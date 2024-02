Las claves del incendio que dejó más de 130 muertos en Chile

Una de las razones fue la nula información sobre dónde evacuar. AP

(Desde Santiago, Chile) Varios fueron los factores que se conjugaron el fin de semana pasado para dar forma al incendio que arrasó con al menos 15 mil casas en varias comunas de la región de Valparaíso y que, hasta ahora, ha costado la vida de 131 personas. He aquí un resumen de ellos, según consigna una nota del diario electrónico Ex-Ante.

Intencionalidad

El jefe de la Defensa en las provincias de Valparaíso y Marga Marga, contraalmirante Daniel Muñoz, planteó este lunes en Radio ADN que “hay indicios de que en los orígenes de estos mega incendios hay patrones de comportamiento, de que hubo una planificación, algo orquestado y organizado”. La misma hipótesis ya había sido planteada por el gobernador Rodrigo Mundaca y el superintendente de Bomberos de Valparaíso, Juan Paredes, quienes señalaron que hubo al menos cuatro focos simultáneos.

Altas temperaturas, baja humedad y viento

Según el arquitecto Víctor Orellana, ex subdirector de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) y actualmente consultor de gestión de riesgo de VOA Consultores, “las condiciones del día en particular cuando se generó el incendio eran extremas en términos de temperatura, viento y humedad”.

Se trató, dijo, de vientos de más de 60 kilómetros por hora, más de 30 grados Celsius de temperatura y baja humedad: “Esto, dentro de nueve días de una ola de calor histórica, que marca otro escenario y eso sobre una sequía de 15 años”.

Esa sequía estuvo intercalada por un año con más precipitaciones, que generó pastos largos que ya estaban secos y que favorecieron que se quemaran casi 10 mil hectáreas en dos días.

Rápida propagación a zonas urbanas

Michel De L’Herbe, experto en gestión de riesgos y asesor de riesgos de MGMT, explicó que “este incendio no fue contenido en sus primeras fases y, por lo tanto, al ser de comportamiento extremo, siguió propagándose de manera muy rápida desde la zona de vegetación hacia la zona urbana”.

Gran parte de las poblaciones afectadas fueron campamentos irregulares cuyas casas están hechas de material ligero muy combustible REUTERS

Casas de material ligero

Víctor Orellana sostuvo que, de acuerdo con el municipio de Viña del Mar, se destruyeron 33 campamentos. “Estas zonas de vivienda irregular no tienen agua, tienen caminos precarios donde no llega un carro de Bomberos y sus casas están hechas de material ligero muy combustible. Eso hace que la línea desde el bosque a la ciudad entrega mucho combustible al incendio, le da más fuerza para seguir bajando”.

Nula información sobre evacuación

“El sistema SAE básicamente lo que hace es enviar un mensaje de emergencia a un celular, pero no va acompañado de información”, dice Michel De L’Herbe. Esto, plantea, tiene dos problemas: “Las antenas se afectan, se destruyen y en muchos casos la señal no llega. Por otra parte, cuando llega, lo único que dice es que recomienda evacuar. El tema es que estas son emergencias dinámicas, que cambian rápidamente, y por lo tanto la evacuación es una operación, y en esa información para la operación no se entrega, por ejemplo, un elemento básico: decir hacia dónde hay que evacuar”.

Temor a los saqueos

Diversos testimonios a través de los canales de televisión mostraron también cómo muchos vecinos se negaban a dejar sus casas por temor a los saqueos. El toque de queda decretado por el jefe de la defensa apuntó a facilitar el combate al fuego, pero también a prevenir estos delitos.

Al respecto, Víctor Orellana señaló que “factores que pueden retrasar una evacuación son los saqueos, el arraigo en el lugar, los animales de subsistencias, los negocios, hay muchos factores que están en juego. Hay que estar en el lugar de ellos para poder entender la desesperación de las personas”.