Un temporal en Uruguay derrumbó una parte de la rambla de Montevideo y generó un enorme pozo

Tras el temporal, una parte de la rambla de Montevideo se destrozó y generó un enorme pozo (@wolloch)

(Desde Montevideo, Uruguay) - En las últimas semanas la lluvia afectó fuertemente la ciudad de Montevideo. La cantidad de agua que cayó provocó que se inundaran casas y se generaran imágenes insólitas en las calles de la ciudad, como autos y contenedores flotando. Esta semana otra situación inédita se encontraron quienes caminaron por la costanera de la capital uruguaya: había un pozo de dos metros de diámetro.

Te puede interesar: 30 fotos del impresionante temporal que afectó a la Capital Federal y al Gran Buenos Aires

Después de una intensa tormenta sobre Montevideo, algunas zonas de la vereda de la rambla colapsaron y se generó ese agujero. Se dio a la altura de los barrios Pocitos y Punta Carretas, uno de los lugares de la ciudad con mayor cantidad de habitantes.

El pozo se generó por el desprendimiento del material que sostenía las baldosas. La directora de Espacios Públicos de la Intendencia de Montevideo, Natalia Castro, explicó al noticiero Telemundo que el percance se generó por un “colapso de la vereda”. “Se viene constatando hace años una fuga de arena de las playas de Montevideo. Con los cambios de marea, la arena que está abajo del muro se fugó”, explicó.

La Intendencia de Montevideo arregló por la noche el daño que causó el temporal en la rambla de la capital uruguaya (Intendencia de Montevideo)

“Esto tiene una cimentación hecha para la época para la cual era suficiente, pero en este momento, en algunos puntos, la fuerza del agua licúa la arena, la arrastra y nos la quita de atrás del muro de contención”, explicó la funcionaria.

Te puede interesar: Las tres razones por las que Montevideo colapsa cuando llueve mucho, se inundan las casas y los autos flotan

En términos menos técnicos, esto significa que el agua choca contra el muro de contención, pasa por debajo de los cimientos y genera una pérdida de arena.

Castro aseguró que esta situación se da por el cambio climático. La intendencia capitalina está evaluando la situación de esta y otras roturas “caso a caso” ya que la costanera de Montevideo no tiene una “estructura uniforme”. Días atrás se había registrado una rotura de menor dimensión en el barrio residencial de Carrasco.

La Intendencia de Montevideo arregló por la noche el daño que causó el temporal en la rambla de la capital uruguaya (Intendencia de Montevideo)

En la noche del miércoles, la municipalidad informó en su cuenta de X que comenzó a trabajar en la reparación del hundimiento de la rambla. “La lluvia y los cambios de mareas generaron una ‘fuga de arena’ que eliminó la sustentación de la vereda”, explicó la intendencia en la red social.

Te puede interesar: Un taxista agredió a un hombre que peleaba con un chofer de ómnibus en Montevideo: “¡Dejate de descansar a los que laburan!”

Carolina Cosse es la intendenta de Montevideo, pero está de licencia para dedicarse a la campaña electoral ya que es una de las precandidatas a la Presidencia por el Frente Amplio. Las preguntas a ella por este fenómeno climático son habituales en sus ruedas de prensa.

“Esto no está pasando solo en Montevideo ni en Salto. Está pasando en todo el mundo. No sé si vio las imágenes de ayer de una Buenos Aires inundada”, dijo al participar de una rueda de prensa. “Las ciudades en el mundo no se construyeron para soportar en 15 minutos lo que llueve en medio mes”, alegó.

La Intendencia de Montevideo arregló por la noche el daño que causó el temporal en la rambla de la capital uruguaya (Intendencia de Montevideo)

Cosse defendió su gestión diciendo que en los últimos dos años la Intendencia de Montevideo se preparó para anticiparse a un fenómeno que definió como muy difícil de predecir.

Desde la municipalidad explican que hay tres grandes razones que explican las inundaciones de la ciudad y que se remontan a sus orígenes y al ensanchamiento que ha tenido en el último tiempo.

La respuesta a por qué la ciudad se sigue inundando se puede resumir en tres motivos: la existencia de arroyos entubados, bocas de tormentas que no dan abasto y varias zonas bajas hacia donde va el agua cada vez que los drenajes se ven colapsados.

La Intendencia de Montevideo arregló por la noche el daño que causó el temporal en la rambla de la capital uruguaya (Intendencia de Montevideo)

El sistema de la capital es uno de los más viejos del mundo y tiene varios desafíos por delante, admiten en la municipalidad. La cantidad de agua que cayó en algunas zonas suponen una tasa de retorno de 100 años. Esto quiere decir que se trata de fenómenos que deberían suceder una vez por siglo.