina

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, arremetió nuevamente contra el presidente de Argentina, Javier Milei, calificándolo de “sociópata sádico” y acusándolo de “disfrutar del sufrimiento ajeno”.

“Milei parece alguien que le gusta hacer sufrir y disfruta ver sufrir a los demás. Un sociópata sádico”, afirmó Maduro durante un acto en el estado Lara (región centroccidental).

También cuestionó el modelo de gobierno de Milei, sugiriendo que su mandato en Argentina ha llevado a la destrucción de diversas áreas esenciales del país, incluidas la banca y la economía.

“¿Ustedes quieren un Milei para Venezuela? Destruyendo la industria, la agroindustria, el sector exportador, la banca; destruyendo el peso argentino, la moneda; destruyendo el Estado, la identidad”, agregó.

Según el régimen chavista, Milei está comprometido en una campaña de mentiras a nivel internacional sobre la economía argentina, mientras disfruta ver sufrir a sus conciudadanos.

“Despierta, Argentina, tiempo antes de que te conviertan en una colonia y terminen de destruir el gentilicio de San Martín, de Perón y de Evita”, enfatizó Maduro.

Durante su discurso, el dictador de Caracas también insinuó que Milei trabaja a favor del neoliberalismo y el Fondo Monetario Internacional (FMI), los cuales, según Maduro, son perjudiciales para la soberanía y el bienestar de los ciudadanos argentinos.

“El modelo no es Milei, no es neoliberalismo, no es el Fondo Monetario Internacional”, reiteró.

En sus declaraciones, Maduro estableció una comparación directa entre la situación en Argentina y un hipotético escenario en Venezuela, afirmando: “¿Ustedes quieren que Venezuela se convierta en Argentina?”, intentando hacer ver que la adopción de un modelo similar al de Milei podría traer consecuencias desastrosas para el país caribeño.

La semana pasada, el dictador venezolano reiteró que Javier Milei, está “destruyendo” la economía y el Estado de Argentina con un “paradigma neoliberal fracasado”.

“Milei en Argentina, ¿qué está haciendo? Destruyendo la economía, destruyendo los derechos sociales, destruyendo el Estado, entregando la riqueza del litio a los multimillonarios de Estados Unidos, destruyendo Argentina con un paradigma neoliberal fracasado, mil veces fracasado”, dijo Maduro en una actividad en el estado insular de Nueva Esparta (noreste).

El pasado mes de mayo el jefe del chavismo calificó a Milei, como un “cómplice del genocidio contra el pueblo palestino” tras el voto en contra de Argentina en la Asamblea General de la ONU sobre la reconsideración de la integración de Palestina como miembro pleno de la organización.

Maduro expresó entonces que la posición de Milei constituye una “vergüenza absoluta” y afirmó tajantemente que Milei “se ha convertido, y quedará para la historia, en el gran cómplice del genocidio contra el pueblo palestino”.

También afirmó que el presidente argentino está haciendo el “trabajo sucio” para convertir a Argentina en una colonia de Estados Unidos.

Por su parte, el mandatario argentino dijo el mes pasado que no tiene nada de qué hablar con Maduro porque lo considera un “dictador” que está intentando hacer “suya” la elección presidencial del 28 de julio, en la que el régimen chavista buscará su segunda reelección.

La relaciones entre Argentina y Venezuela -que fueron estrechas durante los mandatos de los peronistas Néstor Kirchner (2003-2007), Cristina Fernández (2007-2015) y Alberto Fernández (2019-2023)- han empeorado tras la llegada a la Casa Rosada del Javier Milei, el pasado 10 de diciembre.

