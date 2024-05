Ecuador analiza opciones de generación eléctrica para superar la crisis del sistema energético

El ministro de Energía encargado, Roberto Luque, anunció que el gobierno analiza comprar barcazas para la generación eléctrica. (REUTERS/Karen Toro/File Photo)

El ministro de Energía encargado, Roberto Luque, enfrenta una de las peores crisis eléctricas de la historia de Ecuador. La mañana de este 9 de mayo, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Luque ha explicado que el gobierno analiza opciones de generación de energía, entre estas la posible compra de barcazas.

La situación energética está condicionada por el nivel de los embalses, las precipitaciones y las decisiones tomadas frente a la demanda energética. Luque ha mencionado que el sistema de energía en Ecuador es bastante complicado, y cualquier error podría impactar su operatividad. Además, indicó ante la comisión del congreso que, incluso en situación de crisis, el Ministerio debe analizar con detenimiento las ofertas de generación de energía para no contraer contratos que puedan generar inconvenientes después de ser suscritos.

“La semana entrante habrá decisiones importantes”, aseguró el ministro Luque, que además indicó que las transacciones de energía que Ecuador realiza a Colombia no son negociables: “Yo no negocio precios con Colombia... Ellos tienen precios de venta, de acuerdo a sus costos de generación... Nosotros aceptamos o no ese valor”, explicó el secretario de Estado. Luque también indicó frente a la comisión legislativa que detectaron acciones negligentes de la anterior administración incluyendo gestiones pendientes por despachar que impedían la compra de energía a entes del sector privado. La ex ministra Andrea Arrobo y otros ex funcionarios son investigados por sabotaje.

Un ciudadano ecuatoriano revisa un medidor de luz en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

El Ministerio de Energía también ha anunciado que no habrá cortes de luz hasta el 19 de mayo. A inicios de esta semana se había dado como fecha máxima de la suspensión de energía el 12 de mayo, pero ahora se ha extendido una semana más, en parte porque las precipitaciones registradas en varias partes del país han permitido que las centrales hidroeléctricas obtengan los niveles de agua que necesitan para funcionar: “La suspensión de cortes de energía durante la próxima semana se debe también a la operación de todas las centrales hidroeléctricas, a que estamos comprando energía a Colombia, pero, sobre todo, a los niveles de los embalses de Mazar y Paute”, indicó Luque en declaraciones ante la prensa, el 8 de mayo.

La primera suspensión se llevó a cabo después de verificar que los embalses se encuentran en buen estado, en particular los embalses Mazar y Paute en el sur del país. Ambas plantas hidroeléctricas están funcionando con todas sus turbinas. El domingo 5 de mayo, Paute generó el 20% de la producción hidroeléctrica nacional, superando incluso a Coca Codo Sinclair que aportó un 15%.

Fotografía del pasado 18 de abril del embalse Mazar, en la provincia del Azuay (Ecuador). EFE/ Robert Puglla

La medida anunciada por la cartera de Estado se aplicará en todo el Ecuador salvo en Quevedo, donde los apagones sucederán este viernes y sábado por mantenimientos en las líneas de transmisión.

El ministro ha reiterado que uno de los temas importantes sobre los cuales la institución trabaja es el mantenimiento de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, donde la acumulación de sedimentos podía causar una salida de operación y por ende potenciales cortes eléctricos. El proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, se creó en el gobierno de Rafael Correa y se lo presentó como el “más grande de la historia del Ecuador”. Sin embargo, cuenta con miles de fisuras que no logran repararse.

Luque también indicó que entre las acciones que tomará el ministerio será la revisión de la tarifa que las grandes mineras pagan por cada kilovatio/hora de energía eléctrica. Actualmente el costo que pagan estas industrias es de entre 0.05 y 0.08 centavos mientras que la ciudadanía paga de 0,09 a 0,68 centavos. Según el ministro de Energía, esto se debe a que las mineras se conectan directamente al suministro eléctrico y no pasan por una central. Sin embargo, expertos como el consultor energético, Jorge Luis Hidalgo, en declaraciones para Infograma.net, reiteró la necesidad de que la tarifa para las mineras se ajuste a al menos 0,15 centavos, principalmente ahora que el país enfrenta una crisis.