La construcción del metro de Quito afectó al menos 300 casas

Las casas de Solanda, al sur de Quito, se están hundiendo como resultado de la construcción del metro (Galo Paguay/ El Comercio)

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, admitió que la construcción del Metro de Quito ha causado el hundimiento de viviendas en el barrio Solanda, ubicado en el sur de la capital ecuatoriana. Durante años, tanto las autoridades municipales como el comité de residentes han estimado que alrededor de 300 hogares se encuentran en esta situación. El funcionario reconoció que un estudio encargado para investigar el hundimiento señala que podría atribuirse al proceso de construcción. Además, anunció que el Municipio buscará activar el seguro para que los habitantes de Solanda reciban compensación por los daños en sus propiedades.

Estas casas han experimentado los hundimientos desde el inicio de la construcción del Metro de Quito en 2017. Los residentes afirman que los daños son tan graves que 50 familias tuvieron que abandonar sus hogares, considerándolos inhabitables. A lo largo de 2023, el Municipio implementó medidas de mitigación, como la colocación de esponjas, madera y columnas de metal, aunque los residentes consideran estas soluciones como “parches” y esperan una compensación a través del seguro.

En el barrio de Solanda, situado al sur de Quito, los habitantes viven con temor desde hace siete años, con alrededor de 300 casas hundiéndose desde el inicio de la construcción del Metro en 2017. Las viviendas presentan ventanas rotas, paredes agrietadas, suelos inclinados y techos destruidos. Aproximadamente 50 casas han sido abandonadas debido a su clasificación como inhabitables.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, ha reconocido las afectaciones a las viviendas (EFE/ José Jácome)

Los propietarios afectados exigen al Municipio el pago de indemnizaciones, argumentando que sus viviendas, construidas hace más de 30 años, no experimentaron daños hasta el inicio de la construcción del Metro. El presidente del Comité Ejecutivo de Solanda, Fernando Chamba, solicitó al Municipio hacer efectivas las garantías del contrato, valoradas en alrededor de USD 50 millones, entre el constructor del Metro y la empresa Seguros Generali. Sin embargo, el Municipio de Quito no ha respondido a las demandas de las familias afectadas.

Los residentes consideran insuficientes las intervenciones y respuestas del Municipio, e incluso han sido calificadas como burlas. Aunque el Municipio contrató una consultoría para identificar las causas del hundimiento, los resultados aún no se han hecho públicos. Los habitantes de Solanda señalan posibles causas, incluyendo el paso de vehículos pesados, el nivel freático del suelo, viviendas con más de cuatro pisos, problemas en el sistema de alcantarillado y agua potable, y la extracción de agua subterránea para la construcción del Metro.

En una rueda de prensa en las oficinas del Metro de Quito, Carolina Pantoja, subprocuradora metropolitana, informó que las administraciones anteriores eran conscientes de la necesidad de presentar un informe de inspección a la aseguradora, pero no se llevó a cabo. A pesar de las preguntas de los medios, no se proporcionaron respuestas claras sobre el caso. Pantoja mencionó la contratación de un consorcio para determinar las causas y soluciones a los asentamientos y daños en las etapas 1 y 4 de Solanda, pero aún no se han entregado productos tangibles desde enero de 2023.

El metro de Quito empezó sus operaciones permanentes en diciembre de 2023 (Municipio de Quito)

El Municipio de Quito emitió un comunicado sobre la situación de las viviendas afectadas en el sector de Solanda, ubicado al sur de la ciudad. Tras la conferencia de prensa, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito anunció que la empresa aseguradora tiene un plazo de 30 días para responder al proceso iniciado para la ejecución de la póliza.

El comunicado señala: “Una vez que hemos recibido el informe final de la consultoría y al contar con una póliza vigente, la Empresa Pública Metro de Quito, y en consideración los hallazgos del estudio, presentó a la aseguradora el documento para que continúe con el reclamo correspondiente y ejecución de la póliza”.