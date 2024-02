El opositor Luis Parada fue el primer candidato presidencial en votar en El Salvador: lo hizo por internet

Luis Parada, candidato a la presidencial de El Salvador por el partido Nuestro Tiempo, fue registrado el pasado 25 de enero, durante una entrevista con EFE, en San Salvador (EL Salvador). EFE/Rodrigo Sura EFE

El candidato presidencial del partido de oposición Nuestro Tiempo (NT, liberal y progresista), Luis Parada, fue el primero de los aspirantes en votar en las elecciones de El Salvador a través de internet, habilitado desde el pasado 6 de enero.

Parada, residente en el extranjero y cuarto en la intención de voto con el 2,5 %, de acuerdo con los sondeos, dijo este domingo en una entrevista en medio local que votó el pasado jueves.

La modalidad de voto por internet fue habilitada por el Tribunal Electoral el pasado 6 de enero y cerrará este domingo a las 17:00 hora local (23:00 GMT).

Por esta vía, por la que se prevé emitan su sufragio más de 740.000 ciudadanos, pueden votar los salvadoreños radicados en el exterior, cuyo documento único de identidad tenga dirección en el extranjero.

Una persona vota durante las elecciones presidenciales y parlamentarias, en San Salvador, el Salvador, 4 de febrero de 2024. REUTERS/José cabezas REUTERS

El candidato de Nuestro Tiempo, un abogado que ha representado a El Salvador en litigios internacionales, alentó a la población a salir a votar y señaló que “la historia nos llama a manifestarnos y a rescatar a nuestra democracia”.

Los más de 5,5 millones de salvadoreños convocados a votar deben elegir a su próximo presidente entre una terna de seis partidos políticos, entre ellos el oficialista Nuevas Ideas (NI), del actual presidente del país, Nayib Bukele, quien busca una reelección y figura como el gran favorito.

Parada señaló en una reciente entrevista con EFE que un segundo mandato de Bukele no debe ser reconocido porque la Constitución lo prohíbe.

Bukele es el favorito en las encuestas hasta con el 80% de la intención de voto y ha logrado esquivar la prohibición constitucional tras una resolución de la Sala de lo Constitucional de 2021, emitida en parte por exasesores y exabogados de altos funcionarios de su Administración que el Congreso de mayoría oficialista nombró como magistrados.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. REUTERS/José Cabezas/Foto de archivo REUTERS

En una entrevista con EFE, el candidato comentó “Un segundo gobierno de Nayib Bukele, a partir del primero de junio de 2024, sería inconstitucional, ilegítimo e ilegal. No debería ser reconocido por ningún salvadoreño, independientemente de lo que hagan otros países”.

Parada no descartó que el oficialismo busque promulgar una nueva Constitución que le permita la reelección indefinida, algo que ya negó Bukele el pasado 4 de enero, cuando en una transmisión por X dijo que “actualmente no existe en El Salvador la reelección indefinida”, que no la buscaba y que “tampoco hay la figura de un plebiscito o referéndum para poder modificar” la carta magna.

Para Parada, abogado que ha representado a El Salvador en litigios internacionales, “esta es la última oportunidad de sacar del poder de forma electoral a un gobernante que ya demostró que es un mentiroso”.

(con información de EFE)