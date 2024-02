Gabriel Boric creó un gabinete especial de seguridad para combatir al crimen organizado en Chile

El presidente de Chile, Gabriel Boric (Foto: Europa Press)

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció nuevas medidas para combatir la inseguridad generada por el aumento de la delincuencia y el crimen organizado en varias zonas del país, como en la región metropolitana de Santiago, entre ellas la creación de un nuevo gabinete especial.

Boric convocó un consejo de seguridad nacional para el próximo lunes en el que espera recibir las propuestas e indicaciones de los comandantes de las Fuerzas Armadas y del ministro de la Presidencia, Álvaro Elizalde, sobre cómo aplicar el proyecto Ley de Infraestructura Crítica, que se está tramitando en el Congreso.

Esta ley, sostiene Boric, “permitirá contar con dotación militar donde haya que reforzar la acción de la Policía” y si bien es un “proyecto complejo”, confía en contar pronto con el aval de los congresistas. “Para enfrentar como cuerpo, como Estado, la amenaza de la violencia”, expresó, según recogió La Tercera.

Asimismo, anunció también un aumento de hasta 550 agentes en los puntos de la capital chilena en los que se han registrado una mayor tasa de homicidios. “Esto se va a notar en la ciudad, y por donde circulan muchas personas, como terminales de buses, salidas de estaciones de metro o centros comerciales”, confió.

“A quienes cometen delitos, piénsenlo dos veces (...) los vamos a encontrar y los vamos a meter tras las rejas”, advirtió el presidente chileno que ha puesto como ejemplo la detención de los cuatros implicados en el asesinato el pasado sábado de dos agricultores en la región de O’Higgins.

Integrantes de las Fuerzas Armadas de Chile participan en una parada militar en Santiago (EFE/Elvis González)

Informe de las cárceles

Por otra parte, Boric pidió días atrás al ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Luis Cordero, un informe detallado sobre la situación de las cárceles en el país con el fin de evitar una crisis como la que ha sacudido Ecuador, que se encuentra en estado de emergencia ante una espiral de violencia del crimen organizado.

“En América Latina, un gran porcentaje de las cárceles están en manos de los mismos reclusos y son centros y escuelas del delito. Donde mientras más gente metemos presa, más carne de cañón sumamos para poder seguir con ese mismo círculo vicioso”, declaró el mandatario durante un acto sobre el programa de reinserción social juvenil en las regiones del norte del país.

Pese a recalcar que “Chile no es Ecuador”, Boric advirtió que no están “exentos del riesgo” aunque en el país las prisiones no estén en manos de los criminales. “Por tanto, tenemos que preguntarnos cómo hacemos las cosas para no llegar a ese lugar”, agregó.

En este sentido, el mandatario indicó que quiere “tener la certeza de que lo que hemos visto en otros países de América Latina no nos vaya a suceder en Chile”. Por ello, destacó una visión a largo plazo para “cortar la cadena de pobreza y delito” a través de la educación y no buscando soluciones “solamente con más palos”.

(Con información de EuropaPress)