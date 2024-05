La alcaldesa de derecha Evelyn Matthei lidera con amplia ventaja una encuesta presidencial en Chile

La alcaldesa de Providencia (RN) tiene un 24% de las preferencias de los chilenos para las elecciones de noviembre de 2025.

(Desde Santiago, Chile) Este domingo la encuesta Plaza Pública de Cadem entregó los resultados de su estudio semanal el que abordó, entre otros aspectos, la carrera presidencial de cara a las elecciones de noviembre de 2025, la aprobación actual del presidente Gabriel Boric y la posible quiebra de algunas Isapres (Instituciones de Salud Previsional) del sistema privado de salud chileno, las que pasan por la peor crisis de su historia.

Preferencia presidencial

Ante el siguiente planteamiento: “Con excepción del Presidente Boric, ¿Me podría decir quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile?”, la figura política que lidera el listado es la alcaldesa de Providencia (RN) Evelyn Matthei, con un 24% de las preferencias.

La alcaldesa es seguida por José Antonio Kast, con un 14% de las preferencias. Mucho más abajo aparecen tres figuras de la izquierda: Camila Vallejo, Carolina Tohá y Michelle Bachelet, las tres con un 3%.

El diputado ultraderechista Johannes Kaiser, el fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi y el alcalde la populosa comuna santiaguina de La Florida, Rodolfo Carter, cuentan cada uno con un 2% de preferencias. El diputado oficialista Gonzalo Winter y el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami comparten un 1%.

8% de los encuestados contestó preferir a “otro/a” y un 37% a “ninguno, no sabe o no responde”.

Aprobación presidencial

Frente a la pregunta: “Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno?”, un 66% lo desaprueba, un 26% lo aprueba, un 4% no sabe o no responde y otro 4% no aprueba ni desaprueba.

Sistema de salud

Este lunes se votará la Ley Corta de Isapres en la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado, con el objetivo que las entidades privadas de salud devuelvan el dinero a los afiliados por cobros excesivos, tal como lo dictaminó un fallo de la Corte Suprema en 2022. La cifra bordea los US$ 1.250 millones y las aseguradoras han advertido que no tienen cómo pagar esos dineros y que, de verse obligados a ello, se irían a la quiebra, provocando un colapso total del sistema de salud chileno al tener sus afiliados que migrar al sistema de salud público (Fonasa).

Ante la consulta: “Si su Isapre quebrara, ¿Qué haría usted…?”, un 58% de los usuarios de Isapre se mantendría “en el sistema privado, aunque tuviera que pagar un poco más”, mientras que un 41 “iría al sistema público con Fonasa”. Un 1% no supo o no respondió.

Además, frente al cuestionamiento: “Las Isapres han afirmado que el riesgo de quiebra es muy alto, en este contexto ¿Usted prefiere…?”, un 72% de los usuarios de este sistema de salud respondió que prefiere “Que las Isapres busque mecanismos para devolver los dineros en el largo plazo, pero evitar su quiebra manteniendo los planes de salud”.

Mientras, un 23% de ellos prefiere que “devuelvan los dineros que vienen de la tabla de factores y excedentes y que quiebren si es necesario”. 5% no supo o no respondió.

La encuesta fue elaborada con los datos entregados telefónicamente por hombres y mujeres de 18 o más años, logrando 705 casos efectivos de un total de 6.995 llamados realizados. Esto representa una tasa de éxito de un 10%.