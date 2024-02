Descubrieron una serpiente endémica de Galápagos

La Pseudalsophis eibli es una especie propia de la isla San Cristóbal (Cortesía para Infobae de la autora Carolina Reyes-Puig, IBIOTROP, USFQ)

(Desde Quito, Ecuador) Un grupo de investigadores del Galápagos Science Center (GSC) han confirmado que Serpiente de San Cristóbal (Pseudalsophis eibli) es una especie válida y única de San Cristóbal, una de las 13 islas que conforman el archipiélago ecuatoriano. Según informó el GSC en un comunicado, “por décadas esta especie había sido confundida con la especie de isla Floreana”.

La información sobre esta nueva especie se encuentra en el capítulo Natural History and Conservation of the Galapagos Snake Radiation de un libro sobre serpientes e islas, recientemente editado por Oxford University Press. En la publicación se recoge una revisión de la historia natural de las serpientes corredoras de Galápagos. La investigación que logró determinar la existencia de esta serpiente endémica se realizó con el apoyo del GSC, el Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), la Oficina de Vinculación de la USFQ, el Parque Nacional Galápagos, así como con la participación de estudiantes de la USFQ.

Diego Cisneros y Carolina Reyes son los autores de la investigación que demuestra que existe una especie endémica en las islas, consideradas como uno de los santuarios naturales más importantes del mundo. Los científicos han investigado desde 2017 a las serpientes de San Cristóbal.

Esta especie se caracteriza por poseer principalmente bandas dorsales longitudinales que se extienden en todo el cuerpo y pueden presentarse como bandas completas o discontinuas (Cortesía para Infobae de la autora Carolina Reyes-Puig, IBIOTROP, USFQ)

Consultada sobre el descubrimiento, Reyes explicó a Infobae que el trabajo de más de cinco años les permitió determinar las características distintas de la serpiente de San Cristóbal y de Floreana, con la cual había confundido al descubierto reptil: ”Hemos obtenido datos que respaldan diferencias consistentes entre las poblaciones de Floreana y San Cristóbal y que por lo tanto, respaldan el reconocimiento de Pseudalsophis eibli como especie única de San Cristóbal”.

La confusión entre ambas especies, indicó Reyes, se debía a la falta de evidencia que evitaba que otros investigadores confirmen que las serpientes eran diferentes: “El reconocimiento de la población de San Cristobal como diferente ya había sido propuesta previamente por Mertens en 1960, aunque no bajo el género Pseudalsophis. En nuestro trabajo proponemos por primera vez la nueva combinación de Pseudalsophis eibli, basamos nuestra decisión carcaterísticas externas de coloración y morfológicas”, señaló a Infobae.

Según relató la autora, la nueva especie se caracteriza por tener principalmente bandas dorsales longitudinales que se extienden en todo el cuerpo. Estas bandas pueden ser completas o discontinuas. Asimismo, estas serpientes tienen una coloración dorsal muy variable. Reyes indicó que próximamente presentarán una publicación donde expondrán los resultados de las observaciones, los análisis y la justificación de cada uno de los caracteres que han comparado.

Esta especie actualmente enfrenta muchas amenazas entre ellas, las especies invasoras (Cortesía para Infobae de la autora Carolina Reyes-Puig, IBIOTROP, USFQ)

Por lo pronto, Reyes indicó que no se puede mencionar un número exacto de estos nuevos especímenes, puesto que las “observaciones sugieren que es una especie que vive a bajas densidades en San Cristóbal”. Sin embargo, los investigadores tienen datos de sus propios monitoreos: “No podemos dar detalles al respecto, ya que esto saldrá en la publicación antes mencionada. Lo que sí podemos decir es que posiblemente su abundancia ha disminuido en los últimos años, principalmente por la depredación de especies invasoras y mortalidad en las carreteras”.

Frente a las amenazas que la serpiente Pseudalsophis eibli enfrenta, Reyes indicó que las especies invasoras son un riesgo para este reptil y otras serpientes de Galápagos. Para la investigadora, “las poblaciones de serpientes de Galápagos sufren la depredación de especies invasoras, como gatos, ratas, perros y cerdos”. En general, explicó Reyes, las especies invasoras, como los mamíferos y la fauna doméstica, impactan negativamente a los reptiles en los ecosistemas insulares de todo el mundo.

Para ejecutar medidas que permitan la conservación de estas serpientes, la científica manifestó que “la separación taxonómica de P. biserialis y P. eibli requiere una revisión urgente de la evaluación del estado de conservación de P. biserialis, que actualmente sobrevive en sólo tres islotes cerca de Floreana, estando extinto en la isla principal”.